वृषभ राशिफल 8 जुलाई: वृषभ राशि आज दूसरों की बातों में आकर न लें धन से जुड़े फैसले, पढ़ें आज का राशिफल

वृषभ राशिफल 8 जुलाई: वृषभ राशि आज दूसरों की बातों में आकर न लें धन से जुड़े फैसले, पढ़ें आज का राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 8 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 8 July 2026, वृषभ राशिफल 8 जुलाई: सुबह का समय काफी सहायक रह सकता है। लोगों से सहयोग मिलेगा, मित्रों या परिचितों से उपयोगी बात सुनने को मिल सकती है और मन में यह भरोसा बनेगा कि मेहनत का असर दिख रहा है। किसी योजना, खरीद या भविष्य की जरूरत के लिए बचत का विचार मजबूत होगा। यह सोच सही दिशा में ले जा सकती है, बस हर बात में उत्साह के साथ जांच भी रखें। आपकी बात करने की शैली प्रभावशाली रहेगी, इसलिए लोग ध्यान से सुनेंगे। घर में अचानक मेहमान या बिना तय मुलाकात की संभावना भी बन सकती है, जिससे रुटीन थोड़ा बदलेगा लेकिन माहौल गर्मजोशी भरा रहेगा। दिन बढ़ने पर मन थोड़ा भीतर की तरफ जा सकता है। शाम तक थकान, चुप्पी या अकेले रहने की इच्छा बढ़ सकती है। चंद्रमा का बदलता असर यही संकेत देता है कि पहले हिस्से में मेलजोल और लाभ का भाव रहेगा, जबकि बाद के हिस्से में खर्च, आराम और मानसिक विराम की जरूरत महसूस होगी। हर निमंत्रण या हर काम के लिए हां कहना जरूरी नहीं है। अपने समय की भी कीमत समझें।
वृषभ राशि आज दूसरों की बातों में आकर न लें धन से जुड़े फैसले, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में आपका लहजा आज खास फर्क डालेगा। सुबह के समय साथी या पसंदीदा व्यक्ति आपके शब्दों से प्रभावित हो सकता है। बातचीत में मिठास रहेगी, लेकिन सिर्फ आकर्षण पर बात न टिकाएं। सामने वाले की जरूरत और मन की बात भी सुनें। परिवार में कोई अचानक मिलने आए तो अच्छे भाव से स्वागत करने पर रिश्ते मजबूत होंगे। शाम की ओर आप थोड़ा थका हुआ या शांत महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपनी दूरी को गलत संदेश न बनने दें। अगर मन नहीं है, तो सीधी और विनम्र बात करें। पुराने रिश्तों में भरोसा बढ़ाने का अच्छा दिन है।
करियर राशिफल
कामकाज में सुबह नेटवर्क, टीम और संपर्कों से मदद मिल सकती है। किसी पुराने परिचय से नई जानकारी या अवसर जुड़ सकता है। ऑफिस में अपनी बात संतुलित रखें, क्योंकि आपके शब्दों का असर सामान्य से ज्यादा रहेगा। बुध की स्थिति बताती है कि दस्तावेज, रकम, कोटेशन या मौखिक वादे बाद में दोबारा देखने पड़ सकते हैं, इसलिए रिकॉर्ड साफ रखें। छात्रों के लिए समूह चर्चा, नोट्स साझा करना और समझकर पढ़ना उपयोगी रहेगा। दिन के बाद के हिस्से में एकाग्रता थोड़ी कम हो सकती है। तब रचनात्मक या शांत काम करें। अगर करियर को लेकर नया कदम सोचना है, तो आज आधार तैयार करें, अंतिम निर्णय बाद में लें।
धन राशिफल
पैसों के मामले में दिन उपयोगी है। बचत, छोटी अवधि की योजना, आपात जरूरत के लिए अलग फंड या पहले से रखे पैसे की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा। निवेश की संभावना बन सकती है, लेकिन केवल वही चुनें जिसे आप समझते हों। दूसरों की बातों में आकर जल्दबाजी न करें। घर या सुविधा से जुड़ा खर्च भी सामने आ सकता है। शाम तक खर्च का रुख बढ़ सकता है, इसलिए सुबह ही सीमा तय कर लें। नकद, कार्ड और ऑनलाइन भुगतान का हिसाब साथ-साथ रखें।
सेहत राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर अति करना ठीक नहीं होगा। एक साथ बहुत सारे काम करने की आदत थकान दे सकती है। शरीर संकेत देगा कि थोड़ा रुकना जरूरी है। भोजन समय पर करें और मीठा या भारी खाना जरूरत से ज्यादा न लें। शाम तक आराम, हल्का संगीत या छोटी वॉक अच्छा असर दे सकती है। देर तक जागने से अगले दिन की सुस्ती बढ़ सकती है।
आज की सलाह: जो भी कमाएं या बचाएं, उसका साफ हिसाब रखें और शरीर को ज्यादा न थकाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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