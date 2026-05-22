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Adhik Maas 2026: अधिक मास में तुलसी जी के साथ जरूर करें इनकी पूजा, मां लक्ष्मी के साथ ही विष्णु जी की बरसेगी कृपा

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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पुरुषोत्तम मास हिंदू पंचांग का एक अत्यंत पावन महीना है। शास्त्रों में इसे भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इस मास में तुलसी और शालिग्राम की संयुक्त पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी मां लक्ष्मी का स्वरूप हैं और शालिग्राम भगवान विष्णु का साक्षात रूप। आइए जानते हैं इनकी पूजा विधि।

Adhik Maas 2026: अधिक मास में तुलसी जी के साथ जरूर करें इनकी पूजा, मां लक्ष्मी के साथ ही विष्णु जी की बरसेगी कृपा

अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित एक विशेष महीना है। साल 2026 में 17 मई से शुरू यह माह 15 जून को खत्म होगा। इस मास में तुलसी जी के साथ विष्णु जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां तुलसी और शालिग्राम साथ विराजमान होते हैं, वहां मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है। इस दौरान की गई पूजा और साधना कई गुना फलदायी होती है।

अधिकमास में तुलसी-विष्णु पूजन का महत्व

पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का अपना महीना है। इस समय तुलसी जी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, तुलसी दल के बिना विष्णु पूजा अधूरी रहती है। जब हम तुलसी और शालिग्राम की संयुक्त पूजा करते हैं, तो दोनों देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और परिवार पर विशेष कृपा बरसती है।

शालिग्राम और तुलसी का पवित्र संयोग

शालिग्राम भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप हैं, जबकि तुलसी मां लक्ष्मी की। स्कंद पुराण में वर्णन है कि जहां शालिग्राम और तुलसी साथ होते हैं, वह स्थान तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। अधिकमास में रोजाना शालिग्राम का अभिषेक करके तुलसी दल अर्पित करना शुभ फलदायी माना गया है। इससे घर में सुख-समृद्धि, धन-धान्य और शांति का वास होता है।

तुलसी पूजन की विधि

अधिकमास में प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे को साफ पानी से सींचें। फिर शालिग्राम या विष्णु जी की मूर्ति के सामने तुलसी दल, पीले फूल, चंदन और पंचामृत अर्पित करें। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन की कमी नहीं होती है।

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अधिकमास में तुलसी पूजा से मिलने वाले लाभ

तुलसी और विष्णु की संयुक्त पूजा करने से पितृ दोष, ग्रह दोष और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। संतान सुख, विवाह में बाधा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हो जाती हैं। शास्त्र कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में यह पूजन करने वाला व्यक्ति कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष का मार्ग भी सुगम हो जाता है।

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अधिकमास में इन बातों का रखें ध्यान

इस मास में सात्विक भोजन करें, क्रोध और झूठ से बचें। नियमित रूप से विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद्भागवत का पाठ करें। तुलसी की देखभाल करें और रोज जल अर्पित करें। जो लोग इन सरल नियमों का पालन करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं और भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है।

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अधिकमास 2026 भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सुनहरा अवसर है। तुलसी जी के साथ शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा करने से ना केवल घर में सुख-समृद्धि आती है, बल्कि आत्मिक उन्नति भी होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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