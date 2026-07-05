वृषभ राशिफल 6 जुलाई: वृषभ राशि आज कमाई के लिहाज से दिन शानदार, पढ़ें आज का राशिफल

वृषभ राशिफल 6 जुलाई: वृषभ राशि आज कमाई के लिहाज से दिन शानदार, पढ़ें आज का राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 6 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 6 July 2026, वृषभ राशिफल 6 जुलाई: दिन की शुरुआत काम और जिम्मेदारियों के साथ होगी। सुबह तक किसी जरूरी लक्ष्य, मीटिंग या सार्वजनिक छवि पर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। आप अपनी बात मजबूती से रखना चाहेंगे और मंगल की वजह से पहल करने का साहस भी रहेगा। दिन बढ़ने पर माहौल हल्का होगा और लाभ, संपर्क और मनचाही बातों में गति आएगी। लंबे समय से जो इच्छा अटकी हुई थी, उसमें आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। बड़े भाई बहन, सीनियर या किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिलना सुकून देगा। घर से जुड़ी खुशियों के लिए भी समय अच्छा है, हालांकि मन के भीतर छोटी बेचैनी रह सकती है जिसे आप जाहिर नहीं करेंगे। समाज में आपकी बात सुनी जाएगी और लोग आपके काम या व्यवहार की सराहना कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी उपलब्धि दिखाने से ज्यादा उसे स्थिर कैसे रखना है, इस पर फोकस करें। दिन का दूसरा हिस्सा आमद, सहयोग और संतोष देने वाला बन सकता है।
वृषभ राशि आज कमाई के लिहाज से दिन शानदार, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
संबंधों में गर्मजोशी बनी रहेगी। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। सुबह तक काम का दबाव बीच में आ सकता है, लेकिन बाद का हिस्सा रिश्तों के लिए ज्यादा सहज रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए साथ बैठकर भविष्य, घर या सुविधाओं पर बात करना अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में आकर्षण साफ दिखेगा, पर सिर्फ मीठी बातों से नहीं, छोटे ध्यान से रिश्ता मजबूत होगा। परिवार में किसी बड़े का साथ भी भावनात्मक संतुलन देगा।
करियर राशिफल
करियर में आपकी पकड़ मजबूत दिखेगी। अधिकारी या सीनियर आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। अगर किसी प्रस्तुति, इंटरव्यू या जिम्मेदारी की तैयारी है तो सुबह का समय उपयोगी रहेगा। बाद के हिस्से में टीमवर्क, नेटवर्क और सहयोग से फायदा होगा। बुध की वक्री चाल के कारण लिखित काम, संदेश और दस्तावेज ध्यान से देखें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में ठीक रहेंगे, खासकर अगर वे एक स्पष्ट प्लान बनाकर चलें। बिजनेस वालों को नए ग्राहक, रेफरल या पुराने संपर्क से लाभ की संभावना है। विस्तार की योजना बने तो पहले आधार मजबूत करें।
धन राशिफल
कमाई के लिहाज से दिन अच्छा माना जा सकता है। अटके हुए पैसे की बात आगे बढ़ सकती है या आय का नया रास्ता दिख सकता है। बचत को लेकर भी सोच मजबूत रहेगी। फिक्स बचत, व्यवस्थित निवेश या लंबे समय की योजना पर ध्यान जा सकता है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले शर्तें पढ़ लें। घर की सुविधा पर खर्च हो सकता है, पर वह सोच समझकर किया गया खर्च रहेगा।
सेहत राशिफल
शरीर में ऊर्जा रहेगी, लेकिन बहुत तेज रफ्तार में चलने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। गर्म तासीर वाली चीजें कम लें और पानी पर्याप्त पिएं। सुबह की भागदौड़ के बाद थोड़ा आराम जरूरी है। गर्दन, कंधे या थकान जैसी छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें। संतुलित भोजन और हल्की स्ट्रेचिंग से दिन आसान रहेगा।
आज की सलाह: कमाई के साथ बचत की आदत जोड़ें, यही संतोष को स्थिर बनाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र