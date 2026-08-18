आज का वृश्चिक राशिफल 19 अगस्त: शाम तक सुलझेंगे रिश्ते, गुरु-बुध देंगे लाभ
Vrishabh Rashifal 19 August 2026: वृश्चिक राशि के जातकों को आज शाम तक रिश्ते में सुधार दिख सकता है। हालांकि इसके लिए धैर्य के साथ काम लेना होगा। जानें 19 अगस्त के दिन गुरु और बुध मिलकर इस राशि को किस तरह से लाभ पहुंचाएंगे?
Aaj ka Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today 19 August 2026, वृश्चिक राशिफल 19 अगस्त: सुबह का हिस्सा थोड़ा धीमा और थकाने वाला लग सकता है। मन में बिना वजह बोझ या उलझन रह सकती है और कुछ काम आपकी उम्मीद से कम रफ्तार से बढ़ेंगे। खर्च का दबाव भी शुरुआती हिस्से में महसूस हो सकता है, इसलिए दिन की शुरुआत में बहुत ऊंची उम्मीदें न रखें। चंद्रमा के आगे बढ़ने पर ऊर्जा धीरे धीरे लौटेगी और आप खुद को संभालते हुए दिखेंगे।
बाद का समय आपके पक्ष में अधिक रहेगा, क्योंकि ध्यान फिर से अपनी जरूरतों, फैसलों और आगे बढ़ने की इच्छा पर आएगा। ऐसे में दिन को दो हिस्सों में बांटकर चलना अच्छा रहेगा। सुबह जरूरी काम चुपचाप निपटाएं और दोपहर के बाद सक्रिय काम, मुलाकातें या बातचीत रखें। सूर्य करियर क्षेत्र में जिम्मेदारी का भाव बढ़ा रहा है, इसलिए ढीलेपन के बावजूद आपको अपने रोल को निभाना होगा।
किसी यात्रा, बाहर जाने या रास्ते से जुड़े काम में जल्दबाजी न करें। शांत मन से लिए गए छोटे फैसले आज बड़े काम के साबित हो सकते हैं। अपने मूड को दूसरों पर उतारने से बचेंगे तो शाम तक संतोष बढ़ेगा।
वृश्चिक लव राशिफल
रिश्तों के लिए बाद का समय ज्यादा अनुकूल है। सुबह अगर मन चुप रहना चाहे तो उसे थोड़ा स्पेस दें, लेकिन सामने वाले को अनदेखा न करें। प्रेम संबंधों में अपनापन और गहराई दोनों बढ़ सकती हैं, बशर्ते आप अपनी थकान को रूखेपन में न बदलें। जो लोग रिश्ते में हैं, वे शाम के समय साथ बैठकर हल्की और दिल से बात करें तो दूरियां कम होंगी। शादीशुदा लोगों के लिए भी स्नेह भरा समय बन सकता है। साथी की छोटी देखभाल आपको अच्छा महसूस कराएगी। घर के किसी सदस्य की भावना समझना आज बहुत जरूरी है। आपकी चुप्पी को लोग गलत समझ सकते हैं, इसलिए कम शब्दों में सही बात कहें।
वृश्चिक करियर राशिफल
कामकाज में शुरुआत थोड़ी ढीली रह सकती है। फोकस बनाना मुश्किल लगे तो पहले छोटे काम पूरे करें। फिर मुख्य काम पर आएं। दिमाग पर दबाव होने के कारण भूलचूक की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए फाइल, नंबर, समय और कमिटमेंट दोबारा जांच लें। सीखने, ट्रेनिंग, परीक्षा या इंटरव्यू से जुड़े लोगों के लिए दिन ठीक है, पर बहुत लंबा पढ़ाई सत्र रखने के बजाय हिस्सों में पढ़ना बेहतर रहेगा। गुरु और बुध से विचारों में गहराई मिलती है, इसलिए रिसर्च, लिखने, समझने और किसी विषय को अंदर तक पकड़ने में मदद मिल सकती है। करियर में सीनियर की उम्मीदें बनी रहेंगी। प्रतिक्रिया तुरंत न मिले तो निराश न हों। आज का काम आगे के लिए जमीन तैयार कर सकता है। सहकर्मियों के साथ अनावश्यक बहस से बचें।
वृश्चिक फाइनेंस राशिफल
खर्च बढ़ने का संकेत है, इसलिए बजट पर नजर जरूरी है। खासकर यात्रा, सुविधा, ऑनलाइन भुगतान या घर से जुड़ी छोटी जरूरतों पर रकम निकल सकती है। यह जरूरी नहीं कि सब गलत खर्च हों, लेकिन बिखरे हुए खर्च दिन के अंत में भारी लग सकते हैं। उधार देने या बिना सोचे किसी की बात मानकर भुगतान करने से बचें। अगर कोई पुरानी देनदारी निपटानी है तो उसे व्यवस्थित तरीके से करें। आज कमाई से ज्यादा नियंत्रण पर ध्यान देना बेहतर रहेगा।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल
थकान, सुस्ती और मूड का नीचे जाना दिन की मुख्य चुनौती हो सकती है। इसलिए शरीर से ज्यादा मन को आराम देने की जरूरत है। पानी कम न होने दें। दोपहर तक बहुत भारी काम न लें। यात्रा करते समय सावधानी रखें। देर रात तक जागना टालें। हल्का संगीत, शांत बैठना या थोड़ी देर अकेले रहना अच्छा असर देगा। नियमित भोजन और नींद पर ध्यान देंगे तो शाम तक ऊर्जा सुधर सकती है।
आज की सलाह: सुबह धीमे चलें, दोपहर के बाद जरूरी काम और दिल की बातें रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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