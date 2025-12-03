Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 4 दिसंबर: वृषभ राशि आज बैंक स्टेटमेंट चेक करना न भूलें, इस काम के प्रति रहें सावधान

संक्षेप:

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 4 December 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Wed, 3 Dec 2025 10:42 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 4 दिसंबर 2025: आपको पक्के रूटीन और अच्छी बातों से ताकत मिलेगी। प्रैक्टिकल काम पूरे करने पर फोकस करें और बातचीत को पोलाइट और साफ रखें। अचानक बदलाव से बचें; भरोसेमंद कदम चुनें और काम और रिश्तों में धीरे-धीरे लेकिन पक्की तरक्की के लिए कमिटमेंट का सम्मान करें। दया और प्रैक्टिकल कदम चुनें।

वृष लव लाइफ: आज आपका दिल भरोसेमंद इशारों को पसंद करता है। सिंगल लोग किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं, जो शेयर की गई एक्टिविटी या भरोसेमंद दोस्तों के जरिए हो, जहां बातचीत सुरक्षित लगे। कपल्स के लिए, वादे निभाकर और छोटे-मोटे कामों में मदद करके भरोसा दिखाएं। ईमानदार, नरम बातचीत से रिश्ता गहरा होता है। भरोसा बनाने और अपने रिश्ते को सुरक्षित और देखभाल महसूस कराने के लिए समय बांटें और बस तारीफ करें। छोटे-छोटे सोच-समझकर काम करें और बिना टोके सुनें। ये आदतें रोजाना ईमानदारी से आराम और लंबे समय तक चलने वाले प्यार का नीव बनाती हैं।

करियर राशिफल: काम के लिए सावधानी से प्लानिंग और भरोसेमंद डिलीवरी पसंद करेंगे आप। दिन के लिए एक आसान शेड्यूल बनाएं और आखिरी मिनट के स्ट्रेस से बचने के लिए प्रायोरिटी मार्क करें। साथ काम करने वाले बड़े-बड़े वादों से ज्यादा लगातार नतीजों पर भरोसा करेंगे। इसलिए लगातार अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। कोई ऐसी प्रैक्टिकल स्किल सीखने के बारे में सोचें, जो रोज के कामों को बेहतर बनाए, और कन्फ्यूजन से बचने और बेहतर रिजल्ट के लिए क्लियर उम्मीदें रखें। प्रोग्रेस को साफ-साफ लिखें, जब कुछ क्लियर न हो तो छोटे सवाल पूछें, और दूसरों की मदद करें। टीमवर्क और साफ-सफाई से जल्द ही अच्छी पहचान मिलेगी।

फाइनेंशियल राशिफल: जब आप बजट पर टिके रहते हैं और बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचते हैं तो धन का मामला स्टेबल रहता है। हर हफ्ते थोड़ी रकम बचाएं और स्टेबल होने के लिए बैंक स्टेटमेंट चेक करें। अगर आप कोई खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं, तो ऑप्शन की तुलना करें और किसी अनुभवी व्यक्ति से ईमानदार सलाह लें। सेविंग्स और बिलों के प्रति सावधान रहें। धैर्य से काम लेने से चिंता कम होती है और समय के साथ सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। इस हफ्ते नए लोन लेने से बचें। इसके बजाय, छोटे सेविंग्स टारगेट तय करें और हर रविवार को उन्हें ध्यान से ट्रैक करें।

सेहत राशिफल: रोज की आदतों और आराम से सेहत बेहतर होती है। सुबह थोड़ी देर टहलें, हल्की स्ट्रेचिंग करें, और ऐसे डाइट लेने की कोशिश करें, जिसमें सब्जियां, फल और साबुत अनाज शामिल हों ताकि एनर्जी बनी रहे। पानी रेगुलर पिएं और लंबे समय तक बैठने पर छोटे-छोटे ब्रेक लें। टेंशन कम करने और नींद की क्वालिटी बनाए रखने के लिए कुछ मिनट सांस लेने की प्रैक्टिस करें। देर रात स्क्रीन टाइम कम करें, दोपहर में गर्दन और कंधे की स्ट्रेचिंग करें। सोने से पहले ऐसा रूटीन अपनाएं, जिससे आज रात अच्छी नींद आए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
