Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 4 November 2025 future predictions
वृषभ राशिफल 4 नवंबर: आज 2 आसान तरीकों से करें पैसों को मैनेज, मिलेगा छोटा इनाम

वृषभ राशिफल 4 नवंबर: आज 2 आसान तरीकों से करें पैसों को मैनेज, मिलेगा छोटा इनाम

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 4 November 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Mon, 3 Nov 2025 09:36 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 4 नवंबर 2025: धैर्य और सावधानी भरा बर्ताव आपके दिन का मार्गदर्शन करेगा। आसान योजना का पालन करें, छोटे-छोटे काम पूरे करें। किसी दोस्त की अच्छी सलाह स्वीकार करें। शांत प्रयास अब पुरस्कार ला सकते हैं। इससे विश्वास बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा। छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं और स्पष्ट कदमों के साथ खुश रहें।

वृषभ लव लाइफ: प्रेम से बोलें और जिससे आप प्यार करते हैं, उसके प्रति निरंतर देखभाल दिखाएं। छोटे-छोटे नोट्स, आपके कार्य और साथ बिताया गया समय विश्वास और रोमांस बढ़ाएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी शांत जगह पर जाएं या किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हों, जहां आप समान मूल्यों वाले लोगों से मिल सकें। आज अचानक कदम उठाने या नाटकीय शब्दों का प्रयोग करने से बचें। धैर्यपूर्वक सुनने और मदद करने की पेशकश करें। जब आप रोमांस, ईमानदारी और दिल से कार्य करते हैं तो विश्वास बढ़ता है। वादे निभाएं और किसी भी कनेक्शन को गहरा करने के लिए विश्वसनीय बनें।

करियर राशिफल: ऑफिस में सावधानी के साथ कदम उठाने और काम करने पर ध्यान केंद्रित करें। आगे बढ़ने से पहले कार्यों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए समय निकालें। अपनी टीम के साथ क्लियर अपडेट शेयर करें। जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। सही गति और साफ-सुथरे नोट्स आपके काम को मजबूत दिखाएंगे। छोटे-छोटे विश्वसनीय कार्य मैनेजर और सहकर्मियों का विश्वास जीत सकते हैं। बिजी समय में शांत रहें और आराम करें। आपके निरंतर प्रयास से आपको कोई छोटा इनाम या किसी कार्य को आगे बढ़ाने का नया मौका मिल सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: आसान योजना और क्लियर लिस्ट के साथ पैसे को मैनेज करें। बिलों और जरूरतों को नोट करें, फिर रोजाना बचत के लिए थोड़ी-थोड़ी रकम अलग रखें। जल्दबाजी में आकर चीजें खरीदने से बचें। एक्स्ट्रा कमाई के छोटे-मोटे मौके तलाशें, जैसे कोई छोटा-मोटा काम या बेकार सामान बेचना। खरीदने से पहले कीमतें जांच लें और हो सके तो बेहतर डील के लिए सवाल पूछें। थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करें, जो आपको भविष्य और छोटे लक्ष्यों के लिए सुरक्षित विकल्प देती है।

सेहत राशिफल: हल्के एक्सरसाइज और भोजन की नियमित दिनचर्या से अपने शरीर को हेल्दी रखें। हर दिन थोड़ा पैदल चलें। मांसपेशियों को आराम देने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करें। लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने के लिए साफ पानी पिएं। फल और साबुत अनाज डाइट में शामिल करें। अच्छी तरह आराम करें और अगर थकान हो तो जल्दी सो जाएं। अगर दर्द या तनाव बना रहता है, तो किसी भरोसेमंद दोस्त या डॉक्टर से बात करें। रोजाना छोटी-छोटी देखभाल और नियमित आदतें समय के साथ बेहतर ताकत और क्लियर दिमाग लाएंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
