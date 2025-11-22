Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़According to Vastu These 5 Things Must Be Present in Every Home
वास्तुशास्त्र के अनुसार हर घर में होनी चाहिए ये 5 चीजें

वास्तुशास्त्र के अनुसार हर घर में होनी चाहिए ये 5 चीजें

संक्षेप:

वास्तुशास्त्र केवल दिशा-निर्देश नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, खुशहाली और स्थिरता लाने का एक प्राचीन तरीका है। माना जाता है कि घर में कुछ चीजें रखने से ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है, रिश्तों में मधुरता आती है और आर्थिक स्थिरता भी बढ़ती है।

Sat, 22 Nov 2025 11:13 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

वास्तुशास्त्र केवल दिशा-निर्देश नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, खुशहाली और स्थिरता लाने का एक प्राचीन तरीका है। माना जाता है कि घर में कुछ चीजें रखने से ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है, रिश्तों में मधुरता आती है और आर्थिक स्थिरता भी बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर घर में कुछ खास चीजें अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यह न सिर्फ वातावरण को पवित्र बनाती हैं बल्कि परिवार के लोगों के मन पर भी अच्छा प्रभाव डालती हैं। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किन 4 चीजों का होना आवश्यक है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुलसी का पौधा- तुलसी घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाए तो सबसे अच्छा होता है। तुलसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है और घर के वातावरण को शांत करती है।

पानी से भरा कलश- घर के मंदिर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में तांबे या पीतल का जल-कलश रखना शुभ माना जाता है। यह शुद्धता, शांति और स्थिरता का प्रतीक है। कहा जाता है कि इससे घर में मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है।

शंख- शंख घर में सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पूजा के समय शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में शंख रखा होना भी शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करतीं।

ये भी पढ़ें:कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, बुध की चाल बदलने से होगा भाग्योदय

स्वास्तिक या ऊॅं का चिन्ह- मुख्य दरवाजे के पास स्वास्तिक, ऊॅं, शुभ-लाभ जैसे प्रतीक ऊर्जा को स्थिर रखते हैं। इन्हें लगाने से घर में समृद्धि आती है और बुरी नजर से सुरक्षा मिलती है।

पीतल या तांबे की घंटी- घर में पीतल या तांबे की घंटी रखें। घंटी की ध्वनि घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाती है। पूजा के समय पीतल या तांबे की छोटी घंटी बजाने से वातावरण पवित्र होता है और मन में शांति आती है। घर में इसे मंदिर के पास रखना शुभ माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Vastu Tips
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने