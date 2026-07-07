Quote of the day: धन, स्त्री और आत्म रक्षा में किसे चुनें? जानें क्या कहती है चाणक्य नीति
Aaj ki chanakya niti: आचार्य चाणक्य ने एक नीति में व्यक्ति को धन और परिवार का महत्व समझाया है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को धन खर्च करके अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी स्थिति भी है जब व्यक्ति को परिवार की भी नहीं सोचनी चाहिए। पढ़ें चाणक्य नीति।
आज की चाणक्य नीति 7 जुलाई 2026: आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने वाली नीतियों का वर्णन किया है। यह सभी नीतियां मानव जीवन के तमाम पहलुओं से जुड़ी हैं। चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। मुश्किल घड़ी हो या असफलताओं का दौर चाणक्य की नीतियां व्यक्ति को सफलता या जीत का आत्मविश्वास दिलाती हैं। एक नीति में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को धन, स्त्री और आत्म रक्षा में किसका चुनाव करना चाहिए और किसकी रक्षा पहले करनी चाहिए। आइए जानते हैं आज की चाणक्य नीति।
श्लोक:
आपदर्थे धनं रक्षेद्दारान् रक्षेद्धनैरपि।
आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि।।
श्लोक का अर्थ:
चाणक्य नीति के अनुसार, किसी परेशानी या कष्ट से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन खर्च करके स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन स्त्रियों और धन से अधिक जरूरी है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे।
श्लोक का सार:
आचार्य चाणक्य के अनुसार, व्यक्ति को विपत्ति या मुश्किल समय के लिए धन बचाकर रखना चाहिए। मुसीबत या विपरीत परिस्थितियां कभी बताकर नहीं आती है। इसलिए उस समय को आसानी से पार करने के लिए धन का संचय जरूरी है।
नीति शास्त्र के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति को अपने परिवार (स्त्री) की रक्षा के लिए धन का त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि परिवार की सुरक्षा धन से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए परिवार पर जब बात आए तो व्यक्ति को बिना विचार किए धन से पहले उसकी रक्षा करनी चाहिए।
आचार्य चाणक्य के अनुसार, जब बात स्वयं के प्राणों पर आ जाए, तो अपनी रक्षा को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए अगर धन और परिवार का त्याग करना पड़े, तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। कहा जाता है कि 'जान है तो जहान है।'
श्लोक:
आपदर्थे धनं रक्षेच्छ्रीमतां कुत आपदः।
कदाचिच्चलते लक्ष्मीः सञ्चितोऽपि विनश्यति।।
श्लोक का अर्थ:
चाणक्य नीति के अनुसार, आपत्तिकाल के लिए धन का संचय करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि धनवान व्यक्ति के पास विपत्ति का क्या काम है। मां लक्ष्मी तो चंचला हैं, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती हैं।
श्लोक का सार:
चाणक्य नीति के अनुसार, हर व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा-थोड़ा धन संचित अवश्य करना चाहिए। कई बार जिन लोगों के पास धन होता है वह सोच लेते हैं कि धनवान व्यक्ति के पास मुसीबत का क्या काम है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुसीबत हर किसी के सामने आ सकती है। मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मां लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वह एक जगह पर स्थाई रूप से वास बहुत कम करती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान