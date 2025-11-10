वृश्चिक राशिफल 10 नंवबर 2025 :आज पैसों को लेकर विवाद, प्रोफेशनल लाइफ में गुस्सा नहीं, शांत रहें

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आज पैसों को लेकर विवाद, प्रोफेशनल लाइफ में गुस्सा नहीं शांत रहें

Scorpio Horoscope Today 10 November 2025: इस समय अपने ईगो को बाहर रखें और लवलाइफ को जैसी चल रही है, वैसे चलने दें। प्रोफेशनल लाइफ में एथिक्स से भरोसा मत करें। सभी आर्थिक परेशानियों को तोड़कर बाहर निकलें। फाइनेंस को लेकर अच्छे से प्लानिंग करें। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। अपने लवर के प्रति सेंसेटिव रहें, उसका ध्यान रखें, केयर करें। ऑफिस पर अपनी क्षमता को साबित करने का आपको मौका मिलेगा। पैसों का मैनेजमेंट समझदारी से करें और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृश्चिक लव राशिफल आपकी रोमांटिक लाइफ में आपको देखना है, कि आपको पुरानी बातों के कारण अभी की रोमांटिक लाइफ खराब नहीं करनी हैं, सिंगल लोगों को अगर प्रपोजल मिला है, वो दोपहर तक इसे स्वीकार कर सकते हैं। आपको पुरानी बातों को फिर से उखाड़ने से बचना है। आप आज एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताने पर विचार कर सकते हैं। आज आपको ईगो को लेकर कुछ चैलेंज का सामना करना होगा, परिवार में इससे जुड़ी दिक्कतें देखेन को मिलेंगी। शादीशुदा महिलाओं के लिए अच्छा दिन जो पैरेंट्स बनना चाहते हैं, वो आज कंसीव करेंगी। अगर आप दोनों की बहस हो रही है, पैरेंट्स को इसके बीच में ना लाएं, इससे परेशानी और बढ़ेगी कम नहीं होगी।

वृश्चिक करियर राशिफल आपकी एचआर टीम के साथ आपकी केमिस्ट्री इस समय अच्छी नहीं होगी, और इससे आपके लिएपरेशानी खड़ी होंगी। कुछ टेक्निकल प्रोफेशनल्स आज टीम मीटिंग्स में अपना आपा खो सकते हैं, लेकिन आपको गुस्सा नहीं होना है, शांत रहना है। आपको प्रोजेक्ट को एक्सपेरीमेंट करते समय झिझकना नहीं चाहिए। आज बिजनेसमैन पैसों को बिजनेस में लगाते समय थोड़ा चैलेंज फेस कर सकते हैं, यह भी हो सकता है कि आपकी पार्टनर से किसी बात को लेकर विवाद हो जाए और आपका बिजनेस इससे प्रभावित हो। जॉब चाहने वालों को जॉब भी मिल सकती है, खासकर दिन के समाप्त होने तक जॉब्स मिलने के चांस हैं। स्टूडेंट्स जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे।

वृश्चिक मनी राशिफल आज वृश्चिक राशि वालों को परिवार में संपत्ति से जुड़े विवाद हो सकते हैं, और आपको कोई बोल्ड और कड़ा स्टेप लेने की जरूरत पड़ सकती है।इसलिए पैसों को लेकर ऐसा कोईकाम ना करें, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। इससे आपके और आपके भाई-बहन के बीच परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपको शेयर मार्केट के कारोबार में बड़े निवेश से बचें। लेकिन आज म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ अचानक खर्चे आ सकते हैं, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई कानूनी मामला। बजट को लेकर शांत दिमाग से सोचें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल अपनी लाइफस्टाइल में कोई ऐसा काम ना करें, जिससे आपको समझौता करना पड़े। दिन की शुरुआत हल्के एक्सरसाइज से करने के लिए जल्दी उठें। हाई बीपी से पीड़ित लोगों को पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ में रहना चाहिए। जिन लोगों को शुगर की समस्या है, उन्हें अपनी डाइट को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, जिसमें चीनी न हो। बुजुर्गों को चलने में परेशानी हो सकती है, इसलिए थोड़ा खास ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को आज भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। आज आपको शराब पीकर गाड़ी चलाने से भी बचना चाहिए।