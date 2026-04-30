रोज शाम घर में करते हैं आरती? जान लें सही तरीका और समय, वरना अधूरी रह जाएगी पूजा
अगर आप हर शाम घर में रोज आरती करते हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर दें। कई बार सही तरीका ना पता होने पर लोग गलत तरीके से पूजा या आरती करते हैं, जिससे पूजा का पूरा-पूरा फल नहीं मिल पाता है।
हमारे सनातन धर्म में शाम की पूजा और आरती का खास महत्व होता है। दिन भर की थकान के बाद जब आरती की जाती है तो मन को एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। साथ ही आरती करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। माना जाता है कि अगर सही समय और सही तरीके से आरती की जाए तो इसका दोगुना फल मिलता है। हालांकि कई लोगों को आरती का सही तरीका नहीं पता होता है या फिर कई बार समय की कमी के चलते लोग खानापूर्ति भर कर देते हैं। अगर आप भी आरती चालीसा उठाकर आरती पढ़ लेते हैं और दीया जला देते हैं तो आपको अब आरती करने का सही तरीका जानना चाहिए। तो चलिए आसान तरीके से समझते हैं कि आरती करने का सही तरीका और सही समय क्या है?
आरती करते वक्त रखें इन नियमों का ध्यान
1. आरती की थाली के घुमाने को लेकर भी लोग गलती कर जाते हैं। सबसे आम गलती होती है आरती को बस गोल-गोल घुमाते रहना। शास्त्रों के अनुसार आरती हमेशा ॐ की आकृति के अनुसार ही घुमानी चाहिए। माना जाता है कि इस तरीके से आरती उतारी जाए तो पूजा प्रभावशाली होती है।
2. आरती के दौरान दीए की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। चाहे तो आप एक ही दीया रख सकते हैं। इसके अलावा आप 3, 5 या 7 दीए भी ले सकते हैं। कई लोग बिना दीए की गिनती किए ही आरती करने लगते हैं। शास्त्र के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है। सही संख्या के साथ अगर आप पूजा में दीयों को रखेंगे तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी।
3. आरती कैसे करनी है? इस सवाल पर भी कई लोग कन्फ्यूजन रहते हैं। बता दें कि आरती हमेशा भगवान के चरणों से शुरू करनी चाहिए। पहले आरती 4 बार चरणों में दिखानी चाहिए। इसके बार 2 बार नाभि के पास। अंत में भगवान के चेहरे यानी मुख मंडल की ओर आरती करनी चाहिए। अगर इस क्रम को छेड़ा गया तो आरती को हमेशा ही अधूरी माना जाता है।
4. तमाम लोग आरती बैठकर करते हैं लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मान्यता और सही नियम के अनुसार जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं उन्हें हमेशा खड़े होकर ही आरती करनी चाहिए। दरअसल खड़े होने से आरती करने से सही ऊर्जा और श्रद्धा बनी रहती है। दिशा की बात करें तो हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही आरती करनी चाहिए।
5. कई लोगों को लगता है कि आरती कर लेने से पूजा पूरी हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं है। आरती पूरी होते ही दीए के चारों ओर जल का घेरा जरूर बनाना चाहिए। बता दें कि इसे आचमन कहा जाता है। तमाम लोग इस प्रक्रिया को भूल जाते हैं या कइयों को इस बारे में ठीक से पता नहीं होता है। बता दें कि इससे बिना आरती को अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि अगर ऐसा ना किया जाए आरती का पूरा-पूरा लाभ नहीं मिलता है।
6. शाम की आरती के समय को लेकर लोगों के बीच काफी कन्फ्यूजन होता है। नियम के अनुसार आरती का सही समय सूर्यास्त यानी संध्या काल वाला समय होता है। देर रात में आरती करना सही नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे इसका सकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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