वृश्चिक राशिफल 11 नंवबर 2025 :आज रिस्क भरें दांव से बचें, लवलाइफ में एक- दूसरे को टेस्ट ना करें

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal : वृश्चिक राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।आज रिस्क भरें दांव से बचें, लवलाइफ में एक दूसरे को टेस्ट ना करें   

Tue, 11 Nov 2025 08:10 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे एन पांडेय
Scorpio Horoscope for Today 11 November 2025: आपका सिंपल साहल आपको गहरी अंर्तदृष्चिक की तरफ गाइड करेगा। आपके अंदर की ताकत आपको अभी की सही प्राथमिकताएं देखने में मदद करेगी। इस समय केयरफुल तरीके से पसंद पर विश्वास करें। छोटे स्टेप्स लें। आज वृश्चिक राशि वालों को शांत पॉवर देखने को मिलेगी। एक हेल्पफुल प्लान पर फोकस करें। खासकर जब फीलिंग्स बहुत गहरी हों। आपका केयरफुल एक्शन समस्याओं को सही करेगा। क्लियर विश ऑफर करें और ईमानदारी से जवाब देने के लिए सुनें।

वृश्चिक लव राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के लिए प्यार शांत तो होता ही है साथ में गहराई भी होती है। अगर आप सिंगल है, तो किसी के साथ गर्मजोशी से की गई बातचीत आपकी दिलचस्पी उसमें बढ़ा सकती है। इस समय जल्दबाजी ना करें, जेंटल सवाल पूछें। पार्टनर के लिए, परवाह के छोटे-छोटे इशारे करें। जब आपका पार्टनर बोले तो प्यार से उसकी बात को सुनें। इससे विश्वास बढ़ता है। एक दूसरे को टेस्ट ना करें। एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए एक सिंपल सा प्लान बनाएं, जैसे वॉक एक साथ कर सकते हैं, एक साथ चाय शेयर कर सकते हैं। इससे आप एक दूसरे के पास आएंगे।इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इस बॉन्ड को महत्व दें। रोजाना छोटी जरूरतों को नोटिस करें और हर दिन छोटी काइंडनेसेस की तारीफ करें।

वृश्चिक करियर राशिफल

ऑफिस पर, आपको फोकस करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा काम आपको पहले करना है। नए काम करने से पहले उसे पूरा करें। इस समय आपको क्लियर नोट्स बनाने हैं और शांत तरीके से अपना जवाब देना है, इससे आपकी ताकत दिखती है, मैनेजर और टीम को मदद मिलती है। एक छोटा सा आइडिया किसी बड़ी और लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। इसे लिख लें और आसानी से परखें। अगर दूसरे लोग इसे अपोज करते हैं, तो फैक्ट और सिंपल उदाहरणों के साथ समझाएं। गर्व को मदद से बैलेंस करें।

वृश्चिक मनी राशिफल

आर्थिक रूप से आपको स्लो और स्टेबल स्टेप्स लेने हैं। इस समय छोटी-मोटी गलतियों से बचने के लिए बिल और ड्यू डेट को रिव्यू करें। अभी से की गई थोड़ी-सी सेविंग्स भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। इस समय रिस्क भरें दांव या जल्दबाजी में प्लानिंग करने से फिलहाल आपको बचना है, सोचसमझकर फैसले लेने हैं। अगर आपको खर्च करना ही है, तो ऐसी चीजें चुनें जो लंबे समय तक चलें और डेली लाइफ में मददगार हों। बड़े फैसले लेने से पहले किसी भरोसेमंद दोस्त से सलाह जरूर ले लें। इस समय शांत तरीके से फैसले लेने और पैसों की चिंता कम करें, इसके लिए अगर आपकी विश है, तो आप लिसट भी बना सकते हैं। वीकली सेविंग का टारगेट बनाएं।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

शांत तरीके से केयर करने से आपकी हेल्थ पहले से अच्छी होगी। अगर थकान महसूस हो रही है, तो आराम करें। आराम से सोने का समय तय करें। हल्की स्ट्रेचिंग, छोटी-छोटी सैर और रोजाना अच्छे से पानी पीने से एनर्जी मिलती है। देर रात भारी नाश्ते से बचें। अगर तनाव बढ़ता है, तो मन को शांत करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। एक छोटी सी नींद या जल्दी सोने से आप तरोताजा फील करेंगे। तनाव से बचने के लिए दोस्तों के साथ हंसी-मजाक करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
