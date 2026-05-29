Adhik Maas 2026: कुंडली में है पितृ दोष या गुरु दोष, तो मलमास में करें ये उपाय, बुरे प्रभावों से मिलेगी राहत
Adhik Maas Remedies 2026: 15 जून तक चलने वाला ज्येष्ठ माह का अधिक मास 2026 पितृ दोष और गुरु दोष निवारण के लिए सबसे अच्छा समय है। जानें मलमास में तर्पण, गीता पाठ, दान और मंत्र जाप जैसे प्रभावी उपाय, जो इन दोषों के बुरे प्रभावों से राहत दिलाते हैं।
सनातन धर्म में अधिक मास यानी मलमास को आध्यात्मिक साधना और दोष निवारण का विशेष महीना माना जाता है। साल 2026 में ज्येष्ठ मास में 17 मई से अधिक मास चल रहा है, जो 15 जून तक रहेगा। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन पूजा-पाठ, जप, तप और दान का विशेष महत्व होता है। अधिक मास में किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष या गुरु दोष है, तो इस महीने कुछ आसान उपाय करके आप इन दोषों के बुरे प्रभावों से राहत पा सकते हैं।
पितृ दोष क्या है और इसके लक्षण
पितृ दोष पूर्वजों से जुड़े उन कष्टों को कहा जाता है, जो वंशजों को भोगने पड़ते हैं। इसमें लगातार रुकावटें, आर्थिक संकट, गृह कलह, संतान सुख ना होना, शिक्षा में बाधाएं और बिना वजह परेशानियां शामिल हैं। यदि इनमें से कई समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो ज्योतिष में इसे पितृ दोष माना जाता है।
मलमास में पितृ दोष निवारण के उपाय
अधिक मास में पितरों की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व है। अमावस्या और शनिवार के दिन जल में काले तिल और कुश डालकर पितरों को अर्पित करें। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।
पीपल के पेड़ को पितरों का वास स्थान माना जाता है। शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पितरों का स्मरण करें। नियमित पीपल की परिक्रमा भी पितृ दोष को कम करती है।
गुरु दोष के लक्षण
गुरु ग्रह ज्ञान, विवेक और सकारात्मक सोच का कारक है। जब गुरु कमजोर होता है, तो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। डरावने सपने, मानसिक अस्थिरता, नकारात्मक विचार और बार-बार असफलता गुरु दोष के मुख्य लक्षण हैं।
मलमास में गुरु दोष शांत करने के उपाय
अधिक मास के गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और केले के पेड़ की पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का रोज जाप करें। इस महीने पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, चने की दाल, केला और पीले कपड़े का दान करना शुभ फल देता है। पशु-पक्षियों को भोजन कराना भी गुरु दोष निवारण में सहायक है।
मलमास के सामान्य उपाय
सुबह-शाम घर में कपूर जलाने से गुरु दोष और पितृ दोष दोनों का प्रभाव कम होता है। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन गुड़-घी की आहुति दें। जरूरतमंदों को अन्न और जल दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। गर्मी के मौसम में सत्तू, पानी का घड़ा और फल दान करना विशेष फलदायी माना गया है।
मलमास में इन बातों का रखें ध्यान
अधिक मास में पूजा-पाठ और दान को प्राथमिकता दें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। घर को साफ-सुथरा रखें और सात्विक भोजन करें। इस महीने की गई साधना पूरे साल फल देती है।
पितृ दोष और गुरु दोष से मुक्ति पाने के लिए अधिक मास सबसे बढ़िया अवसर है। इन आसान उपायों को श्रद्धा के साथ करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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