वृश्चिक राशिफल (20 नवंबर 2026):वक्री शनि काम में टिकी मेहनत का फल देगा, हालांकि नतीजों में देर होगी
Scorpio horoscope in hindi: साथ सैर पर निकलने का अवसर भी बन सकता है। प्रिय व्यक्ति के लिए समय तय कर लें।
संतान की अच्छी खबर मिलते ही दिन का रंग बदल जाएगा और घर में खुशी होगी। आज मन हल्का रहेगा। रोज की बातचीत में भी कोई सुखद बात पकड़ में आएगी और अपनों के साथ उसे साझा करने की इच्छा होगी। प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। किसी की ओर से प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना भी है। बच्चों के साथ समय निकलेगा और सुखद सैर के योग हैं। पढ़ाई और रचनात्मक काम के प्रति रुचि बनी रहेगी। खुशी के बीच अपनी जिम्मेदारी का ध्यान भी रहेगा। काम को समझदारी से करने का मन होगा और जल्द निपटाने की हड़बड़ी कम रहेगी। आज संतोष किसी बड़ी घोषणा से अधिक अपने लोगों के साथ बीते अच्छे समय में मिलेगा।
वृश्चिक करियर राशिफल
पढ़ाई में मन गहराई से लगेगा। विद्यार्थी जिस विषय को लेकर बैठेंगे, उसमें आगे बढ़ने की इच्छा मजबूत रहेगी। मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री शनि पढ़ाई और रचनात्मक काम में टिकी मेहनत का फल देगा, हालांकि नतीजे आने में देर की संभावना रहेगी। बच्चे या विद्यार्थी को धैर्य भरा साथ चाहिए होगा। नौकरी में बेहतर काम करने के योग हैं। अपने हिस्से की जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने का लाभ मिल सकता है। सिंह राशि के दसवें भाव में मार्गी मंगल काम के लिए जोश देगा और साथ ही छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। चेतावनी यह है कि साथी से तेज लहजे में कही बात काम का माहौल बिगाड़ सकती है। जवाब देने से पहले सामने वाले की बात पूरी सुनें।
वृश्चिक धन राशिफल
कारोबार में नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। किसी नए उद्यम की दिशा में सोच आगे बढ़ सकती है और उसे लेकर आत्मविश्वास रहेगा। अपनी समझ से लिया गया कामकाजी जोखिम उपयोगी अवसर ला सकता है, पर कमाई का परिणाम प्रयास और फैसले की गुणवत्ता पर निर्भर रहेगा। आज मन प्रसन्न होने से हर संभावना कुछ अधिक आकर्षक लगेगी। व्यापार बढ़ाने की इच्छा और उपलब्ध रकम के बीच तालमेल का सवाल सामने होगा। नई पहल के खर्च पर ठहरकर सोचने से स्थिति स्पष्ट होगी। अभी मिलने वाले अवसर को उसकी वास्तविक जरूरत के आधार पर परखें।
वृश्चिक लव राशिफल
प्रेम की बात आगे बढ़ेगी और मन की झिझक कम होगी। किसी परिचित की ओर से रुचि जताए जाने की संभावना है। पहले से संबंध में हैं तो बातचीत में खुशी रहेगी और साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के पांचवें भाव में रहेगा, जिससे मन रचनात्मक होगा और बच्चों के साथ सहज जुड़ाव रहेगा। परिवार में संतान की अच्छी खबर चर्चा का केंद्र होगी। बच्चे की कोई बात सुनते हुए आपको अपनी व्यस्तता कुछ देर पीछे रखनी अच्छी लगेगी।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
मन की प्रसन्नता दिन के अनुभव को हल्का रखेगी। काम में ऊर्जा लगाने की इच्छा रहेगी, हालांकि उत्साह के साथ चिड़चिड़ाहट भी महसूस हो सकती है। किसी स्वास्थ्य समस्या के नए नतीजे का स्पष्ट संकेत नहीं है। व्यस्तता और अपने लिए निकले समय के बीच फर्क महसूस होगा। बच्चों के साथ बैठना या सुखद सैर मन को आराम देगी। लंबे समय तक एक ही काम में लगे रहने पर विराम अच्छा लगेगा। आज अपने मन की खुशी को काम की लगातार तेजी में खर्च कर देने का रुझान रह सकता है। दिन में आराम का छोटा अंतराल रखें।
क्या करें
पढ़ रहे बच्चे के साथ बैठकर उसे अपनी गति से बात समझाने का समय दें।
क्या न करें
खुशी में कारोबार की नई शुरुआत पर उपलब्ध रकम से बड़ा वादा न करें।
कल का राशिफल
कल शिक्षा और काम में प्रगति के योग हैं। आत्मविश्वास और ऊर्जा रहेगी। पारिवारिक आयोजन संभव है। व्यापारिक यात्रा के अवसर मिल सकते हैं और खिलाड़ियों को पहचान मिलने की संभावना है
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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