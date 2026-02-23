आमलकी एकादशी 2026: 27 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का सही समय
आमलकी एकादशी हिंदू धर्म में विष्णु भक्तों का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। 2026 में यह पर्व 27 फरवरी को मनाया जाएगा।
आमलकी एकादशी हिंदू धर्म में विष्णु भक्तों का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी आंवले के वृक्ष की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इसे अमला एकादशी या रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। व्रत करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-शांति आती है। 2026 में यह पर्व 27 फरवरी को मनाया जाएगा।
आमलकी एकादशी 2026 की तिथि और मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026, दिन - शुक्रवार को रात 12:33 बजे से शुरू होकर उसी दिन रात 10:32 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 27 फरवरी को ही रखा जाएगा।
- व्रत पारण का समय: 28 फरवरी 2026 (शनिवार) सुबह 6:47 बजे से 9:06 बजे तक।
- शुभ मुहूर्त पूजा के लिए: सुबह 7:00 से 9:30 बजे तक का समय सबसे उत्तम। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग बन रहे हैं, जो पूजा और दान को कई गुना फलदायी बनाते हैं।
आमलकी एकादशी का धार्मिक महत्व
आमलकी एकादशी का मुख्य महत्व भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार, आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। इस दिन व्रत और पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, आयु बढ़ती है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। काशी में इस दिन से होली की शुरुआत होती है, इसलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। व्रत से सात्विक जीवन, स्वास्थ्य और धन-धान्य की प्राप्ति होती है।
आमलकी एकादशी की पूजा विधि
- सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें।
- पूजा स्थल पर भगवान विष्णु या नरसिंह की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें।
- आंवले के वृक्ष या आंवले की शाखा पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं।
- भगवान को पीले फूल, चंदन, रोली, अक्षत, फल और तुलसी अर्पित करें।
- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
- भोग में आंवले से बने व्यंजन, मखाने की खीर, साबूदाना, नारियल और घी की मिठाई चढ़ाएं।
- शाम को आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें।
आमलकी एकादशी व्रत के नियम और लाभ
- व्रत में चावल, दाल, मांस, शराब, तामसिक भोजन से दूर रहें।
- क्रोध, झूठ और नकारात्मक सोच से बचें।
- दिन में सोना और बाल कटवाना वर्जित है।
- जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, अन्न और आंवला दान करें।
आमलकी एकादशी व्रत के लाभ
- व्रत से पाप नाश, मोक्ष प्राप्ति और सात्विक जीवन मिलता है।
- स्वास्थ्य, संतान सुख, धन-धान्य और पारिवारिक शांति बढ़ती है।
- विशेष उपाय: आंवले के पेड़ की पूजा, विष्णु मंत्र जप, दान और तुलसी अर्पण।
- अगर आंवला उपलब्ध ना हो, तो तुलसी या विष्णु जी की पूजा भी फलदायी है।
- व्रत पारण के समय सात्विक भोजन ग्रहण करें और दान अवश्य करें।
आमलकी एकादशी 27 फरवरी 2026 को रखें। इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर उनका आशीर्वाद पाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष