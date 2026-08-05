वृषभ राशिफल 6 अगस्त: वृषभ राशि आज पैसे के मामले में दोपहर का समय रहेगा खास, पढ़ें Taurus Horoscope

वृषभ राशिफल 6 अगस्त: वृषभ राशि आज पैसे के मामले में दोपहर का समय रहेगा खास, पढ़ें Taurus Horoscope
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 6 August 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 6 August 2026, वृषभ राशिफल : दिन की शुरुआत थोड़ी भारी या बिखरी हुई लग सकती है। सुबह के शुरुआती हिस्से में मन भीतर की तरफ जा सकता है। बिना वजह टेंशन, पुरानी बातों का असर या नींद की कमी जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। इसलिए शुरुआत धीमी रखें। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आत्मविश्वास लौटेगा और आप अपने फैसलों को ज्यादा साफ नजर से देख पाएंगे। चंद्रमा के इस बदलाव से मन की धुंध छंटने लगेगी। अपने शरीर, रूप, दिनचर्या और निजी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। सूर्य, बुध और गुरु प्रयास वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए बातचीत, छोटी यात्रा, कॉल, संदेश, दस्तावेज या भाई-बहनों से जुड़े काम धीरे-धीरे गति पकड़ेंगे। फिर भी हर मोर्चे पर तुरंत परिणाम की उम्मीद न रखें। कुछ काम आपकी योजना के अनुसार नहीं चलेंगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि सब गलत हो रहा है। बस लय पकड़ने में समय लगेगा। यात्रा या बाहर निकलने में जल्दबाजी से बचें। दिन के दूसरे हिस्से में आप ज्यादा स्थिर और व्यवहारिक रहेंगे। अपने लिए समय निकालना भी आज जरूरी काम ही है।
वृषभ राशिफल 6 अगस्त: वृषभ राशि आज पैसे के मामले में दोपहर का समय रहेगा खास, पढ़ें Taurus Horoscope
लव राशिफल
दिल के मामले में संवेदनशीलता ज्यादा रह सकती है। जो बात सामान्य दिनों में नजरअंदाज हो जाती, वही आज मन पर असर डाल सकती है। इसलिए पार्टनर की बात का अर्थ निकालने से पहले एक बार सीधे पूछ लेना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में आकर्षण और नजदीकी बनी रह सकती है। साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। अविवाहित लोगों को किसी मुलाकात या बातचीत में गर्मजोशी महसूस हो सकती है। परिवार में मां या घर के माहौल से जुड़ी कोई बात भावनात्मक बना सकती है। दिन बढ़ने पर आपका लहजा सहज होगा और रिश्तों में संतुलन लौटेगा। प्यार में प्रतिक्रिया कम, समझ ज्यादा रखें।
करियर राशिफल
कामकाज में सुबह की सुस्ती को पूरे दिन पर हावी न होने दें। पहले आधे हिस्से में फोकस टूट सकता है, इसलिए बड़े काम बाद के लिए रखें। दोपहर के बाद पहल करने की ताकत बढ़ेगी और आप लंबित काम पकड़ सकेंगे। संचार, लेखन, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, ट्रेनिंग या यात्रा से जुड़े काम करने वालों के लिए बातचीत से रास्ता खुलेगा। बुध का नया असर यह संकेत देता है कि सही शब्द और सही समय आपके लिए मददगार रहेंगे। विद्यार्थी शुरुआत में अनमने रह सकते हैं, लेकिन समय सारिणी बनाकर पढ़ेंगे तो पकड़ बन जाएगी। किसी असाइनमेंट या तैयारी में छोटे-छोटे हिस्सों में काम करना अच्छा रहेगा। ऑफिस में अपनी बात रखते समय तीखापन न रखें। तर्क अच्छे हों, लहजा नरम हो।
धन राशिफल
खर्च का दबाव महसूस हो सकता है। कुछ जरूरी भुगतान, यात्रा, सुविधा या घर की चीजों पर पैसा जा सकता है। इसलिए दिन की शुरुआत में ही मोटा बजट देख लें। मंगल धन के क्षेत्र में है, इसलिए जल्दी में खरीद या बहस में लिया गया आर्थिक फैसला बाद में खटक सकता है। उधार देने या लेने में स्पष्ट बात रखें। अगर कोई निवेश या खरीद सोच रहे हैं, तो तुलना करके निर्णय लें। दिन के दूसरे हिस्से में पैसों को लेकर मन ज्यादा स्थिर रहेगा और बेहतर योजना बन पाएगी।
सेहत राशिफल
मानसिक थकावट और नींद का असर शरीर पर दिख सकता है। सुबह आलस, मूड डाउन या बेचैनी लगे तो खुद को दोष न दें। हल्की वॉक, गहरी सांस और नियमित पानी मदद करेंगे। बाहर जाते समय सावधानी रखें। खासकर जल्दबाजी और ध्यान भटकने से बचें। भोजन बहुत देर से न करें। दिन बढ़ने पर ऊर्जा सुधरेगी, इसलिए शाम को हल्की गतिविधि अच्छी रहेगी।
आज की सलाह: सुबह खुद पर नरमी रखें, दोपहर के बाद ही बड़े फैसले या लंबी बहस करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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