वृषभ राशिफल 7 जुलाई: वृषभ राशि आज न लें धन से जुड़ा रिस्क, पढ़ें आज का राशिफल

वृषभ राशिफल 7 जुलाई: वृषभ राशि आज न लें धन से जुड़ा रिस्क, पढ़ें आज का राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 7 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 7 July 2026, वृषभ राशिफल 7 जुलाई: रफ्तार संतुलित रहेगी और दिन का ढांचा काफी व्यावहारिक रहेगा। जो काम पिछले कुछ समय से धीरे चल रहे थे, उनमें आज ठीकठाक प्रगति दिख सकती है। लोगों से सहयोग मिलना आसान रहेगा, खासकर वहां जहां आप पहले से मेहनत कर चुके हैं। आपकी उपस्थिति और बात रखने का तरीका असर डालेगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि में आपको सक्रिय बना रहा है। फिर भी हर जगह अपनी बात साबित करने की जरूरत नहीं है। आय और खर्च का संतुलन बना रह सकता है, इसलिए बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं होगी। दोस्तों, टीम या नेटवर्क से जुड़ी कुछ उपयोगी बातें सामने आ सकती हैं। किसी लंबी यात्रा या दूर की योजना पर फिलहाल रुककर सोचना पड़ सकता है। इसे रुकावट की तरह न लें, बल्कि तैयारी का समय समझें। घर में सुविधा बढ़ाने का मन होगा, लेकिन सजावट या आराम की चीजों पर ज्यादा खर्च अभी टालें। कुल मिलाकर दिन कामचलाऊ नहीं, बल्कि धीरे धीरे सहारा देने वाला है।
वृषभ राशि आज न लें धन से जुड़ा रिस्क, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
दिल के मामलों में नरमी बढ़ेगी। अगर पिछले दिनों दूरी या अनकहा तनाव रहा है, तो उसे कम करने का मौका मिल सकता है। पार्टनर के साथ सहज बातचीत, छोटा सा साथ बिताया समय या कोई पुरानी याद रिश्ता गर्माहट दे सकती है। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उन्हें सामने वाले के संकेत थोड़े स्पष्ट मिल सकते हैं। बस बहुत जल्दी भविष्य की भारी बातें न करें। परिवार के साथ भी व्यवहार कोमल रखें। घर के माहौल में सुंदरता और आराम की चाह बढ़ेगी, लेकिन किसी की भावना को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। एक छोटे संदेश या फोन कॉल से भी मन का फासला कम हो सकता है।
करियर राशिफल
व्यापार और नौकरी दोनों में सामान्य से बेहतर स्थिरता दिखती है। बहुत बड़ी छलांग वाला दिन नहीं है, पर जो चल रहा है वह पटरी पर रहेगा। मीटिंग, समन्वय, क्लाइंट फॉलोअप और टीमवर्क में फायदा होगा। बुध की स्थिति संकेत देती है कि छोटी सूचनाएं, संदेश, दस्तावेज और बोलचाल वाले कामों में दोबारा जांच जरूरी है। छात्रों को सहपाठियों या ग्रुप स्टडी से मदद मिल सकती है। पढ़ाई में प्रेरणा बनी रहेगी, खासकर अगर आप किसी लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। व्यापार करने वालों को नए संपर्कों का लाभ आगे चलकर मिल सकता है। जमीन, मकान या बड़े खरीद निर्णय में तुरंत कदम न उठाना समझदारी होगी। पहले कागज, शर्तें और समय की उपयुक्तता देख लें।
धन राशिफल
पैसों की तस्वीर मध्यम लेकिन संभली हुई रहेगी। जो खर्च होंगे, उन्हें आय काफी हद तक बैलेंस कर सकती है। फिर भी घर, सजावट या सुविधा की चीजों पर भावनात्मक खरीद से बचें। कोई भुगतान आए तो उसका एक हिस्सा बचत में रखें। जोखिम भरे निवेश या जल्द लाभ के वादे से दूरी बेहतर रहेगी। अगर किसी संपत्ति या बड़ी खरीद पर विचार चल रहा है, तो फैसला आगे खिसकाना ठीक होगा। लाभ धीरे मिलने के संकेत हैं, इसलिए स्थिरता को प्राथमिकता दें।
सेहत राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, पर शरीर को ज्यादा खींचने से जकड़न हो सकती है। नियमित भोजन और पानी का संतुलन बनाए रखें। बाहर का भारी खाना कम लें। यात्रा टलने से शरीर को आराम मिलेगा, इसे आराम का मौका समझें। हल्की एक्सरसाइज और गर्दन, कंधों की स्ट्रेचिंग उपयोगी रहेगी। मन सामान्य रहेगा, बशर्ते आप हर बात का बोझ अकेले न उठाएं।
आज की सलाह: जो काम चल रहे हैं, उन्हें स्थिर रखें और बड़े फैसले में एक दिन और लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र