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वृषभ राशिफल 30 जून: वृषभ राशि आज अचानक खर्च से बचने के लिए करें ये काम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफ

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 30 June 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 30 जून: वृषभ राशि आज अचानक खर्च से बचने के लिए करें ये काम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफ

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 30 June 2026, वृषभ राशिफल 30 जून : यह दिन थोड़ा संभलकर चलने की सलाह देता है। बाहर निकलते समय, वाहन चलाते हुए, सीढ़ियां चढ़ते उतरते या मशीन और औजारों के साथ काम करते हुए जल्दबाजी बिल्कुल न करें। मन पर बेवजह का दबाव महसूस हो सकता है और किसी खबर, देरी या अनिश्चितता से मूड नीचे जा सकता है। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना ही बेहतर फैसला होता है। अपने काम और निजी बातों को अलग रखने की कोशिश करें, नहीं तो एक क्षेत्र की टेंशन दूसरे में घुल जाएगी। कुछ मामलों में अंदर ही अंदर असुरक्षा महसूस हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दिन पूरी तरह खराब नहीं है, बस ध्यान और धैर्य ज्यादा चाहिए। चंद्रमा का प्रभाव आपको भीतर से गंभीर बना सकता है, इसलिए आज हल्की बात भी ज्यादा भारी लग सकती है। ऐसे में भरोसेमंद लोगों से सीमित बात करें और अपने काम की प्राथमिकता तय रखें।

वृषभ राशि आज अचानक खर्च से बचने के लिए करें ये काम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफ

लव राशिफल

जीवनसाथी या पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाए रखना आज जरूरी रहेगा। छोटी गलतफहमी को बड़ा रूप देने से बचें। आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी बात पूरी तरह नहीं समझ रहा, लेकिन हो सकता है उसकी अपनी चिंताएं भी चल रही हों। प्रेम संबंध में दिन औसत है। बहुत ऊंची उम्मीद न रखें और सामने वाले से बार बार आश्वासन मांगने से बचें। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें घर के खर्च, समय या किसी रिश्तेदार की बात पर नरमी रखनी चाहिए। अनावश्यक बहस से दूरी रखें, वरना बात खिंच सकती है। अगर मन भारी हो तो सीधी शिकायत करने के बजाय सरल शब्दों में अपनी जरूरत बताएं।

करियर राशिफल

कामकाज में सतर्कता सबसे बड़ा सहारा रहेगी। किसी भी फाइल, भुगतान, ईमेल, यात्रा योजना या तकनीकी काम में दोबारा जांच कर लें। ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ठीक रहेगा। आपकी कार्यक्षमता अच्छी है, लेकिन तनाव के कारण ध्यान टूट सकता है। बिजनेस करने वालों को साझेदारी, उधार, टैक्स, कागजी विवरण या जोखिम भरे फैसलों में संभलना चाहिए। नया निवेश या बड़ा विस्तार फिलहाल टालना बेहतर है। छात्रों को आज पढ़ाई के लिए शांत माहौल चुनना चाहिए। मन बीच बीच में भटक सकता है, इसलिए छोटे हिस्सों में पढ़ाई करें। मंगल आपकी हिम्मत बढ़ा रहा है, पर वही जल्दबाजी भी ला सकता है। इसलिए साहस रखें, पर हर कदम नापतोल कर उठाएं।

धन राशिफल

पैसों के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है। यह दिन नए निवेश, खासकर जोखिम वाले साधनों में पैसा लगाने के लिए अनुकूल नहीं माना जाएगा। अगर किसी ने जल्दी लाभ का लालच दिया है तो पहले पूरी जानकारी लें। अचानक खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट से बाहर की खरीदारी न करें। परिवार से जुड़ा कोई भुगतान या जरूरी खर्च प्राथमिकता ले सकता है। बचत को हाथ न लगाने की कोशिश करें।

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सेहत राशिफल

थकान, बेचैनी और मानसिक दबाव का असर शरीर पर दिख सकता है। खाने का समय बिगड़ा तो सुस्ती बढ़ेगी। बाहर का भारी भोजन कम लें। वाहन चलाते समय और सड़क पार करते समय पूरा ध्यान रखें। हल्की स्ट्रेचिंग, गहरी सांस और पर्याप्त पानी से राहत मिलेगी। सोने से पहले स्क्रीन समय घटाएं, इससे मन शांत होगा।

आज की सलाह- प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें, और पैसों व रास्ते दोनों में अतिरिक्त सावधानी रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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