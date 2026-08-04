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वृषभ राशिफल 5 अगस्त: वृषभ राशि आज सावधानी जरूरी, रिस्क से बचें, पढ़ें Taurus Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 5 August 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 5 August 2026 future predictions
आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 5 August 2026, वृषभ राशिफल 5 अगस्त: मन थोड़ा भीतर की ओर जा सकता है। चंद्रमा खर्च, थकान और मानसिक बोझ वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दिन भर छोटी-छोटी बातों का असर सामान्य से ज्यादा महसूस हो सकता है। काम चलते रहेंगे, पर आपको बीच-बीच में रुककर खुद को संभालना पड़ेगा। अनावश्यक भागदौड़, दूसरों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना या हर बात का जवाब देना थकाने वाला रहेगा। कुछ लोगों को लग सकता है कि मेहनत ज्यादा है और उसका सीधा फायदा अभी नहीं दिख रहा। ऐसी स्थिति में निराश होने के बजाय लंबी दौड़ वाली सोच रखें। घर के माहौल में शांति बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि भीतर की बेचैनी बाहर के व्यवहार में दिख सकती है। बातचीत में तेज़ी या कटुता से बचें। वाणी से जुड़े ग्रह संकेत कह रहे हैं कि शब्दों का असर आज गहरा रहेगा। भाई-बहन या करीबी रिश्तेदार से कोई बात खटके तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। खर्च आय से ऊपर जाने का योग बन सकता है, इसलिए जो चीज अभी टल सकती है उसे बाद के लिए छोड़ना ठीक रहेगा। कम प्रोफाइल में रहकर काम करने से दिन बेहतर निकलेगा।

वृषभ राशि आज सावधानी जरूरी, रिस्क से बचें, पढ़ें Taurus Horoscope

लव राशिफल

साथी या करीबी रिश्ते में संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी। छोटी बात भी गलत समझी जा सकती है, इसलिए तर्क जीतने के बजाय माहौल बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ समय से दूरी महसूस हो रही है तो सीधे आरोप लगाने के बजाय अपनी थकान और अपेक्षाएं साफ शब्दों में रखें। अविवाहित लोगों को किसी पर जल्दी भरोसा करने से बचना चाहिए। पुरानी चैट, पुराना मुद्दा या तुलना रिश्ते में खिंचाव ला सकती है। परिवार के बीच किसी एक व्यक्ति की बात को लेकर पक्ष लेने के बजाय संतुलित रवैया रखें। नरमी ही फायदा देगी।

करियर राशिफल

ऑफिस या कामकाज में दिन पर्दे के पीछे मेहनत वाला रहेगा। नतीजे तुरंत नहीं दिखेंगे, लेकिन तैयारी, रिसर्च, बैकएंड काम, डेटा, फाइल या योजना बनाने के लिए यह समय उपयोगी है। सहकर्मियों की राजनीति या बेवजह चर्चा से दूर रहना ही बेहतर होगा। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, वे पहले वर्तमान स्थिति की पूरी समीक्षा करें। छात्रों के लिए एकांत में पढ़ाई फायदेमंद रहेगी। ग्रुप स्टडी तभी ठीक रहेगी जब साथी गंभीर हों। किसी प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट या इंटरव्यू की तैयारी में बारीकी पर ध्यान देना जरूरी है। काम में देरी हो सकती है, पर उससे घबराने की जरूरत नहीं। धीरे और साफ तरीके से आगे बढ़ें।

धन राशिफल

पैसों के मामले में सावधानी की जरूरत है। खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर सुविधा, यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी या परिवार की जरूरतों पर। जो खरीद जरूरी नहीं है, उसे रोकना बेहतर रहेगा। निवेश के लिए दिन बहुत मजबूत नहीं दिखता, इसलिए जोखिम वाले फैसले टालें। अगर किसी को उधार देना पड़े तो लिखित स्पष्टता रखें। छोटी बचत भी आज काम आएगी। आय बनी रह सकती है, पर नियंत्रण न होने पर दबाव महसूस होगा। बजट बनाएं और नकद बहाव पर नजर रखें।

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सेहत राशिफल

थकान, नींद की कमी या मन का बोझ शरीर पर असर डाल सकता है। देर रात तक जागना या लगातार स्क्रीन पर रहना परेशानी बढ़ाएगा। हल्का भोजन, थोड़ा शांत समय और डिजिटल शोर से दूरी फायदेमंद रहेगी। मानसिक आराम को प्राथमिकता दें। अगर मन भारी लगे तो अकेले सब न सहें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना राहत देगा। दिनचर्या सरल रखें।

आज की सलाह: खर्च लिखकर चलें और रिश्तों में प्रतिक्रिया से पहले दो मिनट रुककर सोचें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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