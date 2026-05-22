अधिकमास में भगवान विष्णु को 33 मालपुए का भोग लगाकर दान क्यों किया जाता है? जानिए इसके महत्व और फायदे
अधिकमास यानी पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की उपासना और दान-पुण्य का विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान श्रीहरि को मालपुए का भोग लगाकर दान किया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण और इससे होने वाले फायदों के बारे में।
17 मई से शुरू ज्येष्ठ माह का अधिकमास 15 जून 2026 को खत्म होगा। अधिकमास यानी पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित एक विशेष महीना है। इस मास में की गई पूजा, भोग और दान का फल अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुए का भोग लगाकर दान करना भी एक प्रमुख और अत्यंत फलदायी अनुष्ठान माना जाता है। पद्म पुराण में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं कि अधिकमास में 33 मालपुए का दान क्यों किया जाता है और इससे क्या महत्वपूर्ण लाभ होते हैं।
अधिकमास में 33 मालपुए का महत्व
अधिकमास भगवान विष्णु का अपना मास है। शास्त्रों के अनुसार, इस दौरान विष्णु जी को मालपुआ अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस मास में उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। 33 मालपुए का विशेष महत्व इसलिए है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में 33 कोटि देवता माने गए हैं। इन 33 मालपुओं के दान से सभी देवताओं की तृप्ति होती है। साथ ही पितरों को भी शांति मिलती है।
33 मालपुए दान करने की विधि
अधिकमास में 33 मालपुए बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद इन्हें कांसे के पात्र में रखकर किसी ब्राह्मण, मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। दान करते समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। कांसे के बर्तन में दान करने से पितृ दोष दूर होता है और घर में सुख-समृद्धि आती है।
क्यों किया जाता है 33 मालपुए का दान?
33 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी-देवताओं की पूजा की परंपरा है। अधिकमास में 33 मालपुए दान करने से इन सभी देवताओं की तृप्ति होती है। इससे परिवार पर कोई भी ग्रह दोष, पितृ दोष या आर्थिक बाधा का प्रभाव कम हो जाता है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में यह दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
मालपुआ दान के फायदे
आर्थिक समृद्धि: धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और अप्रत्याशित लाभ के योग बनते हैं।
संतान सुख: संतानहीन दंपत्तियों को संतान प्राप्ति के योग बनते हैं।
मानसिक शांति: घर में कलह कम होती है और सकारात्मक वातावरण बनता है।
ग्रह शांति: शनि, राहु-केतु और चंद्र दोषों से राहत मिलती है।
पितृ दोष निवारण: पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ ऋण से मुक्ति होती है।
अधिकमास में और क्या करें?
इस मास में केवल मालपुए का दान ही नहीं, बल्कि अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान और धार्मिक पुस्तकों का दान भी करना चाहिए। रोजाना विष्णु जी की पूजा, तुलसी पूजन और गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करें। क्रोध, झूठ और निंदा से बचें।
अधिकमास को अशुभ मानकर नजरअंदाज करना गलत है। यह भगवान विष्णु की कृपा पाने का दुर्लभ अवसर है। 33 मालपुए का भोग लगाकर दान करना इस मास का एक प्रमुख अनुष्ठान है, जो भक्त को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। इस दान से भगवान श्रीहरि की आसीम कृपा प्राप्त होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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