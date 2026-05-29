Adhik Maas 2026: 30 मई को अधिकमास की पूर्णिमा पर करें ये 5 उपाय, धन-धान्य की नहीं रहेगी, परिवार में बढ़ेगी खुशहाली
Adhik Maas 2026: 30 मई 2026 को अधिकमास की पूर्णिमा है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने और धन-धान्य बढ़ाने के लिए कौड़ी से जुड़े ये शक्तिशाली उपाय करें। परिवार में सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिरता के लिए जानिए आसान विधि।
अधिक मास की पूर्णिमा हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और फलदायी मानी जाती है। इस बार ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा 30 मई 2026 को पड़ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा और कौड़ी से जुड़े कुछ आसान उपाय करने से धन-धान्य की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ती है। अधिक मास में किए गए उपायों का फल सामान्य दिनों से कई गुना अधिक मिलता है। आइए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में।
अधिक मास पूर्णिमा का महत्व
अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास की पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन किए गए दान, जप और उपाय पूरे साल फल देते हैं।
धन वृद्धि के लिए 11 कौड़ियों का उपाय
30 मई 2026 की शाम माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के दौरान 11 पीली कौड़ियां माता को अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन कौड़ियों को लाल या पीले रेशमी कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को रात भर माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। अगली सुबह इसे धन रखने वाले स्थान तिजोरी, अलमारी या पूजा घर में रख दें। इस उपाय से धन-धान्य में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है।
करियर और व्यापार में सफलता के लिए उपाय
जो लोग करियर या व्यापार में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें इस दिन 7 कौड़ियां लेकर माता लक्ष्मी के मंत्र 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' का 108 बार जाप करना चाहिए। जप के बाद इन कौड़ियों को दुकान के धन स्थल पर या लॉकर में रख दें। नौकरीपेशा लोग इन्हें पीली पोटली में बांधकर अपने डेस्क पर रख सकते हैं। इस उपाय से व्यवसाय में वृद्धि होती है और नौकरी में तरक्की के नए अवसर मिलते हैं।
नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए उपाय
अगर घर में नकारात्मकता, दरिद्रता या कलह का माहौल है, तो पूर्णिमा की रात 9 कौड़ियों को हल्दी-केसर के घोल में भिगोएं। फिर इन्हें साफ कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय घर से बुरी शक्तियों को दूर करता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। इससे घर में सुख-शांति और धन-धान्य का प्रवाह बढ़ता है।
परिवार की खुशहाली के लिए विशेष पूजा
30 मई को पूर्णिमा की शाम लक्ष्मी-नारायण की संयुक्त पूजा करें। पूजा में सफेद फूल, मिठाई और 21 कौड़ियां अर्पित करें। पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें। इस पूजा से परिवार में कलह कम होती है और सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है।
घर में धन-धान्य की बरकत के लिए उपाय
पूर्णिमा के दिन घर के उत्तर-पूर्व कोने में एक छोटा सा मिट्टी का कलश रखें। उसमें 11 कौड़ियां, चावल और हल्दी रखकर ढक दें। इस कलश को कभी खाली ना होने दें। इस उपाय से घर में धन-धान्य की कमी नहीं होती और बरकत बनी रहती है।
30 मई 2026 को अधिक मास की पूर्णिमा पर किए गए ये उपाय धन-धान्य, सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए बेहद प्रभावी हैं। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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