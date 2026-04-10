Aaj Ki Katha : आखिर क्यों भगवान परशुराम ने अपनी ही मां का वध किया था? जानें पूरी कथा
भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका नाम आते ही एक ऐसे योद्धा की छवि सामने आती है, जो सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी एक घटना ऐसी है, जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं- उन्होंने अपनी ही माता का वध कर दिया था।
भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका नाम आते ही एक ऐसे योद्धा की छवि सामने आती है, जो सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी एक घटना ऐसी है, जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं- उन्होंने अपनी ही माता का वध कर दिया था।
यह बात पहली बार सुनने में बहुत अजीब लगती है। हर किसी के मन में यही सवाल आता है कि कोई बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जब इस पूरी घटना को समझते हैं, तो मामला थोड़ा अलग नजर आता है।
कहानी महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका से जुड़ी है। जमदग्नि एक बड़े ऋषि थे और अपने तप के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी रेणुका भी बहुत धर्मपरायण मानी जाती थीं। एक दिन रेणुका नदी पर जल लेने गईं। यह उनका रोज का काम था। वहां उन्होंने गंधर्वों को जल में विहार करते देखा। उस समय उनका ध्यान कुछ पल के लिए उसी तरफ चला गया। बस यहीं से बात बिगड़ गई। उन्हें आश्रम लौटने में देर हो गई। जब वे वापस पहुंचीं, तो महर्षि जमदग्नि को पहले ही यह बात पता चल चुकी थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी तप शक्ति से यह जान लिया था। उन्होंने इसे मर्यादा के खिलाफ माना और बहुत गुस्सा हो गए।
गुस्से में उन्होंने अपने बड़े बेटों को बुलाया और कहा कि वे अपनी माता का वध करें। यह सुनकर बेटे घबरा गए। उन्होंने साफ मना कर दिया। कोई भी अपनी मां को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस बात से महर्षि और नाराज हो गए। उन्होंने अपने बेटों को श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने परशुराम को बुलाया। अब स्थिति और कठिन हो गई थी। एक तरफ पिता का आदेश, दूसरी तरफ मां का रिश्ता। परशुराम ने कुछ देर सोचा। वे जानते थे कि पिता बहुत क्रोधित हैं और उनका आदेश टालना आसान नहीं होगा।
आखिरकार उन्होंने भारी मन से अपने पिता की बात मान ली। उन्होंने अपने परशु से अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया। यह घटना सुनने में जितनी कठोर है, उतनी ही कठिन रही होगी।लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब महर्षि जमदग्नि का गुस्सा शांत हुआ, तो वे परशुराम से खुश हो गए। उन्होंने कहा कि वे जो चाहें, वरदान मांग सकते हैं। यहीं पर परशुराम ने समझदारी दिखाई। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि उनकी माता और भाई फिर से जीवित हो जाएं। साथ ही, उन्हें इस घटना की कोई याद भी न रहे। महर्षि ने उनकी बात मान ली।
कुछ ही समय में सब पहले जैसा हो गया। यानी एक तरफ परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी, और दूसरी तरफ उन्होंने अपने परिवार को भी वापस पा लिया।
इस कहानी से क्या समझ आता है- यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है। यह उस समय के नियमों और सोच को दिखाती है। साथ ही यह भी बताती है कि कई बार इंसान ऐसी स्थिति में आ जाता है, जहां कोई भी फैसला आसान नहीं होता। परशुराम का फैसला कठोर जरूर था, लेकिन बाद में उन्होंने जो किया, उससे चीजें संतुलित हो गईं। इससे यह भी सीख मिलती है कि केवल ताकत ही नहीं, सही समय पर सही सोच भी जरूरी होती है।
डिस्क्लेमर- यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। अलग-अलग मान्यताओं में इस कथा के विवरण में अंतर हो सकता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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