Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today 10 December 2025 future predictions
वृश्चिक राशिफल 10 दिसंबर 2025: वृश्चिक वाले आज ऑफिस में विवादों से दूर रहें, प्यार के मामले में रहें डिप्लोमेटिक

संक्षेप:

Scorpio Horoscope 10 December Today Rashifal : आपके जन्म के समय चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में होता है, तो आपकी वृश्चिक राशि मानी जाती है। वृश्चिक वाले आज ऑफिस में विवादों से दूर रहें, प्यार के मामले में रहें डिप्लोमेटिक 

Dec 10, 2025 07:40 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share

Scorpio Horoscope Today 10 December 2025 : वृश्चिक राशि वालों के लिए ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज लवलाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में खुश रहें। आज आर्थिक समृद्धि आपके फेवर में हैं, इसलिए आप स्मार्ट निवेश कर सकेंगे। आप हेल्थ के लिहाज से भी पूरे दिन ठीक रहेंगे। आज आपकी लवलाइफ हर तरह की परेशानी से सही है। प्रोफेशनल सक्सेस आपकी साइड है। आज का दिन आपके लिए लकी है, क्योंकि आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों आपके फेवर में हैं। पढ़ें कैसा रहेगा आज वृश्चिक राशि वालों का दिन

वृश्चिक लव राशिफल

आज वृश्चिक राशि वालों को प्यार के मामले में थोड़ा डिप्लोमेटिक होना होगा। आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा कि आप अपने लवर के साथ जब भी साथ रहें, उसके साथ खुश रहें। अगर एक्स लवर के साथ आपके कुछ इश्यूज हैं, तो आपको आज सुलझा लेने चाहिए। कुछ लोगों की लवलाइफ में अपने ईगो से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, जिन्हें जितना जल्दी हो सके सोल्व किया जाना चाहिए। जो लोग शादीशुदा हैं, वो अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में विचार कर सकते हैं। कुछ लोग आज ट्रैवलिंग के दौरान, किसी ऑफिशियल पार्टी में किसी खास से मिलेंगे। आज का दिन अच्छा है जब आप अपना लव अफेयर पैरेंट्स से भी डिस्कस करेंगे।

वृश्चिक करियर राशिफल
आज प्रोफेशनल लाइफ में खुश रहें। आज प्रोफेशनल सक्सेस आपकी साइड है। प्रॉडक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। आज आपको कोशिश करनी है कि आपको विवादों से दूर रहना है। जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है, अपना प्रोफाइल अपडेट करें। आप उम्मीद क सकते हैं कि आपके पास इंटरव्यू काल आएगी। कुछ प्रोफेशनल्स आज क्लाइंट के ऑफिस जाएंगें। आज आपके साथ काम करने वाले लोगों से बहस भी होने के चांस भी हैं, लेकिन आपको इस समय अपनी हद में रहना है, अपनी लिमिट क्रास नहीं करनी है।

वृश्चिक मनी राशिफल

आप आज पर्सनल खुशी के लिए पैसे भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप ऐसी जगह पैसा खर्च ना करें, जो फिजूल हो। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सेविंग्स भी लंबे समय में जरूरी है। पैसों को सही जगह इस्तेमाल करने के बारे में सोचें। आज आर्थिक समृद्धि आपके फेवर में हैं, इसलिए आप स्मार्ट निवेश कर सकेंगे। दोपहर का समय वाहन खरीदने के लिए अच्छा है। संपत्ति से जुड़े कानूनी मामलों में भी सफलता मिलेगी। परिवार में कुछ मंगल कार्य होंगे, और आपको इसके लिए दिल खोलकर योगदान देना होगा। इसलिए इन चीजों के लिए पैसा लग से निकाल कर रखें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप हेल्थ के लिहाज से भी पूरे दिन ठीक रहेंगे, कुछ लोगों को सांस संबंधी समस्याएं हो सकती है, इसलिए खास तौर पर ध्यान रखें, अगर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़े तो जरूर दिखाएं। आपको शाम के समय दोपहिया वाहन चलाते समय भी सावधान रहना चाहिए, सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है। अपनी डाइट के लिए आप आर्गनाइज्ड प्लान बनाएं। अपनी डाइट में ढेर सारी हरी पत्तेदार सब्जियां और फल शामिल करें। ऑयली खाने और बाहर के खाना खाने से बचें, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। बच्चों को खेलते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें हल्की-फुल्की चोट लग सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
