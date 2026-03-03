Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

वृषभ राशिफल 4 मार्च: वृषभ राशि आज शॉर्टकट से बचें, पैसों के मामले पर दें ध्यान

Mar 03, 2026 07:27 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 4 March 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 4 मार्च: वृषभ राशि आज शॉर्टकट से बचें, पैसों के मामले पर दें ध्यान

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 4 March 2026, वृषभ राशिफल 4 मार्च 2026: आपकी लगातार कोशिश काम पूरे करने और रिश्तों को गहरा करने में मदद करती है। एक क्लियर प्लान स्ट्रेस कम करता है और शांति से सेलिब्रेट करने का मौका देता है। बातचीत को आसान और ईमानदार बनाए रखें। मदद का एक छोटा सा ऑफर स्वीकार करें। शाम सुकून देती है। रिचार्ज होने के लिए करीबी लोगों के साथ कोई शांत एक्टिविटी प्लान करें। आज के दिन सब्र का फल मिलेगा। लगातार काम करने से घर और ऑफिस में भरोसा बनता है, अच्छे सरप्राइज मिलते हैं। छोटी-छोटी खुशियां आज के दिन को शांत, और उम्मीद भरा बनाती हैं।

वृषभ राशि आज शॉर्टकट से बचें, पैसों के मामले पर दें ध्यान

वृष राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन लव लाइफ में कोमल और भरोसेमंद फीलिंग महसूस होगी। छोटे-छोटे काम आपके और किसी खास के बीच प्यार बढ़ा सकते हैं। देखभाल दिखाने के लिए घर या काम की जगह पर रियल तारीफ करें। छोटी-मोटी मदद करें। अगर सिंगल हैं, तो शेयर्ड हॉबी या फैमिली इवेंट्स के जरिए नए लोगों से मिलें। आपकी दोस्ती धीरे-धीरे लेकिन अच्छी तरह से बढ़ सकती है। ज्यादा मांग करने से बचें। सब्र जीतता है। यह दिखाने के लिए कि आपको छोटी-छोटी बातें याद हैं, एक छोटा मैसेज या कॉल करें, और सम्मान के साथ एक साथ शांत पलों का आनंद लें। हमेशा वादे निभाएं।

वृष राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

करियर में आपके लगातार काम पर ध्यान दिया जाएगा। अपने दिन को आसान लिस्ट के साथ ऑर्गनाइज करें और जरूरी काम पहले पूरे करें। कोई साथ काम करने वाला प्रैक्टिकल सलाह दे सकता है, उनकी सलाह सुनें और उपयोग भी करें। रिस्की शॉर्टकट से बचें। आज के दिन प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट करें ताकि दूसरे आपकी कोशिश देख सकें। अगर फीडबैक मांगा जाए, तो खास तरीके से शेयर करें। छोटे-छोटे लगातार कदम अब एक मजबूत रिकॉर्ड बनाते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है। आज के दिन मदद करने वालों पर उनके लगातार सपोर्ट के लिए ईमानदारी से भरोसा करें और उन्हें धन्यवाद दें।

वृष राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

पैसों के मामले आज ध्यान देने की मांग करते हैं। इनकम के सोर्स देखें और खर्च करने से पहले बचत के लिए थोड़ी रकम अलग रखें। रेगुलर पेमेंट चेक करें और उन सर्विस को कैंसल करें, जिनका आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक सोच-समझकर बनाया गया बजट चिंताओं को कम रखता है और बिना किसी गिल्ट के छोटी-छोटी खुशियां पाने की अनुमति देता है। रिस्की फाइनेंशियल वादों से बचें। पक्के, जाने-पहचाने ऑप्शन चुनें। अगर शॉपिंग कर रहे हैं, तो कीमत की तुलना करें या किसी भरोसेमंद दोस्त से पूछें। छोटे-छोटे फैसले अब भविष्य के आराम और पक्के प्लान की रक्षा करते हैं। परिवार के साथ छोटी-मोटी जीत का जश्न शांति से मनाएं।

वृष राशि वालों का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

आज आपके शरीर को एक्टिविटी पसंद है। हेल्दी महसूस करने के लिए फल, साबुत अनाज और साधारण मसालों के साथ हल्का खाना खाएं। पाचन और शांति के लिए खाने के बाद एक छोटा योगा सेशन या वॉकिंग करें। रेगुलर पानी पिएं और शाम को भारी चीनी या कैफीन के सेवन से बचें। अगर आपको थकान महसूस हो तो आराम करें और सोने का एक रेगुलर शेड्यूल बनाए रखें। छोटी, पक्की आदतें अब बेहतर एनर्जी और क्लियर फोकस लाती हैं। आज के दिन अपने प्यारे परिवार के सदस्यों के साथ शांति के पल बिताएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:4 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 4 मार्च: मेष राशि आज जल्दी फायदा पाने के चक्कर में न करें ये गलती
ये भी पढ़ें:3 घंटे बाद लगेगा चंद्र ग्रहण आज, जानें मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव
ये भी पढ़ें:चंद्र ग्रहण पर कुंभ राशि में बुध, मंगल, सूर्य, राहु मिलकर बना देंगे मालामाल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Vrishabh Rashifal Aaj Ka Vrishabha Rashifal Taurus अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने