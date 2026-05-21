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अधिकमास में आज गुरु पुष्य योग, शाम को दीपदान से प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी, मलमास में भी है दीपदान का महत्व

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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आज ज्येष्ठ अधिकमास का आज पांचवां दिन है।  गुरु पुष्य योग का संयोग बन रहा है. जो मां लक्ष्मी की पूजा, खरीदारी, शुभ कार्य, नए काम की शुरुआत के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अभी अधिकमास में खरीदारी और मांगलिक कार्य वर्जित हैं। ऐसे में गुरु पुष्य संयोग में क्या करें, यहां जानें   

अधिकमास में आज गुरु पुष्य योग, शाम को दीपदान से प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी, मलमास में भी है दीपदान का महत्व

Malmaas 2026 Deepdaan kab karein : आज ज्येष्ठ अधिकमास का आज पांचवां दिन है। गुरु पुष्य योग का संयोग बन रहा है. जो मां लक्ष्मी की पूजा, खरीदारी, शुभ कार्य, नए काम की शुरुआत के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अभी अधिकमास में खरीदारी और मांगलिक कार्य वर्जित हैं। ऐसे में गुरु पुष्य संयोग में क्या करें, मां लक्ष्मी और श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन शाम में क्या उपाय करें। इसके अलावा पूरे अधिकमास में क्या दीपदान करना उत्तम रहता है, इसलिए अधिकमास में यह बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं, इसकी विधि और इसका क्या फल मिलता है।

अधिकमास में दीपदान का क्या महत्व है?

दीपदान विष्णु जी का महीना है, इसलिए शाम के समय इस महीने में रोज तुलसी के आगे, मंदिर में. अपनी घर की चौखट पर और पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। दरअसल विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिया है, इसलिए इसलिए, तुलसी पीपल के पेड़ के पास दीपदान का उत्तम फळ मिलता है। आपक चाहे तो मंदिर में जाकर भीचालीस दिन दीपक जला सकते हैं।

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गुरु पुष्य संयोग में दीपदान का क्या महत्व है?

पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बहुत अधिकफल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में दीपदान से कई गना अधिक फल मिलता है। इसलिए इस दिन शाम के समय दीपदान करना चाहिए। आज 21 मई को बहुत ही अच्छा समय है जब आप माता लक्ष्मी के लिए दीपदान कर सकते हैं। 21 मई को गुरु पुष्य संयोग बन रहा है। यह संयोग बहुक शुभ माना जाता है। इस संयोग में किया गया कार्य और दान बहुत अधिक फल देता है। इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी के लिए आठ बाती वाली दीपदान करना उत्तम माना जाता है। इस दिन शाम के समय संध्या आरती के बाद मां लक्ष्मी के सामने आटे के का एक आठ बाती वाला दीप बनाएं और इसमें घरी भरकर आठबाती रखकर अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे अष्टलक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

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क्या है गुरु पुष्य संयोग

गुरु पुष्य संयोग में आज श्रीहरि के साथ मां लक्ष्मी की पूजा फल देती है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन बृहस्पति देव को पीले चने, हल्दी और गुड़ अर्पित कर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। इससे नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलती है।

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लेखक के बारे में

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अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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