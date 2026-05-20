अधिकमास के पांचवे और छठे दिन की कथा, और इस दिन क्या दान करें
Adhik maas katha adhyaay: अधिकमास भगवान विष्णु का महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु के लिए व्रत और दान, जप आदि किया जाता है। इसके हर दिन की एक कथा है, इसलिए अधिकमास में आपको हर दिन की कथा पढ़ने के बाद कुछ दान भी करना उत्तम रहता है।
अधिकमास भगवान विष्णु का महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु के लिए व्रत और दान, जप आदि किया जाता है। इसके हर दिन की एक कथा है, इसलिए अधिकमास में आपको हर दिन की कथा पढ़ने के बाद कुछ दान भी करना उत्तम रहता है। यहां हम आपको दे रहे हैं अधिकमास का अध्याय-5 और अध्याय 6 की कथा और इस दिन क्या दान करें। इसमें हर दिन के हिसाब से दान निर्धारित किए गए हैं। पांचवे दिन तुवर,गुड और छठ के दिन जौ, अदरक दान करना उत्तम होता है।
पांचवां अध्याय
नारद जी श्री नारायण से कहने लगे-चरणों में पड़े हुए अधिकमास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले- निष्पाप नारद! जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूं। सुनो हे मुनि श्रेष्ठ! कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरूड मूछित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला-हे नाथ मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान ने मलमास को धीरज रखाया और कहा-हे वत्स! हे पुरुषोत्तम! मुझसे तेरा दुःख नहीं देखा जाता है। तू सोच मत कर, उन योगियों के भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल , जहां गोपी गणी के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले, मुरली हाथ में लिये, नवीन मेघ के समान श्याम रङ्ग कमल संहूश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्णा भगवान ही वहां अब तेरे दुःख को दूर करेंगे। भगवान ने रोते हुए मलमास को संभाला और उसका हाथ पकड़कर गौलोक को ले गये।
अध्याय-6
छठा अध्याय
नारद बोले-हे पाप रहित! विष्णु भगवान ने गौलोक में जाकर क्या किया सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे-श्री विष्णु भगवान जब अधिक मास सहित _ गौलोक में गये तो वहां मणियों के खम्भों से सुशोभित भगवद्धाम जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से उनकी आंखे नहीं खुल रही थी, फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे-धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए द्वारपाल से बात की?
रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्रीकृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया । फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह कौन है, और इस गौलोक में किस लिए रोता है। क्या इसका दुःख कोई नहीं दूर कर सकता? श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद! गौलोक नाथ के वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसन से उठकर आदि से अन्त तक मलमास का वतान्त सुनाया। इस प्रकार दुःख रूपी जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तमेरी शरण में आकर दुःख जाल से घिरा हुआ, बारम्बार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा। इसके महादुःख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता । इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़ कर आपके पास लाया हूं । इस प्रकार श्री विष्णु भगवान कह कर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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