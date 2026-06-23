वृश्चिक राशिफल 23 जून 2026: आज दोस्त ज्यादा रिस्क ले रहे हों तो उनके असर में न आएं
Aaj ka Vrishchik Rashifal:दिन आगे की योजना बनाने के लिए भी ठीक है, खासकर यात्रा, उच्च शिक्षा या सोच का दायरा बढ़ाने वाली बातों में। भाई बहन या करीबी दोस्त से हुई बातचीत से कोई ऐसा विचार निकल सकता है जो आगे चलकर बड़ा रूप ले।
आपकी बातों में आज खास आकर्षण रह सकता है। लोग सामान्य बातचीत में भी आपकी बात सुनना पसंद करेंगे। दोस्तों से तालमेल, हल्की बातचीत, परिचितों से जुड़ना या किसी समूह में अपनी राय रखना अच्छा रह सकता है। चंद्रमा पूरे दिन ग्यारहवें भाव में रहकर सामाजिक दायरे से सहारा मिलने के संकेत दे रहा है, इसलिए खुद को अलग न करें। घर पर किसी मेहमान के आने की संभावना है, शायद ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसका आना उपयोगी खबर या अच्छा संकेत लेकर आ सकता है। समय थोड़ा बिगड़े तो भी गर्मजोशी रखें। रोजमर्रा की मुलाकातों में छिपे छोटे मौके पर नजर रखें। आराम से चलेंगे तो उन्हें पहचान पाएंगे। सूर्य आठवें भाव में हैं और बुध नवें भाव में नए प्रवेश के साथ सोच को दिशा देने में मदद कर रहे हैं। देर रात या अगले दिन चंद्रमा का असर थोड़ा बदल सकता है, लेकिन मुख्य प्रभाव दिन भर सामाजिक सहयोग का ही रहेगा।
वृश्चिक लव राशिफल
दिल के मामलों में आपकी वाणी बड़ी ताकत बन सकती है। चाहे आप सिंगल हों या रिश्ते में, देखभाल और रुचि जताने का तरीका असर छोड़ेगा। अगर साथी से कोई नाजुक बात करनी थी, तो दिन का माहौल नरम और मधुर ढंग से बात रखने के लिए बेहतर है, सीधी कटु बात के लिए नहीं। हल्की बातचीत भी अचानक गहरी बन सकती है। सिंगल वृश्चिक राशि वालों पर किसी की नजर चुपचाप टिक सकती है, शायद दोस्त के दोस्त की या किसी ऐसे सहकर्मी की जिससे आमतौर पर कम बात होती है। आकर्षण केवल रूप से नहीं, आपके अंदाज और बातों से शुरू हो सकता है। विवाहित लोगों को लगेगा कि भविष्य की यात्रा या साथ में कुछ नया सीखने की योजना पर जीवनसाथी सामान्य से ज्यादा खुले मन से बात कर रहा है। बस उत्साह में जितना निभा सकें उससे ज्यादा वादा न करें। सच्चाई ही आपकी सबसे अच्छी भाषा रहेगी।
वृश्चिक करियर राशिफल
लंबी अवधि की योजना बनाने के लिए दिमाग काफी तेज है। अगले एक साल में पढ़ाई या करियर किस दिशा में जाना चाहिए, इस पर सोचने का अच्छा समय है। छात्र हैं तो शिक्षक या मेंटर आपके समझदारी भरे सवालों को सराह सकते हैं। किसी चर्चा में भागीदारी से शांत लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। उच्च शिक्षा या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को कोई ऐसा विषय अब धीरे धीरे समझ आने लग सकता है जो पहले उलझा हुआ लगता था, खासकर अगर किसी के साथ पढ़ें। काम पर विस्तार, नया प्रोजेक्ट या पुरानी समस्या का अलग तरीका जैसी आपकी बातों को अच्छा सुनवाई मिल सकती है। लेकिन सिर्फ आशावाद में शेड्यूल ज्यादा न भरें। ग्रह बता रहे हैं कि स्थिर और लगातार मेहनत मजबूत आधार बनाएगी, जल्दबाजी ऊर्जा बिखेर सकती है। दूर की किसी संभावना, ट्रेनिंग प्रोग्राम या सहयोग से जुड़ी खबर आज मिल सकती है। उसे शांत मन से देखें।
वृश्चिक धन राशिफल
लंबी अवधि की सुरक्षा को ध्यान में रखकर निवेश पर विचार करने के लिए माहौल अनुकूल लग रहा है। यह जल्दी लाभ का मामला नहीं, बल्कि मुश्किल समय के लिए चुपचाप सहारा तैयार करने जैसा कदम है। किसी बड़े बुजुर्ग या मेंटर की व्यावहारिक सलाह काम आ सकती है कि बचत कहां रखें। दोस्त अगर ज्यादा जोखिम ले रहे हों तो उनके असर में न आएं। आपकी आर्थिक राह फिलहाल धीमी लेकिन स्थिर रहने में ही ठीक है। कोई छोटी अप्रत्याशित रकम या रिफंड मिले तो उसे तुरंत खर्च करने की जल्दी न करें। साइड काम या फ्रीलांस काम से आय में हल्की बढ़त दिख सकती है. किसी साझा भोजन, अचानक आए मेहमान या घर की छोटी खुशी पर खर्च हो सकता है, लेकिन वह सार्थक लगेगा। रसीदें और नोट्स साफ रखें, क्योंकि बाद में हिसाब की छोटी उलझन सामने आ सकती है।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
अधिक मेहनत का जोखिम है, क्योंकि मन शरीर से ज्यादा सक्रिय महसूस हो सकता है। काम पूरा करने या अच्छे मेजबान बनने की कोशिश में आप थकान के बाद भी चलते रह सकते हैं, लेकिन शरीर साफ संकेत देगा कि रफ्तार कम करें। कमर के निचले हिस्से और पैरों को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत हो सकती है। देर तक खड़े रहने या भारी चीज उठाने में सावधानी रखें। शाम का गुनगुना स्नान मांसपेशियों की थकान कम कर सकता है। बातचीत और मेलजोल में व्यस्त रहकर पानी कम पीने की आदत हो सकती है, इसलिए हाइड्रेशन का ध्यान रखें। दिमाग ज्यादा सक्रिय होने से नींद थोड़ी हल्की रह सकती है। स्क्रीन से दूर छोटी सी शांत दिनचर्या सोने से पहले मदद करेगी। गले में खराश या हल्का जाम सा लगे तो शुरुआत में ही आराम और गर्म चीजों पर ध्यान दें, नजरअंदाज न करें। सीमाओं का सम्मान करेंगे तो स्वास्थ्य आपका साथ बेहतर देगा।
आज की सलाह: अनपेक्षित मेहमान आए तो उन्हें अपना समय और सादा भोजन दें, घर को परफेक्ट दिखाने की चिंता नहीं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र