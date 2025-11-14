Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशिफल 14 नंवबर 2025 :आज अजनबियों से वादे ना करें, अपने आइडियाज प्राइवेट रखें, पार्टनर को टेस्ट ना करें

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal : वृश्चिक राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।आज अजनबियों से वादे ना करें, अपने आइडियाज प्राइवेट रखें, पार्टनर को टेस्ट ना करें

Fri, 14 Nov 2025 07:36 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope for Today 14 November 2025: आज आप फोकस्ड और बहादुर महसूस करेंगे। आपको अपनी शांत अंतदृष्टि पर विश्वास करना चाहिए। इस समय सावधानी से काम करें। अगर आगे तो अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको स्टडी स्टेप्स लेने होंगे। अपने इंटेशन को प्राइवेट रखें और सावधानी से केयर करें और आपका काम चीजों को बदल सकता है। आप आज वो चीजें देख सकेंगे, जो चीजें दूसरे मिस करते हैं। इस तरह आप समस्या का समाधान निकाल लेंगे। एक दोस्त जिस पर आप विश्वास करते हैं, वो आपको सपोर्ट करेगा। आपको अभी भी धैर्य रखना है। आपके किए गए एफर्ट आपको ईनाम और तरक्की दिखाएंगे।

वृश्चिक लव राशिफल

आज आपकी फीलिंग्स बहुत गहरी होगीं। आप ईमानदार हैं, जिसकी वजह से आपका प्यार बढ़ेगा। आपको इस समय एक सच शेयर करना है। अपने पार्टनर को इस समय प्यार से सुनें। अगर सिंगल हैं, तो अगर आप सिंगल हैं, तो एक बातचीत से किसी में सच्ची दिलचस्पी दिखा सकते हैं। इस समय पार्टनर को टेस्ट करने से और सीक्रेट प्लानिंग से बचें। जब आप स्थिर और क्लियर होते हैं तो आप दोनों में विश्वास बढ़ता है। इस समय पार्टनर को स्पेस और समय दोनों दें। पार्टनर को छोटे प्यार भरे मैसेज करके आप अपने बॉन्ड को मजबूत कर सकते हैं। हमेशा दिल से और विनम्रता से बोलें।

वृश्चिक लव राशिफल

आज काम में आपका फोकस बहुत मजबूत है। अगर कोई काम कठिन लग रहा है, तो आपको उसे धैर्य और सावधानी से संभालना होगा। जब तक आप अपने आइडियाज को टेस्ट ना करें, तब तक आपको किसी को ना बताएं, इसे प्राइवेट रखें। बैठकों में फैक्ट को शेयर करें और नाटक से बचें। किसी साथ काम करने वाले की मदद करें और विश्वास बनाएं। नए आइडियाज के लिए आपको नोटस लिखना चाहिए और बाद में इन्हें चेक करना चाहिए। आपको धीरे-धीरे विश्वास करना चाहिए। सावधानी से काम से आप सम्मान जीत सकते हैं। आपको नए चांस के लिए तैयार रहना चाहिए। एक लिस्ट बनाएं और इसमें छोटी जीत को नोट करें।

वृश्चिक मनी राशिफल

आज धन धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप जो खर्च करते हैं और जो बचाते हैं, उसका आपको कहीं रिकॉर्ड रखना। ऐसे जोखिम भरे प्रपोजल से इस समय बचें, खासकर जो आपको तुरंत लाभ का दिला रहे होते हैं। जिस पर आप विश्वास करते हैं, उससे पैसों को लेकर प्लानिंग शेयर करें। अगर रोज के खर्चों में थोड़ा बदलाव लाते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको एकस्ट्रा काम या साइड इनकम होती है, तो सावधानी से कोशिश करें और अपनी कमाई लिखें। हर दिन थोड़ी-थोड़ी सेविंग करें। समझदारी भरे, सरल कदम आपके पैसों को सेफ रखेंगे। चिंता कम करेंगे। धैर्य रखें, और अजनबियों से जल्दबाजी में प्रॉमिस करने से बचें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज आपको अपने शरीर की देखभाल की जरूरत है। जब भी संभव हो आराम करें और स्लो चलने जैसी हल्की एक्टविटी करें। पानी पिएं और फलों, सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। भारी या ऑयली नाश्ते से बचें। खुद को शांत रखें और तनाव कम करने के लिए कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और छोटे-छोटे स्ट्रेच करें। अगर आप कम एनर्जी महसूस करते हैं, तो एक छोटी सी झपकी लें। शांत मन रखें, और खुद के प्रति काइंड रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Scorpio Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal
