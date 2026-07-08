वृषभ राशिफल 9 जुलाई: वृषभ राशि आज पैसों की बात करते समय ध्यान रखें ये बात, पढ़ें आज का राशिफल

वृषभ राशिफल 9 जुलाई: वृषभ राशि आज पैसों की बात करते समय ध्यान रखें ये बात, पढ़ें आज का राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 9 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 9 July 2026, वृषभ राशिफल 9 जुलाई: शुरुआत में मन थोड़ा उलझा हुआ या अपनी ओर केंद्रित रह सकता है। किसी अनकही चिंता, पुरानी बात या खर्च का बोझ मन पर असर डाल सकता है। मंगल आपकी राशि में होने से शरीर में ऊर्जा और जोश जरूर रहेगा, लेकिन उस ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी होगा वरना जल्दी में गलत फैसले हो सकते हैं। गुरु घर और माता के भाव में होने से परिवार का माहौल सहारा देगा। परिवार के साथ बैठकर कुछ समय बिताना आपको संतुलित रखेगा। दोपहर के बाद मन कुछ हल्का होगा और धन से जुड़ी बातचीत या निर्णय सामने आ सकते हैं। बुध वक्री होने से पुराने भुगतान, दस्तावेज या किसी लंबित सहमति पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है। आमदनी के मामले में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है लेकिन संभावना अच्छी है। अपने मूड को सकारात्मक दिशा में रखें और आवेग में कोई बड़ा कदम न उठाएं। छोटी बात पर गुस्सा न करें। दिन धैर्य और समझदारी से गुजारने का है।
वृषभ राशि आज पैसों की बात करते समय ध्यान रखें ये बात, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में शुरुआत कुछ अंदरूनी या शांत रह सकती है। मन में बहुत कुछ होते हुए भी आप सब कुछ न कह पाएं और सामने वाला दूरी महसूस करे, ऐसी संभावना है। चुप्पी को नाराजगी का रूप न लेने दें। जीवनसाथी के साथ घर से जुड़ी किसी बात पर खुलकर और शांत ढंग से बात करना ठीक रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की भावनात्मक जरूरत समझना और सिर्फ सलाह देने की बजाय साथ बैठना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बातचीत में आज आपकी शैली किसी को प्रभावित कर सकती है। रिश्तों में थोड़ी सहनशीलता इस दिन बड़ा काम आएगी।
करियर राशिफल
काम में शुरुआत भले ही धीमी लगे लेकिन दोपहर तक गति आ जाएगी। पैसों, परिवार या बोलचाल से जुड़े काम ध्यान मांगेंगे। बुध वक्री होने से किसी पुराने काम, पत्राचार या अनुबंध पर दोबारा नजर डालना जरूरी हो सकता है। विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने में थोड़ा प्रयास करना होगा लेकिन नियमित पढ़ाई फायदेमंद रहेगी। जो लोग करियर में बदलाव सोच रहे हैं वे पहले अपनी तैयारी का आकलन करें। किसी अनुभवी व्यक्ति की छोटी सलाह आज उपयोगी साबित हो सकती है। भावुक होकर बड़ा फैसला न करें।
धन राशिफल
आय का योग है लेकिन थोड़ा इंतजार लग सकता है। पुराने लेन देन, बिल या भुगतान की जांच इस वक्त समझदारी होगी। घर और आराम पर खर्च हो सकता है। बजट देखकर चलें और गैर जरूरी खरीदारी टालें। परिवार के साथ पैसों की बात नरम लहजे में करें। उधार देने या भावुक होकर खरीदारी करने से बचें।
सेहत राशिफल
मानसिक थकान या अधिक सोचने का असर शरीर पर दिख सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। हल्का भोजन करें और ज्यादा मसालेदार खाने से बचें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। शाम को थोड़ी सैर या शांत वातावरण में बैठना मन को हल्का करेगा।
आज की सलाह: ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, परिवार के साथ वक्त बिताएं और जल्दबाजी में फैसले न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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अंकशास्त्र
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