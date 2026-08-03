वृषभ राशिफल 4 अगस्त: वृषभ राशि किसी की बात में आकर पैसा लगाने से बचें, पढ़ें Taurus Horoscope

वृषभ राशिफल 4 अगस्त: वृषभ राशि किसी की बात में आकर पैसा लगाने से बचें, पढ़ें Taurus Horoscope
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 4 August 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 4 August 2026, वृषभ राशिफल 4 अगस्त: माहौल आपके पक्ष में बनता दिख रहा है, खासकर दिन के पहले हिस्से में। लोगों से जुड़ने, काम निकलवाने और सहयोग पाने की संभावना अच्छी है। आपकी बात में मिठास रहेगी और इसका फायदा निजी व पेशेवर दोनों जगह मिलेगा। मित्र, टीम या परिचितों से मदद मिल सकती है। घर में रौनक का माहौल भी बन सकता है। कोई अतिथि, अचानक मुलाकात या परिवार के साथ थोड़ी व्यस्तता रहे तो उसे बोझ न मानें। सुबह से शाम तक आप कई छोटे काम सलीके से निपटा सकते हैं। हालांकि दिन ढलने पर मन थोड़ा अकेलापन या थकान महसूस कर सकता है। तब चंद्रमा का असर भीतर की तरफ ले जाएगा और आप शोर से दूर रहना चाहेंगे। इसलिए बहुत देर रात तक खुद को सामाजिक दबाव में न रखें। मंगल और बुध धन के भाव में हैं, इसलिए बोलचाल और खर्च दोनों पर ध्यान रखना जरूरी है। शब्द सही चुनेंगे तो फायदा होगा। दिन का पहला हिस्सा नेटवर्क, संपर्क और सहयोग के लिए अच्छा है, बाद का हिस्सा आराम और समीक्षा के लिए बेहतर रहेगा।
वृषभ राशिफल 4 अगस्त: वृषभ राशि किसी की बात में आकर पैसा लगाने से बचें, पढ़ें Taurus Horoscope
लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। आपका तरीका सहज रहेगा और सामने वाला आपकी बात ध्यान से सुनेगा। प्रेम संबंधों में बातचीत का रंग हल्का और आकर्षक रहेगा। यदि कुछ समय से दूरी थी तो पहले हिस्से में पहल करना अच्छा रहेगा। विवाहित लोगों के लिए परिवार के साथ बिताया समय रिश्तों को मजबूत करेगा। शाम के बाद भावुकता बढ़ सकती है। तब पुरानी बातें मन में आ सकती हैं या आप ज्यादा अपेक्षा रखने लगें। बेहतर यही रहेगा कि हर बात का तुरंत जवाब या आश्वासन न मांगें। नरमी से कही गई बात ज्यादा असर करेगी।
करियर राशिफल
कामकाज में लोगों से सहयोग लेने और देने दोनों की जरूरत पड़ेगी। टीमवर्क, क्लाइंट हैंडलिंग, प्रस्तुति, बिक्री, मीडिया, शिक्षण या बातचीत वाले क्षेत्र में दिन उपयोगी रह सकता है। आपकी वाणी असरदार रहेगी, इसलिए इंटरव्यू, मीटिंग, बातचीत या प्रस्ताव रखने का समय ठीक माना जा सकता है। हालांकि पैसों या शर्तों पर बहुत जल्दी हामी न भरें। शाम के बाद फोकस थोड़ा भीतर चला जाएगा और अकेले बैठकर काम करने का मन होगा। छात्र वर्ग के लिए समूह अध्ययन सुबह अच्छा रहेगा, लेकिन रात तक खुद से दोहराना जरूरी होगा। जो लोग नए अवसर देख रहे हैं, वे संपर्क बढ़ाएं, पर अंतिम निर्णय सोचकर लें।
धन राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन ठीक माना जा सकता है। बचत, निवेश या किसी योजना पर विचार करने के लिए माहौल सहायक है, लेकिन हर बात की लिखित जानकारी जरूर देखें। जो निवेश लंबे समय की जरूरत के लिए हो, उसी पर ध्यान दें। दिखावे या किसी की बातों में आकर पैसा लगाने से बचें। परिवार के लिए खरीदारी हो सकती है। शाम के बाद अनियोजित खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए पहले ही एक सीमा तय कर लें। बजट संभालकर चलेंगे तो संतोष रहेगा।
सेहत राशिफल
शरीर साथ देगा, पर अति मेहनत से थकान जल्दी महसूस हो सकती है। सुबह उत्साह ज्यादा रहेगा और आप अपनी सीमा भूल सकते हैं। यही हिस्सा संभालना है। भोजन समय पर करें और पानी कम न होने दें। शाम को थोड़ी सुस्ती, पैरों में थकान या नींद की जरूरत महसूस हो सकती है। देर तक जागने के बजाय आराम चुनें। हल्की स्ट्रेचिंग और शांत संगीत मन को भी राहत देगा।
आज की सलाह: मीठी वाणी रखें, पर खर्च और वादों दोनों में अपनी सीमा साफ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र