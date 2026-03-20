वृषभ राशिफल 20 मार्च: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 20 March 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Taurus Horoscope Today 20 March 2026 :वृषभ राशि के लोग रिस्क को पसंद करते हैं, आपको लवलाइफ में परेशानियों को दूर करने के लिएकाम करना चाहिए। आपको काम में खास ध्यान दें। अपने लवर की उम्मीदों पर खरा उतरें और लवलाइफ में खास पलों को जिएं। आपका आर्थिक स्टेट्स आपको आर्थिक फैसले लेने की अनुमति दे रहा है। आज हेल्थ इश्यू नहीं रेहगा। आप आराम से लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे। आज काम में किसी तरह का समझौता ना करें। आर्थिक तौर पर आप आज अच्छे रहेंगे?
Taurus Love Horoscope Today, वृषभ लव राशिफल
आपको लव लाइफ में छोटे इश्यूज परेशान कर सकते हैं, खासकर ईगो से जुड़े , इसके लिए आपको अपने ईगो को छोड़ना होगा। आपकी लवर आज कई बातों पर अड़ जाएगा। इससे आपको तनाव हो सकता है, पहले की किसी बात को लेकर। किसी तीसरे इंसान का दखल भी लवलाइफमें कम करें। आपका कोई दोस्त या भाई-बहन भी आपके लवर को आज प्रभावित कर सकता है, इससे आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करनापड़ सकता है। शादीशुदा लोगों को परिवार के बारे में आज विचार करना चाहिए। जो लोग किसी टॉक्सिक लव अफेयर में हैं, वो इससे बाहर आ जाएंगे।
Taurus Career Horoscope Today, वृषभ करियर राशिफल
आज आपके करियर में ऐसे मौके आएंगे जहां आपको चैलेंज मिलेंगे, आपको इनको झेलने के लिए तैयार रहना है। आपको ऑफिस में पॉलिटिक्स से जुड़ी दिक्कतें भी परेशान कर सकती हैं। जो लोग आईटी में हैं, उन लोगों तो हेल्थकेयर, लॉ, मीडिया, एकेडमिक्स, एनिमेशन, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक में नए मौके मिलेंगे। आपके लिए अच्छा है कि आप कोई जॉब इंटरव्यू क्लियर कर लें। स्टूडेंट्स आज एग्जाम पास करने में सफल रहेंगे। आपको आज नएप्रोजेक्ट मिल सकते हैं, इसलिएऐसा मौका हाथ से ना जाने दें, इससे आपका प्रोफाइल अच्छा होगा। आपके लिए नए मौके सफलता लेकर आ रहे हैं, इसलिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें।
Taurus Money Horoscope Today,वृषभ हेल्थ राशिफल
आज आर्थिक तौर पर समृद्धि रहेगी। आप फंड से जुड़ी चीजें पानेमें सफल रहेंगे। आपके सामने ऐसे भी मौके आएंगे जब आप पैसा दान देंगे, किसी समाज की भलाई के लिए आप पैसा दान दे सकते हैं। आज आपकी दोस्त या भाई बहन को पैसों की जरूरत पड़ सकती है? वह आर्थिक सहायता लीगल और मेडिकल कारणों से हो सकती है। दोपहर का समय इलेंक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने के लिए भी अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने के लिए कल का दिन अच्छा है। आप वाहन भी खरीद सकते हैं। कुछ लोग आद लोन का भुगतान भी आज कर देंगे।
Taurus Health Horoscope Today, वृषभ हेल्थ राशिफल
आज वृषभ राशि वालों को कोई बड़ा हेल्थ इश्यू परेशान नहीं करेगा। आपको हार्ट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको वेकेशन पर जाने के लिए भी अच्छा समय मिल सकता है। आपको अपनी दवाएं समय लेनी हैं,इसलिए साथ ले जानी होंगीं, क्योंकि इसके बिना आपको दिक्कतें हो सकती हैं। आज कुछ महिलाओं को स्किन से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। बच्चों को वायरल फीवर और गले में दर्द तो हो सकता है, लेकिन यह बहुत सीरियस नहीं होगा कुछ लोगों को एल्कोहल और शराब छोड़ने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। अगर आंखों को लेकर डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तो कल का दिन अच्छा है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट