देश के इस राज्य में है शिव जी का चमत्कारिक मंदिर, दिन में 3 बार बदलता है शिवलिंग का रंग
आज हम आपको एक ऐसे भगवान शिव के चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। जी हां, यह सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी। चलिए जानते हैं कि यह चमत्कारिक मंदिर कहां है और इसके पीछे के रहस्य को भी जानने की कोशिश करते हैं।
अचलेश्वर महादेव मंदिर
भगवान शिव के इस अनोखे मंदिर का नाम अचलेश्वर महादेव मंदिर है। यह मंदिर राजस्थान के धौलपुर में जिला मुख्यालय पर चंबल नदी के बीहड़ों में स्थित है। माना जाता है कि यह मंदिर काफी प्राचीन है। दूर दराज से लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां स्थापित शिवलिंग दिनभर में 3 बार रंग बदलता है। यह शिवलिंग सुबह के समय लाल, दोपहर में केसरिया और रात को सांवला हो जाता है। हालांकि इसके पीछे की वजह आज भी स्पष्ट नहीं हो पाई है।
रात भर रुकते हैं श्रद्धालु
शिवलिंग के यूं रंग बदलने की वजह से श्रद्धालुओं को इस मंदिर से बेहद आस्था है। वैज्ञानिकों के लिए शिवलिंग का यूं रंग बदलना अभी तक पहेली है। यह नजारा देखने के लिए लोग यहां रातभर रुकते हैं। इस मंदिर का एक और प्रमुख आकर्षण नंदी की मूर्ति है, जो काफी साल पुरानी बताई जाती है। कहते हैं कि यह पीतल की नंदी पांच अलग-अलग धातुओं को मिलाकर बनाई गई है।
पूरी होती है मनोकामनाएं
इस अनोखे अचलेश्वर महादेव मंदिर में लोगों की काफी श्रद्धा है। कहते हैं कि दर्शन मात्र से यहां श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही जीवन की सभी तरह की तकलीफ दूर हो जाती है। यहां तक कुंवारे लड़के-लड़कियां अपने मनचाहे जीवन साथी की कामना लेकर आते हैं, जिसे भोलेनाथ पूरा करते हैं। हर सोमवार को यहां भक्तों की भीड़ देती जाती है।
कैसे पहुंचे मंदिर
अगर आप अचलेश्वर महादेव मंदिर जाने की सोच रहे हैं, तो यह राजस्थान के धौलपुर के चंबल में स्थित है। धौलपुर एक ऐसा शहर है जो राजस्थान के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। धौलपुर जयपुर से लगभग 280 किमी दूर है। आगरा से धौलपुर की दूरी महज 55 किमी है। यहां आप बस के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। ट्रेन से जा रहे हैं, तो कई ट्रेनें धौलपुर जंक्शन पर रुकती है।