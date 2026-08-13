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आज का वृश्चिक राशिफल 13 अगस्त: चंद्रमा के चलते पूरे होंगे काम, व्यापारियों के लिए अच्छा दिन

By Anita Baranwal
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Scorpio Horoscope Today Vrishchik Rashifal 13 August 2026: वृश्चिक राशि वालों पर 13 अगस्त को चंद्रमा पूरी तरह से मेहरबान रहने वाले हैं। वहीं लव लाइफ में शाम के बाद सुधार होता दिखाई देगा। पढ़ें आज का वृश्चिक राशिफल।  

Vrishchik Rashifal 13 August 2026
वृश्चिक राशिफल 13 अगस्त

Aaj ka Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today 13 August 2026, वृश्चिक राशिफल 13 अगस्त: दिन की शुरुआत थोड़ी विचारशील रहेगी। सुबह किसी सीख, यात्रा, सलाह, गुरुजन या बड़े निर्णय से जुड़ी बात मन में घूम सकती है। आप किसी मुद्दे को भावनात्मक नजर से भी देखेंगे और व्यावहारिक नजर से भी। यही संतुलन आपको सही दिशा देगा।

दिन बढ़ने पर ध्यान सीधा काम, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि पर आ जाएगा। वरिष्ठ लोगों से सहयोग मिलने के संकेत हैं। ऑफिस, संस्था, परिवार या समाज में आपसे अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन उसी अनुपात में भरोसा भी बढ़ेगा। जिन लोगों का अपना कारोबार है, वे विस्तार की योजना पर सोच सकते हैं, खासकर ऐसे काम में जिसमें पुराने ग्राहकों के साथ नए अवसर जुड़ें।

सूर्य, बुध और गुरु का असर आपको दूर की सोच देता है, जबकि बाद का चंद्रमा आपको काम पूरा करने की तरफ धकेलता है। बच्चों या घर के किसी युवा सदस्य के व्यवहार से मन थोड़ा खट्टा हो सकता है। प्रतिक्रिया तेज देने के बजाय समझाने वाला तरीका अपनाएं। कुल मिलाकर यह दिन सम्मान, जिम्मेदारी और संयम का है।

वृश्चिक लव राशिफल

साथी के साथ तालमेल अच्छा रहने की संभावना है। उनके मन में संतोष रहेगा और वे आपकी भागदौड़ को समझेंगे। अगर हाल में समय कम दे पा रहे थे, तो शाम के आसपास एक सुकून भरी बातचीत रिश्ते को और सहज बना सकती है। प्रेम संबंध में बहुत बड़े वादे करने के बजाय भरोसेमंद व्यवहार ज्यादा असर करेगा। जिन लोगों के बच्चे हैं, उन्हें उनकी जिद, पढ़ाई या दिनचर्या को लेकर थोड़ा धैर्य रखना होगा। नाराजगी तुरंत दिखाने से दूरी बढ़ सकती है। घर के माहौल में नरमी बनाए रखने से फायदा होगा।

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वृश्चिक करियर राशिफल

करियर के मोर्चे पर दिन मददगार है। अधिकारी वर्ग से समर्थन या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। जिन लोगों ने हाल में मेहनत की है, उन्हें उसका असर दिखेगा। नौकरीपेशा लोग अपनी भूमिका स्पष्ट रखें और किसी काम का श्रेय लेने की जल्दबाजी न करें। व्यवसायी वर्ग विस्तार, नई शाखा, नए प्रोडक्ट या नई मार्केट पर विचार कर सकता है, लेकिन हर कदम का हिसाब लिखित रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा धीमा हो सकता है। मन पढ़ाई में बैठने में समय लेगा। सुबह की तुलना में दोपहर बाद फोकस बेहतर होगा। छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ना अधिक उपयोगी रहेगा। रुक रुक कर पढ़ने के बजाय तय समय के ब्लॉक बनाएं।

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वृश्चिक फाइनेंस राशिफल

आय के एक से अधिक स्रोतों पर सोचने का दिन है। अतिरिक्त कमाई, कमीशन, फ्रीलांस काम, पुराने संपर्क या साइड इनकम से जुड़ी बात आगे बढ़ सकती है। पैसा आते ही खर्च का उत्साह भी बढ़ सकता है, इसलिए बजट साथ रखें। कारोबार बढ़ाने की योजना में निवेश करने से पहले नकदी प्रवाह देखें। बच्चों, शिक्षा या सुविधा से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। लाभ संभव है, पर संयम से चलना बेहतर रहेगा।

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वृश्चिक हेल्थ राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक थकान अनदेखी न करें। बच्चों की सेहत या दिनचर्या को लेकर थोड़ी सतर्कता रखनी होगी। खुद के लिए भी भोजन समय पर लें। देर तक खाली पेट रहना या बहुत मीठा खाना सुस्ती बढ़ा सकता है। थोड़ी स्ट्रेचिंग और शाम की हल्की वॉक मन को स्थिर करेगी। काम के दबाव में आराम पूरी तरह न काटें।

आज की सलाह: सम्मान मिले तो विनम्र रहें, और घर के छोटे तनाव को काम पर न ले जाएं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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