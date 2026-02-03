Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़achaleshwar mahadev temple in dholpur rajasthan shivling change colour story
देश के इस राज्य में है शिव जी का चमत्कारिक मंदिर, दिन में 3 बार बदलता है शिवलिंग का रंग

देश के इस राज्य में है शिव जी का चमत्कारिक मंदिर, दिन में 3 बार बदलता है शिवलिंग का रंग

संक्षेप:

आज हम आपको एक ऐसे भगवान शिव के चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। जी हां, यह सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी। चलिए जानते हैं कि यह चमत्कारिक मंदिर कहां है और इसके पीछे के रहस्य को भी जानने की कोशिश करते हैं।

Feb 03, 2026 06:55 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत में कई चमत्कारिक शिव मंदिर मौजूद है, जहां दर्शन मात्र से कई तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भगवान शिव के चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। जी हां, यह सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी। चलिए जानते हैं कि यह चमत्कारिक मंदिर कहां है और इसके पीछे के रहस्य को भी जानने की कोशिश करते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अचलेश्वर महादेव मंदिर
भगवान शिव के इस अनोखे मंदिर का नाम अचलेश्वर महादेव मंदिर है। यह मंदिर राजस्थान के धौलपुर में जिला मुख्यालय पर चंबल नदी के बीहड़ों में स्थित है। माना जाता है कि यह मंदिर काफी प्राचीन है। दूर दराज से लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां स्थापित शिवलिंग दिनभर में 3 बार रंग बदलता है। यह शिवलिंग सुबह के समय लाल, दोपहर में केसरिया और रात को सांवला हो जाता है। हालांकि इसके पीछे की वजह आज भी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

रात भर रुकते हैं श्रद्धालु
शिवलिंग के यूं रंग बदलने की वजह से श्रद्धालुओं को इस मंदिर से बेहद आस्था है। वैज्ञानिकों के लिए शिवलिंग का यूं रंग बदलना अभी तक पहेली है। यह नजारा देखने के लिए लोग यहां रातभर रुकते हैं। इस मंदिर का एक और प्रमुख आकर्षण नंदी की मूर्ति है, जो काफी साल पुरानी बताई जाती है। कहते हैं कि यह पीतल की नंदी पांच अलग-अलग धातुओं को मिलाकर बनाई गई है।

पूरी होती है मनोकामनाएं
इस अनोखे अचलेश्वर महादेव मंदिर में लोगों की काफी श्रद्धा है। कहते हैं कि दर्शन मात्र से यहां श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही जीवन की सभी तरह की तकलीफ दूर हो जाती है। यहां तक कुंवारे लड़के-लड़कियां अपने मनचाहे जीवन साथी की कामना लेकर आते हैं, जिसे भोलेनाथ पूरा करते हैं। हर सोमवार को यहां भक्तों की भीड़ देती जाती है।

ये भी पढ़ें:15 या 16 फरवरी, कब है महाशिवरात्रि? इन चीजों के बिना अधूरी रहती है पूजन विधि
ये भी पढ़ें:कब है महाशिवरात्रि, जानें डेट, मुहूर्त व विधि
ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि की रात क्यों जागना चाहिए? धार्मिक नहीं जानिए इसका वैज्ञानिक महत्व
ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि 2026: शिव मंदिर से जरूर ले आएं ये चीज, हो जाएगा दुखों का नाश

कैसे पहुंचे मंदिर
अगर आप अचलेश्वर महादेव मंदिर जाने की सोच रहे हैं, तो यह राजस्थान के धौलपुर के चंबल में स्थित है। धौलपुर एक ऐसा शहर है जो राजस्थान के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। धौलपुर जयपुर से लगभग 280 किमी दूर है। आगरा से धौलपुर की दूरी महज 55 किमी है। यहां आप बस के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। ट्रेन से जा रहे हैं, तो कई ट्रेनें धौलपुर जंक्शन पर रुकती है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Bholenath
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने