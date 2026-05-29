वृषभ राशिफल 30 मई 2026: वृषभ राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, धन लाभ के योग, काम की होगी तारीफ
Taurus Today Horoscope 30 May 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 मई 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Today Taurus horoscope in hindi, आज का वृषभ राशिफल 30 मई 2026: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कई दिनों से जिस काम को लेकर मन में चिंता चल रही थी, उसमें राहत मिल सकती है। घर और बाहर दोनों जगह माहौल आपके पक्ष में रहेगा। किसी करीबी से अच्छी खबर भी मिल सकती है। मन खुश रहेगा और काम करने का उत्साह बना रहेगा। आज जो भी काम हाथ में लेंगे, उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।
वृषभ राशि का लव राशिफल
प्यार के मामले में दिन बढ़िया है। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो साथी का पूरा साथ मिलेगा। उनकी वजह से कई काम आसान हो सकते हैं। दोनों के बीच बातचीत अच्छी रहेगी और मन की बातें शेयर करने का मौका मिलेगा। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात आगे चलकर खास रिश्ता बन सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय अच्छा है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल खुशहाल रहेगा।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
नौकरी और कारोबार के मामले में दिन फायदेमंद रह सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। किसी जरूरी काम में वरिष्ठों का सहयोग भी मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। अगर कोई नई योजना बना रहे हैं तो उस पर काम शुरू कर सकते हैं। मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। धीरे-धीरे काम आगे बढ़ेगा और उसका फायदा भी मिलेगा।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन अच्छा है। आमदनी बनी रहेगी और खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी पुराने काम या पुराने निवेश से भी फायदा मिलने की उम्मीद है। धन से जुड़ी परेशानियां पहले के मुकाबले कम महसूस होंगी। हालांकि जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। बचत पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में दिन ठीक रहेगा। कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आती। शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और रोजमर्रा के काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। हालांकि गुस्से पर काबू रखना जरूरी रहेगा। छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन नुकसान कर सकता है। कुछ लोगों को सिर दर्द या सिर भारी लगने की शिकायत हो सकती है। समय पर आराम और अच्छी नींद लेने से राहत मिलेगी।
ओवरऑल
आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। रिश्तों में खुशी मिलेगी, काम में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और पैसों की स्थिति भी ठीक रहेगी। बस गुस्से और जल्दबाजी से बचें। दिन का भरपूर आनंद लें और मिले हुए मौकों को हाथ से न जाने दें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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