आज का वृश्चिक राशिफल 1 नवंबर: नौकरी-कारोबार में बढ़ेगा रुतबा, गुरु गोचर से मिलेंगे तरक्की के संकेत
1 नवंबर 2026 को वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर और जिम्मेदारियों पर खास ध्यान रहेगा। गुरु के शुभ प्रभाव से नौकरी और कारोबार में अपनी पहचान मजबूत करने के मौके मिल सकते हैं। पढ़ाई और रचनात्मक कामों में धैर्य से सफलता की राह बनेगी।
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 1 November 2026, Scorpio Horoscope Today: एक नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के नौवें भाव में रहेगा। पढ़ने, मार्गदर्शन लेने और अपनी योजना का व्यापक संदर्भ समझने की इच्छा हो सकती है। किसी जानकार की सलाह को उपयोगी मानने से पहले अपनी जरूरत से मिलाएं। आज भाग्य के भरोसे बड़ा कदम रखने के बजाय जानकारी की गुणवत्ता पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। अध्ययन, रचनात्मक काम और संतान संबंधी प्रतिबद्धताओं में धैर्यपूर्ण भागीदारी जरूरी है। मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई न दे तो अभ्यास की पद्धति जांचें। किसी रुचिकर विषय पर मिली स्पष्टता दिन को संतोषजनक बना सकती है।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
गुरु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। पेशेवर भूमिका, जिम्मेदारी और आपसे मांगे जा रहे परिणामों को ठोस रूप देना जरूरी होगा। इसे अपने आप पदोन्नति मिलने का संकेत न मानें। नौकरी में अलग निर्देश मिल रहे हों तो संबंधित व्यक्ति से प्राथमिकता स्पष्ट कराएं। कारोबार में नए ग्राहक से वादा करने से पहले पुराने काम की स्थिति और उपलब्ध साधन देखें। विद्यार्थियों के लिए किसी सिद्धांत को उदाहरण के साथ समझना केवल तैयार उत्तर याद करने से बेहतर रहेगा। कर्क राशि के नौवें भाव में मंगल नीच स्थिति में हैं। शैक्षिक चर्चा में जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय तर्क को व्यवस्थित करना उपयोगी होगा। कठिन अध्याय का सार अपनी भाषा में लिखें और जहां समझ अधूरी हो, वहीं प्रश्न पूछें। रचनात्मक परियोजना में प्रतिक्रिया लेने से पहले उसका उद्देश्य सामने वाले को बताएं।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी घर की व्यवस्था से जुड़ी इच्छाओं और पेशेवर दिशा के प्रति बदलते लगाव को साथ परखने का संदर्भ देती है। घरेलू सुविधा की खरीद को केवल काम में संभावित बढ़त के भरोसे तय न करें। उपकरण या प्रशिक्षण पर खर्च हो तो उसकी उपयोगिता और कुल लागत देखें। सट्टे को आज विशेष सुरक्षित विकल्प मानने का आधार नहीं है। तुला राशि के बारहवें भाव में बुध वक्री हैं, इसलिए सदस्यता, लौटाई जाने वाली रकम और भुगतान सूचनाओं का मिलान करें। किसी शुल्क पर संदेह हो तो संबंधित संस्था से लिखित विवरण मांगें और उसके बाद भुगतान करें।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
संबंधों में सहजता के लिए आपकी पूरी उपलब्धता नहीं, बल्कि स्पष्ट संवाद अधिक जरूरी हो सकता है। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति से मिलने की योजना हो तो दोनों की सुविधा पूछकर तय करें। काम की व्यस्तता के कारण कार्यक्रम बदलना पड़े तो सूचना देने में देर न करें। संतान है तो उसके प्रयास की विशिष्ट प्रशंसा करें और किसी कठिनाई पर सहायता का तरीका पूछें। प्रेम संबंध में असहमति को जीतने की बहस न बनाएं। पहले सामने वाले की बात का अर्थ समझें, फिर अपना पक्ष रखें। परिवार से सलाह लेना चाहें तो निजी जानकारी की सीमा तय करें। किसी नए परिचय में समान रुचि अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन भरोसा धीरे विकसित होने दें।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
उत्साह बना रहे तो भी शरीर की सामान्य जरूरतें नहीं बदलतीं। बाहर जाने या लंबी पढ़ाई की योजना में भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था रखें। लगातार स्क्रीन देखने पर असुविधा हो तो विराम लें और रोशनी ठीक करें। अपनी ऊर्जा का आकलन दूसरों की सक्रियता से करने के बजाय नींद और वास्तविक थकान से करें। कोई परेशानी बनी हुई है तो उचित चिकित्सकीय सलाह लें। खाली समय में ऐसी गतिविधि चुनें जिसमें प्रदर्शन का दबाव न हो। सहज टहलना, शांत संगीत या पसंद की पुस्तक मन को काम से अलग अवसर दे सकती है। अपनी क्षमता के अनुसार ही गतिविधि बढ़ाएं।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- लाल
क्या करें- जिस सलाह को अपनाना चाहते हैं, उसके समर्थन में तथ्य जुटाएं। अपनी जरूरत, उपलब्ध साधन और समय से उसका मिलान करें। उपयोगी जानकारी को एक छोटे कदम में बदलें, ताकि उसकी व्यावहारिकता परखी जा सके।
क्या न करें- किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास या प्रतिष्ठा को अंतिम प्रमाण न मानें। निवेश, प्रशिक्षण अथवा पेशेवर प्रस्ताव में जरूरी दस्तावेज देखे बिना सहमति न दें और निजी परिचय के कारण आवश्यक सवाल पूछना न छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
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