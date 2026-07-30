आज का वृषभ राशिफल 31 जुलाई: शनि देंगे मेहनत का फल, मंगल-शुक्र का रहेगा ये असर
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 31 July 2026: आज के दिन वृषभ राशि वालों पर शनिदेव की बड़ी कृपा होगी। उनकी वजह से मेहनत का फल मिलेगा। वहीं जानें कि 31 जुलाई को मंगल-शुक्र के चलते क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेगा?
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 31 July 2026, वृषभ राशिफल 30 जुलाई: शुरुआती घंटों में मन थोड़ा खुला और आगे बढ़ने वाला रहेगा। किसी यात्रा, सीख, सलाह या दूर के संपर्क से जुड़ी बात पर ध्यान जा सकता है। सुबह का हिस्सा सोच को फैलाने वाला है, लेकिन दिन बढ़ने पर फोकस सीधा काम, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि पर आ जाएगा। यही कारण है कि आधे दिन के बाद आपको अधिक व्यवस्थित रहना होगा। करियर, कारोबार या किसी औपचारिक मामले में आपकी उपस्थिति नोटिस की जाएगी।
मंगल आपके स्वभाव में ऊर्जा बढ़ा रहा है, इसलिए काम तेजी से होगा, पर जिद बढ़ने न दें। वरिष्ठों के सामने अपनी बात आत्मविश्वास से रखें, मगर जल्दबाजी में टकराव न करें। घर का माहौल कुल मिलाकर संभला रहेगा, हालांकि बच्चों या घर की दिनचर्या को लेकर हल्की असंतुष्टि रह सकती है।
शुक्र का असर घर में सुविधा और साज-सज्जा की चाह बढ़ा सकता है। कुछ लोग काम बढ़ाने, दायरा फैलाने या नई योजना पर सोचेंगे। शनि लाभ वाले क्षेत्र में है, इसलिए फायदा धीरे-धीरे और मेहनत से बनता दिखेगा। धैर्य रखने वाले लोगों को दिन उपयोगी साबित हो सकता है।
वृषभ लव राशिफल
जीवनसाथी या साथी का मूड सामान्य से बेहतर रह सकता है। अगर पिछले दिनों व्यस्तता के कारण दूरी आई थी, तो शाम तक संबंधों में नरमी लौटेगी। एक-दूसरे की सुविधा, समय और छोटी जरूरतों पर ध्यान देने से संबंध मजबूत होंगे। बच्चों को लेकर चिंता या खीझ हो सकती है, इसलिए डांट के बजाय समझाने का तरीका रखें। अविवाहित लोग परिवार या मित्रों के जरिए किसी नए परिचय की बात सुन सकते हैं, पर फिलहाल इसे सहज रखें। रिश्तों में नियंत्रण से ज्यादा भरोसा काम आएगा।
वृषभ करियर राशिफल
करियर के लिए दिन अहम है। सुबह की योजना दोपहर के बाद अमल में आए तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। वरिष्ठ, मैनेजर या क्लाइंट आपकी तैयारी और स्पष्टता को महत्व देंगे। बिजनेस करने वालों के लिए विस्तार, नई शाखा, नया उत्पाद या नई मार्केट पर विचार शुरू हो सकता है, लेकिन हर कदम कागज और लागत देखकर उठाएं। बुध धन और वाणी वाले क्षेत्र को मजबूत कर रहा है, इसलिए बातचीत से काम निकल सकता है। छात्रों का मन शुरुआत में थोड़ा सुस्त रह सकता है। पढ़ाई में रफ्तार लाने के लिए टाइम ब्लॉक बनाएं, छोटे लक्ष्य रखें और कठिन विषय पहले निपटाएं।
वृषभ आर्थिक राशिफल
आय के एक से अधिक स्रोतों पर ध्यान जा सकता है। कुछ लोगों को अतिरिक्त कमाई, फ्रीलांस काम, कमीशन या पुरानी देनदारी के रूप में लाभ का संकेत मिल सकता है। फिर भी उत्साह में तुरंत खर्च बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। घर, आराम या सजावट पर खर्च का मन होगा। अगर निवेश करना है तो सुरक्षित और समझ में आने वाला विकल्प चुनें। किसी और की सलाह पर पैसा लगाने से पहले खुद शर्तें पढ़ लें। करियर से जुड़ी अच्छी खबर भविष्य की कमाई का रास्ता बना सकती है
