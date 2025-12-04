Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka vrishchik Rashifal Today Scorpio Horoscope 4 December 2025 future predictions
वृश्चिक राशिफल 4 दिसंबर: लवलाइफ में आज क्विक जजमेंट, ईष्या से बचें, रिस्क वाले शॉर्टकट से भी बचें

संक्षेप:

Scorpio Horoscope 4 December Today Rashifal : आपके जन्म के समय चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में होता है, तो आपकी वृश्चिक राशि मानी जाती है। लवलाइफ में आज क्विक जजमेंट, ईष्या से बचें, रिस्क वाले शॉर्टकट से भी बचें 

Thu, 4 Dec 2025 07:41 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope for Today 4th December 2025 : आज शांत तरीके से फोकस करेंगे, तो आपके लिए आगे बढ़ने के कई रास्ते खुलेंगे। आज आप काफी अधिक स्पष्ट रहेंगे। आज वृश्चिक राशि वालों को अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिएष इससे आपको आज गाइडेंस मिलेगी और आपकी टेंशन भी खत्म होगी। इसके अलावा आराम के लिए भी समय निकालें। ऑफिस में प्रैक्टिकल स्टेप्स लें, और रिलेशनशिप में विनम्र रहें। आज सावधानी से चीजों का चुनाव करें, इससे आपके प्लान इंप्रूव होगें। इससे आपदोनों में बॉन्ड भी मजबूत होगा।

वृश्चिक लव राशिफल

आज आपकी इनिटीमेट फीलिंगस और गहरी होंगी। सच्चे रहे और प्यार से बात करें, इससे दोनों में विश्वास बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो ईमानदारी से की गई बात आपके लिए वफादार कनेक्शन बनाएगी। आपको अपने लवर को धैर्य से सुनना है। अगर आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ शांत और प्यार पल आपके रिश्ते में गर्मजोशी लाएंगे। आप अपने पार्टनर की तारीफ कर सकते हैं, या एक मैसेज भेज सकते हैं कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं। इस समय क्विक जजमेंट और ईष्या करने से बचें, लवलाइफ में सिर्फ आपसी समझ और सम्मान पर फोकस करें। अपनी वादे करें, तो निभाएं। इस तरह आपका बॉन्ड मजबूत होगा।

वृश्चिक करियर राशिफल

ऑफिस में आज शांत और दृढ़ निश्चय ही सफलता दिलाएगा। किसी एक महत्वपूर्ण काम पर फोकस करें और कोशिश करें कि पूरी सावधानी के साथ पूरा करें; इससे वरिष्ठों की प्रशंसा मिलेगी। स्पष्ट अपडेट साझा करें ताकि आपके साथ काम करने वाले आपकी प्रोग्रेस को समझ सकें। इससे वो आपके क्रिएटिव फीडबैक को भी समझेंगे, और इसे पर्सनली नहीं लेंगे। रिस्क वाले शॉर्टकट या हीटिड मैसेज से आपको बचना है। ये आपकी लाइफ में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। भविष्य की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन कोई नए स्किल्स सीखें।

वृश्चिक मनी राशिफल

वृश्चिक राशि वालों को आज आर्थिक चीजों पर फोकस मदद करेगा। अपने अकाउंट चेक करें और अपने खर्चों को ट्रैक करें। इस समय सरप्राइज से बचं। आपकी केयरफुल चॉइस आपके बोल्ड मूव्स से अधिक जरूरी है। अगर लोन को पे करने की सोच रहे हैं, तो आपको क्लियर प्लान बनाना चाहिए। इससे एकस्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। बड़ी खरीददारी फिलहाल टाल दें, अगर आपके पास एकस्ट्रा स्पष्टता नहीं है तो। गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करके और एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाएं, इस तरह सेविंग्स के तरीके देखें। आने वाले वीक में नए निवेश करने से पहले किसी से सलाह लें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

शांत रुटीन और हल्की-फुल्की एक्टिविटी से आपकी हेल्थ को लाभ होता है। अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए थोड़ी देर टहलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। अगर पेट ठीक नहीं है तो सिंपल खाना खाएं। भारी, मसालेदार खाने से बचें, इससे तबियत खराब हो सकती है। एक निश्चित समय पर सोने और आराम करने से पहले मोबाइल कम देखें, रोजाना समय पर सोएं और सुबह समय पर उठें। दिन भर पानी पीते रहें और तनाव कम करने पर फोकस करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
