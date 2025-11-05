Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 6 November 2025 future predictions
वृषभ राशिफल 6 नवंबर: दोपहर में पैसे से जुड़ा करें ये काम, गरमागरम बहस से बचें

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 6 November 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Wed, 5 Nov 2025 09:48 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 6 नवंबर 2025: अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेन्ड करें। अपनी प्रोफेशनल क्षमता दिखाने के और मौके ढूंढ़ें। धन तो आएगा ही, साथ ही आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा।

वृषभ लव लाइफ: आज आपका प्रेम जीवन अपने चरम पर रहेगा। आज कोई परेशानी नहीं होगी और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने साथी को परिवार से मिलवा सकते हैं। जब आपके बीच मतभेद हों तो गरमागरम बहस से बचना भी अच्छा रहेगा। आपका पार्टनर आज आपको रोमांस दिखाने और अपनी बात खुलकर कहने का मौका देना चाहेंगे। लॉंग डिस्टेंस रिलेशन, जो टूटने की कगार पर था, वापस पटरी पर आ सकता है।

करियर राशिफल: टीम मीटिंग में अपनी राय खुलकर जाहिर करें और यह भी सुनिश्चित करें कि आप सभी सौंपे गए टास्क को पूरा करें। सीनियर पदों पर बैठे लोगों को यह क्लियर करना होगा कि टीम को पूरी जानकारी हो, साथ ही हर क्रू मेंबर खुश हो और अच्छा प्रदर्शन करे। आईटी, हेल्थ केयर, बैंकिंग, मीडिया, शिक्ष, वास्तुकला, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल क्षेत्र के पेशेवरों को अपनी योग्यता साबित करने के मौके मिलेंगे। सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को एक्स्ट्रा घंटे काम करना होगा। व्यापारियों को आज लाइसेंस संबंधी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालना पड़ सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: धन के मामले में आप सुरक्षित महसूस करेंगे। सोना, संपत्ति या वाहन खरीदना एक अच्छा निवेश है। दोपहर का वक्त नई संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा है। आज आप किसी दोस्त के साथ कोई आर्थिक समस्या भी सुलझा सकते हैं। महिलाएं विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए टिकट बुक कर सकती हैं। अगर आप निवेश के इच्छुक हैं, तो दोपहर के दौरान विचार करें। व्यवसायी भी एडवरटाइजमेंट के लिए धन जुटाने में सफल होंगे।

सेहत राशिफल: आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है। आंखों और कानों से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। बच्चों को वायरल बुखार और गले में खराश से परेशानी हो सकती है। जंक फूड्स के सेवन से बचें और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह फलों का रस पिएं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऑफिस का तनाव घर न ले जाएं। सिनीयर्स को भी आज नींद से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। जब भी बेचैनी महसूस हो, डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
