ऐसे लोगों को हाथ में नहीं टिकता है धन, खर्च करने में होते हैं माहिर

कई बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत तो बहुत करता है, अच्छी कमाई भी होती है, लेकिन फिर भी हाथ में पैसा टिकता नहीं। चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, खर्च कम करने के बाद भी बचत नहीं हो पाती है। कुछ लोगों को तो रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी उधार लेना पड़ता है। ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इसका एक बड़ा कारण आपकी हथेली में बनी “भाग्य रेखा” या “धन रेखा” भी हो सकती है। हस्तरेखा के अनुसार हथेली की यह रेखा इंसान की कमाई, आर्थिक स्थिति और स्थिरता के बारे में बताती है। अगर यह रेखा साफ, गहरी और सीधी है तो व्यक्ति मेहनत से धन कमाता है और धन टिकता भी है। लेकिन अगर यह रेखा टूटी-फूटी, टेढ़ी या असमान है, तो पैसे का आना-जाना बराबर चलता रहता है। यानी पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं है। यही स्थिति दरिद्र योग की ओर इशारा करती है।

हथेली में धन रेखा कहां होती है?- जब आप अपनी हथेली को देखते हैं, तो अनामिका (रिंग फिंगर) के नीचे जो जगह होती है उसे सूर्य पर्वत कहा जाता है। वहीं से जो रेखा नीचे की तरफ जाती है और हृदय रेखा व मस्तिष्क रेखा को पार करती है, उसे धन रेखा या मनी लाइन कहते हैं। यही रेखा इंसान के धन, पद, यश और निवेश से जुड़ी स्थिति का संकेत देती है।

धन हानि का संकेत देने वाली रेखा- अगर यह रेखा बहुत पतली, टेढ़ी या बीच-बीच में टूटी हुई है तो यह इस बात का इशारा है कि व्यक्ति पैसा तो कमाता है, लेकिन बचा नहीं पाता है। कभी स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ता है, कभी अचानक कोई आर्थिक नुकसान हो जाता है। ऐसे लोग अगर सावधानी न बरतें तो जमा पूंजी भी धीरे-धीरे खत्म हो सकती है। इसलिए अगर किसी की हथेली में ऐसी रेखा है तो उसे जल्दबाजी में निवेश या उधारी से बचना चाहिए।

जब कोई दूसरी रेखा धन रेखा को काटे- अगर हथेली में कोई और रेखा धन रेखा को बीच में काटती है तो यह चेतावनी का संकेत है। इसका मतलब होता है कि जिस उम्र में यह रेखा कटती है, उस समय व्यक्ति को आर्थिक नुकसान या खर्चों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है।ऐसे समय में नई डील, साझेदारी या उधार देने से बचना चाहिए, नहीं तो धन हानि हो सकती है।

जब कई रेखाएं बनाएं अशुभ स्थिति- अगर हथेली में सूर्य रेखा कटी हुई हो, धन रेखा टूटी हो और साथ ही शनि रेखा दो हिस्सों में बंटी हो तो यह स्थिति आर्थिक संघर्ष का संकेत देती है। ऐसे लोग जीवन में कई बार पैसों की कमी महसूस करते हैं और उन्हें स्थिरता पाने में समय लगता है।कई बार यह योग पैतृक संपत्ति या संचित धन के नुकसान की ओर भी इशारा करता है।

उपाय- अगर आपकी हथेली में ऐसी रेखाएं हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। गणेश जी और कुबेर देव की आराधना करें। हर शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें जैसे चावल या दूध। और सबसे जरूरी बात पैसा सोच-समझकर खर्च करें और किसी लालच में न आएं।