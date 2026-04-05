वृषभ राशिफल 6 अप्रैल: वृषभ राशि आज कुछ टास्क पर दोबारा रखनी होगी नजर, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशिफल 6 अप्रैल: वृषभ राशि आज कुछ टास्क पर दोबारा रखनी होगी नजर, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 6 April 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 6 April 2026, वृषभ राशिफल 6 अप्रैल 2026 : आज के दिन की शुरुआत आराम से, प्लान करके, और बिना किसी ज्यादा रुकावट के करें। हो सकता है कि सिचूऐशन इतनी आसान न हो। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। इसलिए अपने दायरे में रहने के बजाय, आपका फोकस इस ओर जाएगा कि दूसरे लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, और यहां तक कि वो क्या नहीं कह रहे हैं। सुबह का टाइम ऐसा लग सकता है जैसे आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि वह कोई जवाब हो, कोई बात हो, या कोई ऐसा डिसीजन हो जो पूरी तरह से आपके हाथों में न हो। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, सिचूऐशन थोड़ी ज्यादा सेफ महसूस होगी।
वृषभ राशि आज कुछ टास्क पर दोबारा रखनी होगी नजर, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
वृषभ राशि का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज आपका ध्यान किसी दूसरे व्यक्ति की ओर जा सकता है। आप गौर करेंगे कि वे कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो आप छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दे सकते हैं, जो ऐसी नहीं हैं कि आप नजरअंदाज कर सकें। आप यह तय करने से पहले कि कैसा रिएक्शन देना है, कुछ पल रुककर स्थिति का जायजा ले सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो हो सकता है कि किसी से कनेक्ट करने का कोई ऐसा मोमेंट आए जो आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा समय तक आपके साथ बना रहे। यह भले ही बहुत गहरा न हो, लेकिन यह बिल्कुल भी नॉर्मल या कैजुअल नहीं लगेगा। आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
आज के दिन का टास्क मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन आसान भी महसूस नहीं होगा। हो सकता है कि आप किसी टास्क को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हों, लेकिन एक ऐसा मोड़ आएगा, जहां आपको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद की जरूरत पड़ेगी। इससे काम की स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, भले ही बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर सही हों। इस बात से परेशान न हों। कुछ कामों पर आपको दोबारा नजर रखने की जरूरत पड़ सकती है। जरूरी बदलाव करें और फिर अपना काम जारी रखें। एक ही बार में सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करने के बजाय, एक समय पर एक ही काम करें। दोपहर के बाद सिचूऐशन धीरे-धीरे नॉर्मल होगी। आपको किसी बात का जवाब मिल जाएगा, या कोई सिचूऐशन समझने में ज्यादा आसान हो जाएगी। इसके बाद आप अधिक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे।
वृषभ राशि का फाइनेंशियल राशिफल
आज के दिन पैसे से जुड़े मामले नॉर्मल और आसान बने रहेंगे। आप छोटे-मोटे खर्चों या रोजाना के लेन-देन को बिना किसी ज्यादा मेहनत के आसानी से निपटा लेंगे। आज के दिन बेहतर यही होगा कि आप बिना सोचे-समझे काम न करें। आज के दिन किसी काम को बिना पूरी तरह से जांचे-परखे ही आगे बढ़ा देना सही नहीं रहेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अभी ध्यान न दिया, तो बाद में आपको इस पर दोबारा ध्यान देना पड़ सकता है। बस कुछ टाइम निकालकर दोबारा जांच करना काफी होगा।
वृषभ राशि का सेहत राशिफल
आपकी हेल्थ आज बनी रहेगी। आप खुद को कुछ खास पलों के बारे में बार-बार सोचते हुए पा सकते हैं, जैसे किसी की कही गई कोई बात, कोई ऐसी चीज जिस पर आपने गौर किया हो, या कोई ऐसी बात जो आपको थोड़ी अलग लगी हो। इससे आप थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। लेकिन यह आपका ध्यान अपनी ओर खींचे रखेगा। थोड़ा सा ब्रेक लेना, भले ही वह कुछ ही मिनटों का क्यों न हो, आपको फ्रेश महसूस करने में मदद करेगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा