Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आने वाले 30 दिन में इन राशियों का चमकेगा भाग्य, शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, गुरु गोचर से महालाभ

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Aane Wale 30 Din In Rashiyo Ke Liye Lucky : जून के महीने में कई राजयोगों का संयोग देखने को मिलेगा। कुछ राशियों को शुभ युति से किस्मत का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। जून का महीना कुछ राशियों को मालामाल कर सकता है।

आने वाले 30 दिन में इन राशियों का चमकेगा भाग्य, शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, गुरु गोचर से महालाभ

Aane Wale 30 Din In Rashiyo Ke Liye Lucky: आज से जून का महीना शुरू हो गया है। ग्रहों की चाल के अनुसार, जून का महीना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने में 1 या 2 नहीं बल्कि 5 ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। सबसे पहले गोचर का शुभारंभ गुरु ग्रह कर्क राशि में प्रवेश कर 2 जून से करेंगे। इसके बाद 8 जून को शुक्र भी कर्क राशि में एंटर करेंगे। शुक्र के गोचर करते ही गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा। वहीं, गुरु उच्च राशि में रहकर हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। फिर मिथुन राशि में सूर्य का गोचर 15 जून को होगा। 21 जून के दिन ग्रहों के सेनापति वृषभ राशि में एंटर करेंगे। 22 जून के दिन कर्क राशि में बुध की एंट्री होगी। बुध गोचर कर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। ऐसे में जून के महीने में कई राजयोगों का संयोग देखने को मिलेगा। कुछ राशियों को इन राजयोगों और शुभ युति से किस्मत का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। आइए जानते हैं जून के महीने में किन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं-

आने वाले 30 दिन में इन राशियों का चमकेगा भाग्य, शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, गुरु गोचर से महालाभ

मिथुन राशि के लिए जून का गोचर कैसा रहेगा?

जून के महीने में ग्रहों की शुभ युति और राजयोग बनने से मिथुन राशि को फायदा हो सकता है। जीवन सुखमय बीतेगा। बिजनेस कर रहे लोगों को प्रॉफिट होगा। घर परिवार के सदस्यों का भरपूर साथ मिलेगा। धन लाभ के योग हैं। अपने बॉस का साथ मिलेगा। करियर में प्रोग्रेस करेंगे।

कर्क राशि के लिए जून का गोचर कैसा रहेगा?

कर्क राशि को जून के महीने में ग्रहों की शुभ युति और राजयोग बनने से लाभ हो सकता है। घर-परिवार का माहौल सुख-शांति वाला रहेगा। शत्रु भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको किसी भी तरह का डिसीजन लेने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट रहेगा। व्यापार और बिजनेस में विकास होगा।

ये भी पढ़ें:5 महीने तक इन राशियों के जीवन में पैसा ही पैसा, गुरु कर्क गोचर कर देंगे लाभ
ये भी पढ़ें:राशिफल 1 जून: आज इन 3 राशियों को होगा फायदा ही फायदा, ये राशियां निवेश से बचें

कन्या राशि के लिए जून का गोचर कैसा रहेगा?

जून के महीने में ग्रहों की शुभ युति और राजयोग बनने से कन्या राशि को खुशखबरी मिल सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। आपकी परफॉर्मेंस भी सुधरेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:लव राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन के लिए 1-7 जून तक का समय कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:2 अगस्त तक इन राशियों को होगा प्रॉफिट, राहु गोचर से 5 राशियों को रहना होगा अलर्ट
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Monthly Horoscope Rashifal Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने