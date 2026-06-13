आज शाम 07:18 मिनट से मिट्टी से शिवलिंग बनाकर करें पूजा, नोट करें चमत्कारी उपाय
masik shivratri time 2026 today shiv pooja ka upay : धार्मिक मान्यता है इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से मन मांगी मुराद पूरी हो सकती है। आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग रहेगा।
masik shivratri time 2026 today, मासिक शिवरात्रि : आज के दिन शनिवार को अधिक मास की मासिक शिवरात्रि है। आज पुरुषोत्तम मास का 28वां दिन है। मासिक शिवरात्रि के दिन संध्या के समय शिव जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से मन मांगी मुराद पूरी हो सकती है। आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग रहेगा। आइए जानते हैं आज अधिक मास की शिवरात्रि पर शिव पूजा करने का तरीका और एक खास उपाय-
आज शाम 07:18 मिनट से मिट्टी से शिवलिंग बनाकर करें पूजा, नोट करें चमत्कारी उपाय
शिवरात्रि के दिन कैसे बनाएं पार्थिव शिवलिंग?
आज के दिन साफ मिट्टी इकट्ठा कर लें। सबसे पहले मिट्टी में घी, पानी या गंगागल मिलाएं। फिर इस मिट्टी को शिवलिंग का आकार दें।
कैसे करें शिवरात्रि के दिन पूजा?
मासिक शिवरात्रि के दिन संध्या के समय स्नान आदि से निवृत होकर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद भगवान शिव, पार्वती सहित सभी देवता और नौ ग्रहों का ध्यान कर रुद्राभिषेक करने का संकल्प लें। मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और उत्तर दिशा में स्थापित करें। पूजा वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले शिवलिंग को गंगाजल से स्नान करवाएं। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करें। प्रभु पर बिल्व पत्र, सफेद चंदन, अक्षत, काला तिल, भांग, धतूरा, आंक, शमी पुष्प व पत्र, कनेर, कलावा, फल, मिष्ठान और सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद शिव परिवार सहित समस्त देवी-देवताओं की पूजा करें। प्रभु को भोग लगाएं। अंत में पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें।
कैसे करें शिवरात्रि के दिन अभिषेक?
मासिक शिवरात्रि के दिन आप कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। आप पंचामृत बनाकर भी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं।
किस मुहूर्त में करें पूजा
आज शाम में गोधूलि मुहूर्त 07:18 बजे से 07:39 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना बेहद शुभ रहेगा।
शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि का चमत्कारी उपाय
आज अधिक मास की शिवरात्रि पर बेलपत्र पर अनामिका उंगली से लाल चंदन लेकर ॐ नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय अपनी मनोकामना कहें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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