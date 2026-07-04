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वृषभ राशिफल 5 जुलाई: वृषभ राशि आज जल्दबाजी में गलती करने से बचें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 5 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 5 जुलाई: वृषभ राशि आज जल्दबाजी में गलती करने से बचें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 5 July 2026, वृषभ राशिफल 5 जुलाई: कामकाज का दबाव रहेगा, पर अच्छी बात यह है कि आपकी पकड़ भी मजबूत रहेगी। चंद्रमा करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दिन का बड़ा हिस्सा जिम्मेदारियों, समय सीमा और लोगों की अपेक्षाओं में जाएगा। फिर भी हाल की उलझन कुछ कम होती दिखेगी। आपके भीतर पहल करने की ऊर्जा है, इसलिए जो काम अटका था, वह आगे बढ़ाया जा सकता है। जरूरी लोगों से संपर्क बनेगा और यही संपर्क आगे काम की दिशा सुधारने में मदद कर सकता है। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से जुड़ी चिंता थोड़ी हल्की हो सकती है। घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि बाहर की व्यस्तता के कारण घर का माहौल नजरअंदाज न हो। माता की सुविधा, आराम या स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी बातों पर ध्यान दें। किसी प्रॉपर्टी, घर के नाम, साझा अधिकार या परिवार के कागजों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय शांति से करें। कुल मिलाकर व्यस्त लेकिन उपयोगी दिन है।

वृषभ राशि आज जल्दबाजी में गलती करने से बचें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

लव राशिफल

दिल के मामले में नरमी और अपनापन रहेगा। साथी के साथ समय बिताने का मन बनेगा और उनका सहयोग भी महसूस होगा। शादीशुदा लोगों के लिए साथ बैठकर भविष्य की छोटी योजनाएं बनाना अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में रोमांटिक मूड है, पर जरूरत से ज्यादा अधिकार जताने से बचें। यदि घर के माहौल में कुछ तनाव रहा है, तो उसे प्रेम पर असर न डालने दें। एक छोटी मुलाकात, साथ में चाय या दिल से की गई तारीफ रिश्ते को बेहतर कर सकती है।

करियर राशिफल

ऑफिस या बिजनेस में आपकी स्थिति पहले से सुधरती दिखेगी। करियर से जुड़ी बातों में प्रभावशाली लोगों से संपर्क बन सकता है। यह दिन प्रदर्शन से ज्यादा स्थिरता का है। जो लोग नौकरी में हैं, वे अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करेंगे और इसी से भरोसा बढ़ेगा। छात्रों के लिए एकाग्रता अच्छी रहेगी। पढ़ाई में लंबे समय से जो टेंशन थी, वह कम हो सकती है। लिखित काम, प्रोजेक्ट, आवेदन या प्रेजेंटेशन में सावधानी रखें, क्योंकि जल्दबाजी में छोटी गलती हो सकती है। बिजनेस वालों के लिए मीटिंग और फॉलो अप फायदेमंद रह सकते हैं।

धन राशिफल

आर्थिक पक्ष स्थिर रह सकता है। आय के साथ जिम्मेदारियां भी चलेंगी। इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। घर, वाहन, प्रॉपर्टी या परिवार की सुविधा पर खर्च का विचार आ सकता है। यदि जीवनसाथी के नाम से किसी संपत्ति, कागज या संयुक्त खर्च पर बात हो, तो शर्तें साफ रखें। दिखावे में खर्च करने से बचें। छोटी बचत आगे राहत दे सकती है।

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सेहत राशिफल

शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन व्यस्तता के कारण शरीर को आराम कम मिल सकता है। गर्दन, कंधे या थकान जैसी सामान्य दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। माता के स्वास्थ्य या घर के किसी सदस्य की सुविधा पर ध्यान देना भी जरूरी रहेगा। समय पर भोजन और थोड़ी हलचल दिन को बेहतर बनाएगी। चिंता कम होगी तो नींद भी सुधरेगी।

आज की सलाह: काम के बीच घर की जरूरतें भी सुनें, तभी दिन सच में संतुलित रहेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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