शुरुआती घंटों में मन थोड़ा खुला और आगे बढ़ने वाला रहेगा। किसी यात्रा, सीख, सलाह या दूर के संपर्क से जुड़ी बात पर ध्यान जा सकता है। सुबह का हिस्सा सोच को फैलाने वाला है, लेकिन दिन बढ़ने पर फोकस सीधा काम, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि पर आ जाएगा। यही कारण है कि आधे दिन के बाद आपको अधिक व्यवस्थित रहना होगा।
करियर, कारोबार या किसी औपचारिक मामले में आपकी उपस्थिति नोटिस की जाएगी। मंगल आपके स्वभाव में ऊर्जा बढ़ा रहा है, इसलिए काम तेजी से होगा, पर जिद बढ़ने न दें। वरिष्ठों के सामने अपनी बात आत्मविश्वास से रखें, मगर जल्दबाजी में टकराव न करें। घर का माहौल कुल मिलाकर संभला रहेगा, हालांकि बच्चों या घर की दिनचर्या को लेकर हल्की असंतुष्टि रह सकती है।
शुक्र का असर घर में सुविधा और साज-सज्जा की चाह बढ़ा सकता है। कुछ लोग काम बढ़ाने, दायरा फैलाने या नई योजना पर सोचेंगे। शनि लाभ वाले क्षेत्र में है, इसलिए फायदा धीरे-धीरे और मेहनत से बनता दिखेगा। धैर्य रखने वाले लोगों को दिन उपयोगी साबित हो सकता है।
वृषभ लव राशिफल
जीवनसाथी या साथी का मूड सामान्य से बेहतर रह सकता है। अगर पिछले दिनों व्यस्तता के कारण दूरी आई थी, तो शाम तक संबंधों में नरमी लौटेगी। एक-दूसरे की सुविधा, समय और छोटी जरूरतों पर ध्यान देने से संबंध मजबूत होंगे। बच्चों को लेकर चिंता या खीझ हो सकती है, इसलिए डांट के बजाय समझाने का तरीका रखें। अविवाहित लोग परिवार या मित्रों के जरिए किसी नए परिचय की बात सुन सकते हैं, पर फिलहाल इसे सहज रखें। रिश्तों में नियंत्रण से ज्यादा भरोसा काम आएगा।
वृषभ करियर राशिफल
करियर के लिए दिन अहम है। सुबह की योजना दोपहर के बाद अमल में आए तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। वरिष्ठ, मैनेजर या क्लाइंट आपकी तैयारी और स्पष्टता को महत्व देंगे। बिजनेस करने वालों के लिए विस्तार, नई शाखा, नया उत्पाद या नई मार्केट पर विचार शुरू हो सकता है, लेकिन हर कदम कागज और लागत देखकर उठाएं। बुध धन और वाणी वाले क्षेत्र को मजबूत कर रहा है, इसलिए बातचीत से काम निकल सकता है। छात्रों का मन शुरुआत में थोड़ा सुस्त रह सकता है। पढ़ाई में रफ्तार लाने के लिए टाइम ब्लॉक बनाएं, छोटे लक्ष्य रखें और कठिन विषय पहले निपटाएं।
वृषभ आर्थिक राशिफल
आय के एक से अधिक स्रोतों पर ध्यान जा सकता है। कुछ लोगों को अतिरिक्त कमाई, फ्रीलांस काम, कमीशन या पुरानी देनदारी के रूप में लाभ का संकेत मिल सकता है। फिर भी उत्साह में तुरंत खर्च बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। घर, आराम या सजावट पर खर्च का मन होगा। अगर निवेश करना है तो सुरक्षित और समझ में आने वाला विकल्प चुनें। किसी और की सलाह पर पैसा लगाने से पहले खुद शर्तें पढ़ लें। करियर से जुड़ी अच्छी खबर भविष्य की कमाई का रास्ता बना सकती है।
वृषभ स्वास्थ्य राशिफल
शरीर में ऊर्जा रहेगी, लेकिन अधिक काम या अधिक प्रतिक्रिया से थकान हो सकती है। बच्चों की सेहत या दिनचर्या पर ध्यान देना पड़े तो घबराहट न पालें, बस नियमित देखभाल रखें। मसालेदार भोजन, देर से खाना या कम नींद चिड़चिड़ापन बढ़ा सकती है। सुबह हल्की चाल और शाम को स्क्रीन से थोड़ा विराम लाभ देगा। मन को शांत रखने के लिए काम के बीच छोटे ब्रेक जरूरी हैं।
आज की सलाह: महत्वाकांक्षा अच्छी है, पर हर निर्णय में धैर्य और तथ्य साथ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र