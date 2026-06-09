Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अधिकमास की पद्मा एकादशी कब है, अमावस्या तिथि दो दिन सोमवती अमावस्या, पितृकार्यों की अमावस्या कब?

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अधिकमास की दूसरी एकादशी पदमा एकादशी जून में ही है। इस पर व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस वीक सोमवती अमावस्या भी है, लेकिन अमावस्या तिथि दो दिन है।

अधिकमास की पद्मा एकादशी कब है, अमावस्या तिथि दो दिन सोमवती अमावस्या, पितृकार्यों की अमावस्या कब?

अधिकमास की दूसरी एकादशी पदमा एकादशी जून में ही है। अभी अधिकमास चल रहा है। अधिकमास की एकादशी को पदमा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्रीहरि की शरण मिलती है। आपको बता दें कि 15 जून से अधिकमास खत्म हो जाएगा। इसके बाद से शुभ कार्य शुरू होंगे। अधिकमास की अमावस्या इस बार बहुत पुण्य देने वाली है। इस अमावस्या पर सोमवती अमावस्या है जिस पर दान पुण्य का फल मिलता है, वहीं अमावस्या तिथि दो दिन है, पितृ कार्य के लिए अमावस्या एक दिन पहले 14 जून को हैं। यहां पढ़ें इस वीक कौन-कौन से व्रत और त्योहार आएंगे। हर व्रत की तारीख पंचांग की तिथि आदि सभी यहां दी गई है।

09 जून (मंगलवार)

द्वितीय (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि रात्रि 02.35 मिनट तक पश्चात दशमी तिथि। पंचक इस दिन भी लगा है।

10 जून (बुधवार)

द्वितीय (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि रात्रि 12.58 मिनट तक। गंडमूल प्रातः 09.22 मिनट से। पंचक भी लगा है, एकादशी व्रत के नियम इस दिन से शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो व्रत रख रहे हैं वो व्रत के नियमों का पालन करें।

11 जून (गुरुवार)

द्वितीय (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि रात्रि 10.37 मिनट तक। इस एकादशी पर द्वादशी तिथि और एकादशी तिथि दोनों का संयोग मिल रहा है। इस दिन पंचक भी समाप्त हो रहे हैं प्रातः 08.17 मिनट से। पुरुषोत्तमा (कमला) एकादशी व्रत। गंडमूल विचार। कहते हैं कि जो इस व्रत को करता है, श्रीहरि उससे प्रसन्न होते हैं।

12 जून (शुक्रवार)

द्वितीय (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि सायं 07.37 मिनट तक। प्रदोष व्रत इस दिन रखा जाएगा, इस दिन एकादशी व्रत का पारण भी किया जाता है। गंडमूल प्रातः 06.29 मिनट तक रहेंगे। इस समय जन्म लेने वाले शिशु की मूल शांति करानी होगी।

ये भी पढ़ें:2027 में शनि मेष राशि में, 5 राशियों के लिए आफत, शनि किन लोगों का देते हैं साथ

13 जून (शनिवार)

द्वितीय (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी तिथि सायं 04.08 मिनट तक। मास शिवरात्रि व्रत, इस दिन शिवजी की पूजा की जाती हैष।

14 जून (रविवार)

द्वितीय (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि दोपहर 12.20 मिनट तक पश्चात अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। इस दिन पितृकार्येषु अमावस कर सकते हैं। (आज तैल स्पर्श का निषेध है)।

ये भी पढ़ें:कर्क राशि में गुरु के साथ आ जाएंगे 2 और ग्रह, 3 ग्रहों के साथ आने से किसे लाभ?

15 जून (सोमवार)

द्वितीय (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि प्रातः 08.24 मिनट तक पश्चात प्रतिपदा रात्रि 04.31 मिनट तक तदनंतर द्वितीया तिथि। स्नान दान व्रतादि की अधिक ज्येष्ठ अमावस। सोमवती अमावस। ज्येष्ठ अधिक (पुरुषोत्तम) मास समाप्त। श्री गंगा स्नान प्रारंभ। आषाढ़ संक्रांति। इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। इसके अलावा इस दिन शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि का क्षय है।

।-पं. ऋभुकांत गोस्वामी

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि पर शनि साढ़ेसाती का अस्त चरण, पढ़ें किस तरह का प्रभाव दिखाएंगे शनि?
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Ekadashi Vrat amavasya kab h adhik maas
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने