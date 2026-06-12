Adhik Maas 2026: मलमास खत्म होने से पहले कर लें ये 5 काम, भगवान विष्णु की कृपा से खत्म हो जाएगी जीवन की सारी परेशानियां
अधिक मास 2026 की समाप्ति 15 जून 2026 को हो रही है। मलमास खत्म होने से पहले कुछ विशेष उपाय जरूर करें। भगवान विष्णु की विशेष कृपा से आर्थिक समस्या, कर्ज, रोग और सभी परेशानियां दूर होंगी। पुरुषोत्तम मास का अंतिम अवसर ना चूकें।
ज्येष्ठ माह के अधिकमास की समाप्ति 15 जून 2026 को हो रही है। अधिकमास को मलमास और पुरुषोत्तम मास के तौर पर भी जाना जाता है। हर तीन साल में एक बार आने वाला यह विशेष मास पापों के नाश, कर्ज मुक्ति और सुख-समृद्धि के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस पवित्र मास की समाप्ति से पहले अगर आप कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय कर लें तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण कामों के बारे में।
पुरुषोत्तम मास का महत्व
पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का अपना माह है। इस दौरान की गई पूजा, पाठ और दान का फल सौ गुना बढ़ जाता है। 15 जून तक बचे इन अंतिम दिनों में अगर आप सच्चे मन से प्रयास करेंगे, तो आर्थिक परेशानियां, स्वास्थ्य समस्या और कुंडली के दोष दूर होने की प्रबल संभावना है। यह समय जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है।
तुलसी जी की सेवा
मलमास की समाप्ति से पहले रोज सुबह तुलसी की सेवा जरूर करें। तांबे के लोटे में जल लेकर तुलसी को सींचें। इसके बाद तुलसी की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाएं। दिन में किसी जरूरतमंद को फल या अन्न का दान करें। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है।
विष्णु-लक्ष्मी जी के लिए घी का दीपक
पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने घी का दीपक जलाएं। शंख में गंगाजल या शुद्ध जल भरकर भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें। इस उपाय से रोग-दोष, आर्थिक तंगी और मानसिक चिंता दूर होती है। यह क्रिया संपन्नता और सुख शांति का द्वार खोलती है।
पवित्र ग्रंथों का पाठ करें
भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु सहस्रनाम या भगवद् गीता का पाठ करें। रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़ें। इससे ना सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, बल्कि भगवान आपको सुख, समृद्धि और सुरक्षा का वरदान देते हैं। मलमास में यह पाठ विशेष रूप से फलदायी होता है।
जरूरतमंदों को 33 चीजों का दान दें
अधिकमास में 33 चीजों का दान (जैसे 33 दीपक, 33 फल या 33 अनाज के पैकेट) विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। अपनी क्षमता अनुसार किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को दान दें। यह दान आपके पिछले जन्म के पापों का नाश करता है और आने वाले समय में आर्थिक स्थिरता लाता है।
गाय को हरा चारा और रोटी खिलाएं
गाय को पहली रोटी और हरा चारा खिलाना मलमास का बेहद पुण्यकारी काम है। गाय को सभी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इससे कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं और घर-परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। रोजाना यह छोटा-सा काम बड़े संकटों से बचाता है।
मलमास 2026 की समाप्ति से पहले ये 5 उपाय सच्ची श्रद्धा से करें। भगवान विष्णु की कृपा से ना सिर्फ आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, बल्कि जीवन में शांति, सुख और समृद्धि भी आएगी। अधिकमास का यह अंतिम चरण आपके जीवन को बदलने का अच्छा अवसर है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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