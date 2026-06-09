अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना सीखें
सामान्य लोग, जो यथार्थ की गहराई तक नहीं पहुंचते, उनके जीवन को देखकर धर्म के प्रति अन्यथा अवधारणा बना लेते हैं। उससे घृणा और परहेज करने लगते हैं।
पौराणिक कथाओं और साहित्य में हंस को ‘नीर क्षीर विवेकी’ कहा गया है। यानी अगर पानी और दूध को मिला दिया जाए, तो उसमें से वह केवल दूध ग्रहण करता है। इस प्रकार हमें भी अच्छे-बुरे के सागर से केवल अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए।
मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह अपनी हंस-मनीषा जाग्रत करे। अच्छाई और बुराई दोनों की सत्ता हर युग में किसी-न-किसी रूप में रहती ही है। हां, किसी युग में बुराई का पलड़ा भारी होता है, तो किसी युग में अच्छाई का। जब-जब बुराई का पलड़ा भारी होता है, तब-तब संसार मे दुख, दैन्य और विपत्तियों का नृशंस आक्रमण होता है।
आज संसार की क्या स्थिति है, यह आपसे छिपी नही है। हिंसा का तांडव हो रहा है। झूठ, कपट, चोरी, दुराचार का साम्राज्य छाया हुआ है। यह इस बात की सूचना है कि बुराई का पलड़ा भारी हो रहा है और अच्छाई का पलड़ा हल्का। यदि यह दौर यों ही चलता रहा, तो वह दिन दूर नहीं, जब मानवता और दानवता के बीच भेद की रेखा भी समाप्त हो जाए। मानव, मानव के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो दे।
यह स्थिति निश्चित ही वांछनीय नहीं है। कोई थोड़ा भी समझदार और मानवीय प्रतिष्ठा की गरिमा को समझनेवाला व्यक्ति इस स्थिति को आने देना नहीं चाहेगा। पर चाहने मात्र से तो काम नहीं बन सकता। इसके लिए तो सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है।
हेय और उपादेय का विवेक
हेय और उपादेय के विवेक की बात मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में कही थी। इस विवेक के जागने के पश्चात व्यक्ति अच्छाइयों का संग्रहण करता चला जाता है और बुराइयों का विसर्जन। इस क्रम से धीरे-धीरे अच्छाइयों का पलड़ा भारी हो जाता है और बुराइयों का हल्का। यह अत्यंत अपेक्षित है कि व्यक्ति अपनी हंस-मनीषा को जगाए। इसके अतिरिक्त मानवीय प्रतिष्ठा को बचाने का कोई विकल्प नहीं है।
अच्छाइयों के संग्रहण का जहां प्रश्न है, वहां व्यक्ति को अत्यंत उदार रहना चाहिए। अच्छाई किसी के भी पास क्याें न हाे, उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। पर दुर्भाग्य से आजकल लोगों में इस संदर्भ मे संकीर्ण मनोवृत्ति पनप रही है। इस आशय की शब्दावली जब-तब सुनाई देती है कि अमुक बात है, तो अच्छी, पर यह अमुक व्यक्ति, अमुक मत या अमुक समाज विशेष की है, इसलिए हमारे लिए ग्राह्य नहीं है।
दुष्ट मनोवृत्ति पर लगाम लगाएं
मेरी दृष्टि में इस प्रकार की मनोवृत्ति बुद्धि-विपर्यय के सिवाय और कुछ भी नहीं है। शब्दांतर से कहूं, तो यह व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य की बात है। यह तो और भी गंभीर बात है कि धर्मक्षेत्र में भी यह मनोवृत्ति विकसित हो रही है। अमुक धर्म की बात ठीक तो है, पर ग्राह्य नहीं, क्योंकि हमारे धर्म-संप्रदाय द्वारा यह निरूपित नहीं है। यह कैसा तुच्छ चिंतन है!
मैं पूछना चाहता हूं, क्या वर्षा का जल सर्वत्र एक सरीखा नहीं होता? घर की सीमा में बरसने वाला पानी मीठा होता है, तो क्या घर से बाहर बरसनेवाला पानी मीठा नहीं होता? आप बरसात के पानी को कहीं पर भी चख कर देखेंगे, तो आपको मीठा ही लगेगा। यह दूसरी बात है कि पानी यदि गंदे पात्र में गिरेगा, तो गंदा कहलाएगा और स्वच्छ पात्र में गिरेगा, तो स्वच्छ। पर जल के मौलिक स्वरूप से इस भेद की कल्पना करना यथार्थ नहीं। फिर गंदे पात्र का जल गंदापन दूर होते ही अपने निर्मल रूप में निखर उठेगा।
पूर्व धारणा बनाने से बचें
इसी तरह सत्य, अहिंसा, संयम, त्याग, तपस्यामय मौलिक धर्म चाहे कहीं भी क्यों न हो, वह सबके लिए ग्राह्य है। नामांतर और स्थानांतर से न तो उसके स्वरूप में किसी प्रकार के अंतर की कल्पना की जा सकती है और न ही वह अग्राह्य समझा जा सकता है। हां, यह अवश्य है कि धर्म के ठेकेदार कहलानेवाले अगर धर्म की वास्तविक मर्यादाओं के अनुकूल अपने-आपको नहीं बनाते हैं, तो वे अच्छे पात्र कहलाने के अधिकारीं नहीं हो सकते। उनकी यह स्थिति स्वयं उनके लिए तो नुकसानदेह होती ही है, धर्म को भी बदनाम करनेवाली सिद्ध होती है।
विचारभेद हो, मनभेद नहीं
हालांकि, ऐसा करना उचित नहीं है। धर्म तो जीवन को विकसित और पवित्र बनाने की निर्विकल्प प्रक्रिया है। आत्म-शांति और सुख का एकमात्र साधन है। उसको स्वीकार करके ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। उससे घृणा और परहेज करने का तात्पर्य है-जीवन-विकास और जीवन-पवित्रता से घृणा करना, आत्म-शांति और सुख से परहेज करना।
मेरा मानना है कि हर मस्तिष्क का अपना स्वतंत्र चिंतन होता है। ऐसी स्थिति में पारस्परिक सौहार्दपूर्ण वातावरण की दृष्टि से यह नितांत अपेक्षित है कि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के विचारों के प्रति सहिष्णु रहे। अपने यथार्थ विचारों में दृढ़ रहते हुए अन्य संप्रदाय के विचारों में सत्य को खोजने का प्रयत्न करे। अपने चिंतन की खिड़कियों को सदा खुला रखे। यदि सत्य नजर आए, तो उसे ग्राहक बुद्धि से निस्संकोच स्वीकार कर ले और न आए, तो उसे विचारभेद की सीमा तक ही सीमित रखे, मनभेद का रूप न दे।
जहां कहीं भी शुद्ध रूप में धर्म का तत्त्व प्राप्त हो रहा हो, उसे निस्संकोच और असंकीर्ण मनोवृत्ति से प्राप्त कर लेना चाहिए। संप्रदाय की सीमा उसके संग्रहण में बाधक नहीं बननी चाहिए। ऐसा तभी होगा, जब हमारे अंदर हंस-मनीषा जाग्रत होगी यानी अच्छा-बुरा जानने की समझ विकसित होगी।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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