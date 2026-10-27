सिंह राशि के लिए आज 27 अक्टूबर को शनि की सलाह -काम की गति को गंभीरता से संभालें
Today Leo Horoscope in hindi: सिंह राशि के लिए आज राहु और शनि के कारण जो स्थितियां बन रही है, उनके लिए ज्योतिष की सलाह काम आएगी। इसके बारे में पूरा पढ़ें
आज सत्ताईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के नौवें भाव में रहेगा। अध्ययन, मार्गदर्शन या किसी विचार को व्यापक संदर्भ में समझने की इच्छा हो सकती है। रात में चंद्रमा वृषभ राशि के दसवें भाव में आएगा, तब काम और जिम्मेदारी की दिशा स्पष्ट करना उपयोगी रहेगा। वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। अष्टम शनि की यह महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति साझा दायित्वों, अनिश्चितताओं और काम की गति को गंभीरता से संभालने की जरूरत बताती है, अनिष्ट की भविष्यवाणी नहीं। धार्मिक या सामाजिक गतिविधि में भाग लें तो अपनी क्षमता और बाकी जिम्मेदारियां ध्यान में रखें। किसी सलाह को परखकर अपनाएं।
सिंह राशि का करियर कैसा रहेगा?
आज किसी नए काम का विचार आए तो पहले उसकी रूपरेखा बनाना बेहतर होगा। शुरुआत को केवल उत्साह से नहीं, आवश्यक अनुमति, लागत और सहयोग की उपलब्धता से जोड़ें। आपकी राशि का स्वामी सूर्य तुला राशि के तीसरे भाव में नीच स्थिति में है। अपनी बात प्रभावी बनाने के लिए तैयारी और स्पष्ट शब्दों की जरूरत रहेगी। केवल अधिकार जताने से बात आगे नहीं बढ़ेगी। बुध भी तुला राशि के तीसरे भाव में वक्री है, इसलिए भेजे जाने वाले संदेश, आवेदन और प्रस्तुति दोबारा पढ़ें। विद्यार्थियों को किसी अनुभवी व्यक्ति से विषय समझने का लाभ हो सकता है, लेकिन अभ्यास स्वयं करना होगा। यदि पढ़ाई के साथ दूसरी जिम्मेदारियां हैं तो छोटा और निभ सकने वाला लक्ष्य चुनें। रात में काम की अगली प्राथमिकता लिखें, पर नई जिम्मेदारी का निर्णय जरूरी जानकारी मिलने पर ही लें।
सिंह राशि का आज धन कैसा है?
गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। उच्च होने पर भी यहां खर्च, निजी जिम्मेदारियों और विश्राम की व्यवस्था को सीमा में रखना जरूरी है। इसे निश्चित समृद्धि का संकेत न मानें। शिक्षा, यात्रा या किसी की सहायता के लिए राशि देनी हो तो अपना आवश्यक बजट पहले सुरक्षित करें। साझा ऋण, किस्त या बीमा संबंधी शर्तें अस्पष्ट हों तो उन्हें समझने के लिए समय लें। किसी नए व्यवसाय में उतरने से पहले नियमित खर्च और भुगतान आने के बीच का अंतर देखें। अपेक्षित आय को उपलब्ध धन न मानें। पुराने लेनदेन के प्रमाण जुटाना उपयोगी रहेगा। बिना समझे किसी दूसरे की आर्थिक जिम्मेदारी अपने नाम लेने से बचें, भले संबंध निकट हो।
सिंह राशि की आज लवलाइफ कैसी है?
राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में और केतु सिंह राशि के पहले भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी संबंधों की अपेक्षाओं और अपनी स्वतंत्र जरूरतों के बीच स्पष्ट समझ मांगती है। साथी के साथ निकटता बढ़ाने के लिए बड़े वादे जरूरी नहीं। ध्यान से सुनना और निभ सकने वाला सहयोग अधिक उपयोगी होगा। यदि संतान से जुड़ी पढ़ाई या योजना की चर्चा हो तो उसकी परिस्थिति समझकर बात करें, अपने अनुमान से परिणाम तय न करें। अकेले समय की जरूरत है तो उसे संबंध से दूरी का संदेश न बनने दें। किसी मतभेद में तुरंत अंतिम फैसला सुनाने के बजाय मुद्दा स्पष्ट करें। मेलजोल अच्छा लगे तो भी निजी सीमाएं बनाए रखें।
सिंह राशि की आज हेल्थ कैसी
आराम का पर्याप्त अवसर रखना आज की व्यावहारिक जरूरत है। लगातार बैठकों, यात्रा या घरेलू काम के बाद शरीर को सामान्य गति पर लौटने दें। भोजन छोड़कर काम करना या थकान के बावजूद कठोर गतिविधि बढ़ाना उचित नहीं होगा। मन में किसी अनिश्चित विषय की चिंता हो तो उसे तथ्य, आशंका और अगले कदम में बांटकर लिखें। इससे समस्या अधिक संभालने योग्य लग सकती है। ग्रह स्थिति से स्वास्थ्य अच्छा या खराब निश्चित नहीं होता। कोई लगातार परेशानी हो तो चिकित्सक से सलाह लें। सोने से पहले अनावश्यक आर्थिक चर्चा और उत्तेजक सामग्री से दूरी रखना मन को शांत करने में मदद कर सकता है।
क्या करें
किसी साझा दायित्व का दस्तावेज पढ़ें और अस्पष्ट बात पूछें। मार्गदर्शन लेते समय अपनी वास्तविक परिस्थिति बताएं। नए विचार की छोटी कार्ययोजना बनाएं, जिसमें खर्च, जिम्मेदार व्यक्ति और जरूरी तैयारी साफ लिखी हो।
क्या न करें
आस्था या उत्साह को आर्थिक निर्णय का अकेला आधार न बनाएं। दूसरे की अपेक्षा पूरी करने के लिए अपनी क्षमता से बाहर वादा न करें। अनिश्चितता में डरकर या दबाव में आकर फैसला न लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र