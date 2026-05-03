वृषभ राशिफल 4 मई: वृषभ राशि आज हिसाब-किताब में देरी न करें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशिफल 4 मई: वृषभ राशि आज हिसाब-किताब में देरी न करें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 4 May 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 4 May 2026, वृषभ राशिफल 4 मई: आपकी राशि में बुध का होना आपको अपनी पर्सनल बातों को साफ-साफ कहने में मदद करेगा। आज किसी पर्सनल प्रॉब्लम को शांति से रिव्यू करने की जरूरत है। आपकी सोच क्लियर रहेगी, इसलिए किसी साझा पेमेंट, चिंता, फैमिली मैटर या इमोशनल सवाल को बिना तनाव लिए समझाना आपके लिए आसान होगा। दिन को शांति से बिताने के चक्कर में सब कुछ अपने अंदर दबाकर न रखें। अगर किसी बिल, वादे, लोन या ज़िम्मेदारी पर बात करना जरूरी है, तो सीधे और सिंपल शब्दों में कहें। आपको बहुत लंबी-चौड़ी सफाई देने की जरूरत नहीं है। एक क्लियर बात प्रेशर कम कर सकती है और दूसरों को भी समझ आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। जब आप अकेले प्रेशर उठाना बंद करके प्रैक्टिकल क्लैरिटी की मदद लेंगे, तो दिन बेहतर हो जाएगा।
मिथुन राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
रिश्तों में खटास तब कम होती है, जब शक को अंदर ही अंदर बढ़ने नहीं दिया जाता। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो जो बात आपको परेशान कर रही है, उसे प्यार से कहें। यह उम्मीद न करें कि सामने वाला बिना बताए ही आपका मूड समझ जाएगा। टाइम, ट्रस्ट या सपोर्ट को लेकर की गई एक प्रैक्टिकल बात आपको राहत दे सकती है। आवाज में नरमी रखें, पर अपनी बात को घुमाएं-फिराएं नहीं। सिंगल्स किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो शांत, गंभीर और इमोशनली मैच्योर हो। रिश्ते को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दें। सिर्फ इसलिए कि सामने वाला सेफ लग रहा है, बहुत जल्दी अपनी सारी बातें शेयर न करें। प्यार तब और ज्यादा मजबूत होता है जब कंफर्ट और बाउंड्रीज साथ-साथ चलती हैं। एक सुकून भरी बातचीत दिल को राहत देगी। गौर करें कि कौन आपकी रिस्पेक्ट करता है और आपको बार-बार सफाई देने पर मजबूर नहीं करता।
मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
किसी कॉन्फिडेंशियल काम, क्लाइंट के मामले, साझा जिम्मेदारी या पेमेंट से जुड़े काम को बहुत सावधानी से संभालने की जरूरत है। एम्प्लॉइज को कोई भी कदम उठाने से पहले इंस्ट्रक्शन्स चेक कर लेने चाहिए, खासकर अगर मामला रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स या प्राइवेट जानकारी से जुड़ा हो। धीरे और सलीके से दिया गया रिस्पांस आपकी पोजीशन को सुरक्षित रखेगा। अगर सीनियर आपसे जवाब मांगें, तो सिर्फ दिलासा देने के बजाय उन्हें फैक्ट्स बताएं। क्लाइंट पेमेंट्स, सर्विस की शर्तों या किसी प्राइवेट एग्रीमेंट को एक बार देख लेना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए अकेले और शांति से पढ़ाई करना फायदेमंद रहेगा, खासकर अगर सब्जेक्ट थोड़ा सब्र मांगता हो। मुश्किल डिटेल्स को जल्दी-जल्दी निपटाने की कोशिश न करें। आज ध्यान से किया गया काम ही आपको रिवॉर्ड दिलाएगा। एक छोटी सी बारीकी चेक कर लेने से आप बाद की बड़ी गलतियों से बच सकते हैं।
मिथुन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
धन से जुड़े मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। लोन, बकाया पैसा, फैमिली से जुड़े खर्चे, पार्टनर के पैसे, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के फैसलों को शांति से रिव्यू करें। सिर्फ इसलिए हिसाब-किताब में देरी न करें क्योंकि वो बातचीत थोड़ी अनकम्फर्टेबल लग रही है। साफ आंकड़े आपकी चिंता कम करेंगे। अगर कोई पेमेंट पेंडिंग है, तो अमाउंट और डेट लिखकर रखें। सिर्फ स्ट्रेस कम करने के लिए बेकार की शॉपिंग से बचें। अगर आप किसी चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो देखें कि क्या उसकी वाकई अभी जरूरत है। अपनी सेविंग्स को बचाकर रखें। इन्वेस्टमेंट्स के लिए समय और पक्के सबूतों की जरूरत होती है। इमोशनल प्रेशर में आकर ट्रेडिंग न करें। जब हर पेमेंट का एक क्लियर कारण और रिकॉर्ड होता है, तो पैसों को लेकर आप ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करते हैं।
मिथुन राशि का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज का स्ट्रेस आपके गले, गर्दन, जबड़े, डाइजेशन या नींद में महसूस हो सकता है। आप शायद काम करते रहें, पर आपका शरीर संकेत दे रहा है कि अंदर कुछ दबा हुआ है। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें, खासकर अगर शरीर में भारीपन या जकड़न महसूस हो। अपनी थकान या बेचैनी को आलस या कमजोरी का नाम न दें। गरम खाएं, भरपूर पानी का सेवन करें, स्ट्रेचिंग और एक शांत शाम मददगार साबित होगी। अगर पेट भारी लगे तो ऑयली भोजन से बचें। आराम करने को लेकर मन में कोई गिल्टी फीलिंग न रखें। आपके शरीर को लगातार देखभाल की जरूरत है, प्रेशर की नहीं। एक शांत रूटीन मन और शरीर दोनों को स्टेबल रखने में मदद करेगा। आप खुद के प्रति जितने ईमानदार रहेंगे, आपका दिन उतना ही आसान बीतेगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें