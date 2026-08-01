आज का वृश्चिक राशिफल 2 अगस्त: चंद्रमा के चलते दोपहर के बाद दिखेगा बदलाव, बुध से ऐसे मिलेगा फायदा
Scorpio Horoscope Today Vrishchik Rashifal 2 August 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 अगस्त का दिन सही जाने वाला है। बस अपने खर्चे पर ध्यान रखना है। चंद्रमा और बुध से फायदा मिलता दिखेगा तो वहीं जानें कि सूर्य-गुरु किस तरह से असर डालेंगे?
Aaj ka Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today 2 August 2026, वृश्चिक राशिफल 2 अगस्त: शुरुआती घंटों में मन घर, परिवार, सुविधा और अपने निजी स्पेस पर ज्यादा रहेगा। घर की किसी जरूरत, सजावट, सफाई, रिपेयर या परिवार के साथ बैठकर बात करने का मन बन सकता है। माता पक्ष से सहयोग या भावनात्मक सहारा मिलने की संभावना है। अगर आप लंबे समय से घर के लिए कोई उपयोगी सामान लेने का सोच रहे थे, तो उस पर चर्चा आगे बढ़ सकती है। सुबह का हिस्सा अंदरूनी सुकून बनाने के लिए अच्छा है।
दोपहर के बाद मूड हल्का और खुला हो सकता है। तब बाहर निकलने, किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने, फिल्म, छोटी आउटिंग या दोस्तों से मिलने का मन बनेगा। चंद्रमा का यह बदलाव बताता है कि निजी सोच से निकलकर आप फिर से जीवन का आनंद लेना चाहेंगे।
सूर्य और गुरु भाग्य वाले क्षेत्र को नरम सहारा दे रहे हैं, इसलिए सही लोगों से सही समय पर बातचीत बन सकती है। बस इतना ध्यान रखें कि भावुक खरीदारी और दिखावे के खर्च बढ़ सकते हैं। जो भी करें, सुविधा और जरूरत का फर्क समझकर करें।
वृश्चिक लव राशिफल
साथी के साथ दिन अच्छा रह सकता है, खासकर अगर आप घरेलू बातों में सहयोगी बने रहें। घर की जिम्मेदारी अकेले किसी एक पर न छोड़ें। जो लोग शादीशुदा हैं, वे साथ बैठकर आने वाले दिनों की प्लानिंग कर सकते हैं। इससे रिश्ता मजबूत होगा। प्रेम संबंध में दिन का पहला हिस्सा थोड़ा भावुक रहेगा। आप ज्यादा आश्वासन चाहेंगे या देंगे। बाद का हिस्सा हल्का और खुशमिजाज रहेगा, इसलिए डेट, साथ में चाय, मूवी या लंबी बातचीत के लिए अच्छा समय बन सकता है। किसी पुराने मुद्दे को मजाक में टालने के बजाय साफ ढंग से समझना बेहतर रहेगा। परिवार के बीच साथी का सम्मान करने से आपका प्रभाव भी अच्छा रहेगा।
वृश्चिक करियर राशिफल
काम के मोर्चे पर बहुत तेज भागदौड़ वाला दिन नहीं है, लेकिन फोकस बदलता रहेगा। सुबह घर या निजी काम की वजह से ऑफिस का ध्यान कुछ बंट सकता है। इसलिए जरूरी ईमेल, कॉल और मीटिंग पहले नोट कर लें। जो लोग प्रॉपर्टी, इंटीरियर, होम प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विस, हॉस्पिटैलिटी या डिजाइन जैसे क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें उपयोगी बातचीत मिल सकती है। दोपहर के बाद रचनात्मक सोच बढ़ेगी। छात्रों के लिए यह समय प्रोजेक्ट, नोट्स दोहराने, प्रेजेंटेशन या समूह चर्चा के लिए अच्छा है। बुध गहरी सोच दे रहा है, इसलिए रिसर्च वाले काम में फायदा होगा, पर बहुत शंका करने से प्रगति धीमी हो सकती है। अधिकारी या वरिष्ठ से बात करते समय सीधा और शांत लहजा रखें।
वृश्चिक आर्थिक राशिफल
खर्च बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन हर खर्च गलत नहीं होगा। घर, सुविधा, सजावट, इलेक्ट्रॉनिक सामान या परिवार की जरूरत पर पैसा लग सकता है। अगर खरीदारी करनी है, तो तुलना करके करें। ऑफर देखकर तुरंत निर्णय लेना बाद में भारी लग सकता है। आय पक्ष सामान्य रहेगा, इसलिए बजट बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग प्रॉपर्टी या घर से जुड़े कागजी काम देख रहे हैं, वे शर्तें दोबारा पढ़ें। सामाजिक कार्यक्रम में भी अनियोजित खर्च हो सकता है। छोटा कैश रिजर्व रखना समझदारी होगी।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
मानसिक रूप से दिन पहले हिस्से में थोड़ा भारी और बाद में हल्का लग सकता है। घर की बातों को दिल पर ज्यादा न लें। आरामदायक चीजें लेने से मन अच्छा होता है, लेकिन असली राहत सही आराम से मिलेगी। बाहर का बहुत तला या मीठा खाने से बचें, खासकर अगर शाम को बाहर जाना हो। थोड़ी वॉक, गहरी सांस और स्क्रीन से दूरी मूड को स्थिर रखेगी। नींद का समय बिगड़ने न दें।
आज की सलाह: घर की सुविधा पर खर्च करें, पर हर खरीदारी से पहले जरूरत जरूर परखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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