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अधिकमास की अमावस्या,मिथुन संक्रांति दोनों एक ही दिन, किन राशियों को मिथुन संक्रांति से लाभ?

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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इस बार अधिकमास की अमावस्या और मिथुन संक्रांति दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं। यह एक खास संयोग हैं। इस साल  जून में ज्येष्ठ अधिक मास अमावस्या होगी। इसी दिन सूर्य का गोचर मिथुन राशि में होगा।

अधिकमास की अमावस्या,मिथुन संक्रांति दोनों एक ही दिन, किन राशियों को मिथुन संक्रांति से लाभ?

इस बार अधिकमास की अमावस्या और मिथुन संक्रांति दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं। यह एक खास संयोग हैं। इस साल जून में ज्येष्ठ अधिक मास अमावस्या होगी। इसी दिन सूर्य का गोचर मिथुन राशि में होगा। इन दोनों का एक दिन होना एक दुर्लभ संयोग है। इस साल अमावस्या तिथि 4 जून 2026 को दोपहर 12 बजे शुरू होगी और अगले दिन 15 जून 2026, सुबह 8:23 बजे समाप्त होगी। ऐसे में अमावस्या का दान 15 जून को किया जाएगा। तिथि का समापन 15 जून की सुबह है और अमावस्या का मुख्य पुण्य काल सूर्योदय के समय माना जाता है, इसलिए दान और धार्मिक अनुष्ठान 15 जून 2026, सोमवार को किए जाएंगे। इसे सोमवती अमावस्या कहेंगे, जो सोमवार को होगी। इस दिन दान और पुण्य का अच्छा योग रहेगा। इसलिए सोमवती अमावस्या और अधिकमास और मिथुन संक्रांति के कार आप इस दिन जल, पंखा, फल, छाता, चप्पल, कपड़े, अनाज का दान करें, यह बहुत खास माना जाता है।

कब होगी मिथुन संक्रांति, किस राशि पर क्या असर

अधिकमास में मिथुन संक्रांति भी सोमवती अमावस्या के दिन होगी। इस साल सूर्य वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे। मिथुन राशि में जानें से कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। आपको बता दें कि इससे किन राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। मिथुन बुध की राशि है, इस राशि में जाने से आपकी राशि में कम्युनिकेशन, बिजनेस और वाणी आदि में आपको लाभ होगा।

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मिथुन संक्रांति का राशियों पर असर?

मिथुन संक्रांति का राशियों पर भी असर होगा। इस दौरान सिंह से लेकर मिथन राशि वालों के लिए अच्छे लाभ के .योग होंगे। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस और लाभ मिल सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए एक अलग पहचान मिलेगी। आपकी पार्टनरशिप से लाभ और प्रोफेशनल स्किल अच्छे होंगे। सूर्य सिंह राशि वालों को सम्मान और अधिकारियों का सहयोग दिलाएंगे। आपके लिए उत्तम समय है। इस दौरान कर्क राशि वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपको बुध के परिणाम से बिजनेस में किसी प्रोजेक्ट को हासिल करने में मदद मिलेगी।

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मिथुन संक्रांति में क्या दान करें

अधिकमास में लोगों को शर्बत पिलाना, पानी के मटके, पंखे, या फलों (जैसे आम) का दान बहुत पुण्यकारी होता है। इसके अलावा दीपदान और तिल, और धार्मिक पुस्तकों का दान भी उत्तम माना गया है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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