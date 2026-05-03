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Adhik Maas 2026: हिरणकश्यप के वध के लिए भगवान विष्णु ने बनाना पड़ा था अधिकमास, जानिए पुरुषोत्तम मास का महत्व

May 03, 2026 01:46 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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17 मई से 15 जून 2026 तक ज्येष्ठ माह का अधिक मास रहेगा। हिंदू पंचांग में करीब हर तीन साल में एक बार एक अतिरिक्त महीना आता है, जिसे अधिक मास या मलमास कहते हैं। इस महीने की पौराणिक कथा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। आइए जानते हैं इनके बारे में।

Adhik Maas 2026: हिरणकश्यप के वध के लिए भगवान विष्णु ने बनाना पड़ा था अधिकमास, जानिए पुरुषोत्तम मास का महत्व

हिंदू पंचांग में करीब हर तीन साल में एक बार एक अतिरिक्त महीना आता है, जिसे अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस बार ज्येष्ठ मास में अधिक मास लग रहा है, जो 17 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा। इस 13वें महीने की उत्पत्ति की पौराणिक कथा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है।

हिरण्यकश्यप को मिला वरदान

महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न कर लिया। उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे वह लगभग अमर हो जाए। वरदान में उसने कहा कि उसकी मृत्यु ना किसी मनुष्य से हो, ना पशु से, ना देवता से, ना दैत्य से। ना दिन में, ना रात में। ना घर के अंदर, ना बाहर। ना पृथ्वी पर, ना आकाश में। ना किसी अस्त्र-शस्त्र से और ना ही ब्रह्मा जी द्वारा रचे 12 महीनों में से किसी में। ब्रह्मा जी ने 'तथास्तु' कह दिया।

वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और खुद को भगवान घोषित कर दिया।

प्रह्लाद की अटूट भक्ति

हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था। उसने प्रह्लाद को मारने के लिए कई क्रूर यातनाएं दीं - पहाड़ से नीचे गिराना, जहर पिलाना, पागल हाथी से कुचलवाना और होलिका के साथ आग में जलाना। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद को कुछ भी नहीं हुआ।

नरसिंह अवतार और अधिक मास की उत्पत्ति

जब हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को मारने की कोशिश की, तब भगवान विष्णु ने आधा इंसान और आधा सिंह का नरसिंह अवतार लिया। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर रखकर, संध्या काल में, घर के द्वार पर यानी ना अंदर ना बाहर, नखों से (यानी कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं) उसका वध कर दिया।

लेकिन हिरण्यकश्यप का वरदान इतना मजबूत था कि उसका वध 12 महीनों में नहीं हो सकता था। इसलिए भगवान विष्णु ने साल का एक अतिरिक्त 13वां महीना रचा, जिसे अधिक मास कहा गया। इसी महीने नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध किया। चूंकि यह मास भगवान विष्णु द्वारा अपने भक्त की रक्षा के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है।

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पुरुषोत्तम मास का महत्व

पुराणों के अनुसार, अधिक मास अत्यंत पवित्र होता है। इस मास में किए गए व्रत, दान, जप और सत्कर्म का लाख गुना फल मिलता है। इस बार ज्येष्ठ अधिक मास 17 मई से 15 जून 2026 तक चल रहा है, जो विशेष रूप से शुभ है।

इस मास में भगवान विष्णु और नरसिंह की पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी, शालिग्राम और श्रीमद्भागवत कथा का पाठ बहुत फलदायी होता है। दान-पुण्य, तीर्थ यात्रा और सत्संग से पापों का नाश होता है।

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अधिक मास का संदेश

अधिक मास की कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म चरम पर पहुंचता है, तो भगवान स्वयं रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। यह मास हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण हर बाधा को पार कर सकता है। इस पवित्र मास में की गई साधना ना सिर्फ इस जन्म में, बल्कि आने वाले जन्मों में भी शुभ फल देती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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