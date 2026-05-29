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Adhik Maas 2026: कुंडली में है पितृ दोष या गुरु दोष, तो मलमास में करें ये उपाय, बुरे प्रभावों से मिलेगी राहत

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Adhik Maas Remedies 2026: 15 जून तक चलने वाला ज्येष्ठ माह का अधिक मास 2026 पितृ दोष और गुरु दोष निवारण के लिए सबसे अच्छा समय है। जानें मलमास में तर्पण, गीता पाठ, दान और मंत्र जाप जैसे प्रभावी उपाय, जो इन दोषों के बुरे प्रभावों से राहत दिलाते हैं।

Adhik Maas 2026: कुंडली में है पितृ दोष या गुरु दोष, तो मलमास में करें ये उपाय, बुरे प्रभावों से मिलेगी राहत

सनातन धर्म में अधिक मास यानी मलमास को आध्यात्मिक साधना और दोष निवारण का विशेष महीना माना जाता है। साल 2026 में ज्येष्ठ मास में 17 मई से अधिक मास चल रहा है, जो 15 जून तक रहेगा। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन पूजा-पाठ, जप, तप और दान का विशेष महत्व होता है। अधिक मास में किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष या गुरु दोष है, तो इस महीने कुछ आसान उपाय करके आप इन दोषों के बुरे प्रभावों से राहत पा सकते हैं।

पितृ दोष क्या है और इसके लक्षण

पितृ दोष पूर्वजों से जुड़े उन कष्टों को कहा जाता है, जो वंशजों को भोगने पड़ते हैं। इसमें लगातार रुकावटें, आर्थिक संकट, गृह कलह, संतान सुख ना होना, शिक्षा में बाधाएं और बिना वजह परेशानियां शामिल हैं। यदि इनमें से कई समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो ज्योतिष में इसे पितृ दोष माना जाता है।

मलमास में पितृ दोष निवारण के उपाय

अधिक मास में पितरों की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व है। अमावस्या और शनिवार के दिन जल में काले तिल और कुश डालकर पितरों को अर्पित करें। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।

पीपल के पेड़ को पितरों का वास स्थान माना जाता है। शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पितरों का स्मरण करें। नियमित पीपल की परिक्रमा भी पितृ दोष को कम करती है।

गुरु दोष के लक्षण

गुरु ग्रह ज्ञान, विवेक और सकारात्मक सोच का कारक है। जब गुरु कमजोर होता है, तो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। डरावने सपने, मानसिक अस्थिरता, नकारात्मक विचार और बार-बार असफलता गुरु दोष के मुख्य लक्षण हैं।

मलमास में गुरु दोष शांत करने के उपाय

अधिक मास के गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और केले के पेड़ की पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का रोज जाप करें। इस महीने पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, चने की दाल, केला और पीले कपड़े का दान करना शुभ फल देता है। पशु-पक्षियों को भोजन कराना भी गुरु दोष निवारण में सहायक है।

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मलमास के सामान्य उपाय

सुबह-शाम घर में कपूर जलाने से गुरु दोष और पितृ दोष दोनों का प्रभाव कम होता है। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन गुड़-घी की आहुति दें। जरूरतमंदों को अन्न और जल दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। गर्मी के मौसम में सत्तू, पानी का घड़ा और फल दान करना विशेष फलदायी माना गया है।

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मलमास में इन बातों का रखें ध्यान

अधिक मास में पूजा-पाठ और दान को प्राथमिकता दें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। घर को साफ-सुथरा रखें और सात्विक भोजन करें। इस महीने की गई साधना पूरे साल फल देती है।

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पितृ दोष और गुरु दोष से मुक्ति पाने के लिए अधिक मास सबसे बढ़िया अवसर है। इन आसान उपायों को श्रद्धा के साथ करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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